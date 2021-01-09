ورطة ترامب.. خطأ ينهي ولايته وتويتر يستمر في حربه على أنصاره

عدلت الخارجية الأمريكية صفحة السيرة الذاتية الرسمية لترامب أنّ "ولاية دونالد ج. ترامب انتهت في 11/1/2021 الساعة 19,49"، قبل أن تُحذف الصفحة ويُحال متصفّحوها إلى رسالة تفيد بحصول خطأ تقني، علماً بأنّ الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض لم يشهد أي تعديل في ما يتعلّق بولاية الرئيس أو هويته.

ونقل موقع "بازفيد" عن دبلوماسيَّين طلبا عدم كشف هويتيهما، أنّ "موظفاً غاضباً" في وزارة الخارجية عدّل السيرة الذاتية للرئيس ولنائب الرئيس، وأنّ وزير الخارجية مايك بومبيو طلب فتح تحقيق داخلي لتحديد هوية الفاعل. ولم تعلّق الخارجية على الموضوع.

من جهة أخرى، يستمر تويتر في "حربه" على أنصار ترامب الذين اقتحموا الكابيتول، وأعلن أنّه "جمّد بصورة نهائية" أكثر من 70 ألف حساب مرتبطة بـ"كيو آنون"، الحركة اليمينية المتطرفة التي تؤمن بنظرية المؤامرة وتؤيّد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال تويتر في بيان إنّه "نظراً للأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة واشنطن، ولتزايد مخاطر الأذى، بدأنا اعتباراً من عصر الجمعة تعليقاً نهائياً لآلاف الحسابات التي كانت مخصّصة بالدرجة الأولى لتَشارك محتوى كيو-آنون".

ووفقاً للبيان فإنّ "هذه الحسابات كانت تشارك، على نطاق واسع، محتويات خطيرة مرتبطة بكيو-آنون. لقد كانت مكرسة بشكل أساسي لنشر نظريات المؤامرة هذه في الشبكة بأسرها". وكان تويتر قد علّق "بشكل دائم" حساب ترامب، مشيراً إلى مخاطر حصول "تحريض جديد على العنف" من جانب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته.

مشاهدة الفيديو 01:40 شارك تويتر يغلق حساب ترامب للأبد إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3njiv تويتر يواصل "خنق" ترامب بإغلاق حسابه وحجب حسابات مقربين منه

استقالة جديدة

وقدم القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف استقالته. وقال وولف في رسالة أرسلها أمس الاثنين إلى موظفي الوزارة، إن استقالته تأتي بسبب "الأحداث الأخيرة" بما في ذلك الطعون القانونية حول صلاحية تعيينه، وأنه كان ينوي في الأصل العمل حتى نهاية فترة إدارة ترامب.

ومنذ اندلاع أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، استقالت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس ووزيرة النقل إيلين تشاو من منصبيهما.

يأتي هذا في وقت أكد مصدر فيه رفيع بالإدارة الأمريكية لمحطة "سي بي إس نيوز" أن دونالد ترامب ونائبه مايك بنس أجريا محادثات مساء أمس (بالتوقيت المحلي) في المكتب البيضاوي، وذلك في أول لقاء بينهما منذ اقتحام مؤيدين لترامب مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

ووصف المصدر المحادثة بأنها كانت "جيدة". كما نقلت المحطة عن مسؤول سابق مقرب من بنس القول إن نائب الرئيس "محبط ويشعر بخيبة الأمل".وأضاف المصدر أن بنس لم يفكر بجدية أبدا في استخدام التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب من منصبه.

إ.ع/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)