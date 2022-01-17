 ″وراء كل عظيم امرأة عظيمة″.. سر حفاظ ليفاندوفسكي على تألقه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.01.2022

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رياضة

"وراء كل عظيم امرأة عظيمة".. سر حفاظ ليفاندوفسكي على تألقه

تفوّق ليفاندوفسكي على "البرغوث" ميسي ومحمد صلاح ليس بسبب مهاراته الكروية وتسجيله للأهداف فحسب، بل بسبب خمس ركائز يستند عليها أسستها له زوجته سيدة الأعمال والرياضية وخبيرة التغذية الناجحة آنا ليفاندوفسكا.

روبرت ليفاندوفسكي وزوجته آنا ليفاندوفسكا

روبرت ليفاندوفسكي وزوجته آنا .. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة!

 

عوّض البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني، خسارته جائزة الكرة الذهبية لمصلحة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة السابق باحتفاظه بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الثاني توالياً في حفل "الأفضل" لعام 2021. وتُوّج المهاجم البولندي، البالغ 33 عامًا، بالجائزة  الفردية للمرة الثانية بعد عام 2020، في نهاية عام مزدهر على المستوى الشخصي بالنسبة لـ "ليفا".

وسجل ليفاندوفسكي قبل يومين من اعلان فوزه بجائزة أفضل لاعب للعام الثاني توالياً، ثلاثية في مرمى كولن، رافعاً رصيده الاجمالي في الدوري الالماني إلى 300 هدف، في المركز الثاني في ترتيب أفضل الهدافين خلف غيرد مولر (365 هدفاً).

ويبدو أن "الآلة"، كما يحب رفاقه أن يطلقوا عليه في النادي البافاري، يتطور مع تقدمه في السن، حيث حقق أفضل نتائج في مسيرته في الموسم الحالي مع 39 هدفاً في 33 مباراة في مختلف القمصان: 34 هدفاً في 27 مباراة مع بايرن و5 أهداف في 6 مباريات مع منتخب بلاده. لكن سر نجاح ليفاندوفسكي وحفاظه على تألقه وحتى في سن 33 عاماً، لا يكمن فقط بسبب مهاراته وخبرته الكروية الكبيرة، بل يبدو أن هناك أسباب أخرى.

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ليڤاندوڤسكي يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد

زوجته آنا تعتني بنظامه الغذائي

ذكر موقع "شبورت بوزر" الألماني الرياضي، أن هناك خمسة عوامل تشكل الأساس لنجاح ليفاندوفسكي: وهي اللياقة البدنية، والتجديد، والتغذية، والنوم، والقوة العقلية. ووراء هذه الركائز تقف زوجته ورفيقة عمره آنا ليفاندوفسكا.

وغالباً ما يقوم المهاجم بالتمارين الرياضية وهو في منزله مع زوجته آنا، التي كانت لاعبة كاراتيه ناجحة سابقاً. كما أنها تعتني برعاية زوجها وتغذيته خارج النادي. لا عجب، لأنها كتبت ثمانية كتب عن الرياضة والنظام الغذائي الصحيح وتدير تطبيقاً للياقة البدنية مع نصائح حول التغذية. وأهم ما يتضمن برنامجها الغذائي الرياضي: لا غلوتين ولا لاكتوز ولا منتجات حليب أبقار ولا دقيق قمح ولا شيء مقلي.

بدلا من ذلك، الكثير من الخضار والخضروات النيئة والأرز والمعكرونة الخالية من الغلوتين والأسماك والقليل من اللحوم. تقول آنا: "لمعرفة ما يحتاجه روبرت، نقوم بفحص دمه بانتظام". وهذا يحدد الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها أيضاً.

وتضيف آنا، "من المهم أيضاً أن يكون المرء بطيئاً" في تناول الطعام، و"هذا ليس سهلاً على أي منا". بالإضافة إلى اتباع هذه القاعدة الغريبة: الحلوى أولا! فهي أفضل للهضم وبالتالي أفضل للجسم، حسب موقع "شبورت بوزر" الألماني.

جودة النوم أيضاً مهمة، بالإضافة إلى مدة النوم الكافية، وهي ضرورية للاسترخاء والتجديد. من المهم ألا يوجد ضوء أزرق في الغرفة، ووجود تهوية مناسبة (بما في ذلك زيت اللافندر على الوسائد)، نظارات نوم خاص، مراتب مريحة ونظام غذائي مصمم لمرحلة راحة الجسم قبل النوم.

هل هناك مجال للصدف في حياة ليفاندوفسكي؟ الجواب لا. فكل شيء مخطط له، وهناك بالمقابل الانضباط والاستعداد للتعلم والمثابرة والطموح.

Robert Lewandowski | Ballon d'Or-Auszeichnung

التقيا روبرت وآنا في عام 2007

"وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة"

يقول المثل "وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة". هذا هو الحال عادة مع روبرت ليفاندوفسكي من ناحيتين. آنا ليفاندوفسكا يمكنها حقاً إنجاز الأمور بأدق وجه. وبعد اعتزالها من الاحتراف الرياضي عام 2014، وكانت قد فازت بما مجموعه 38 ميدالية كمحترفة كاراتيه في العالم وحصدت بطولات أوروبية وبولندية، تصف آنا نفسها بـ "المقاتلة". قال اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً لمجلة "SZ-Magazine": "الكاراتيه جعلتني أكثر ثقة بنفسي. لقد علمتني الرياضة وجعلتني قوية".

مختارات

لطالما جرى الحديث عن رغبة القوة البافارية الضاربة روبرت ليفاندوفسكي في مغادرة ميونيخ. لكن الأمور تبدو هذه المرة أكثر جدية خاصة مع سعي البايرن لضمّ مهاجم من الطراز الرفيع إلى صفوفه.

خلال مسيرتها الرياضية في الكاراتيه، درست آنا التربية البدنية في أكاديمية التربية البدنية في وارسو، وبعد ذلك تدربت كأخصائية تغذية. في غضون ذلك، أصبحت آنا نجمة في بولندا، كما زوجها روبرت. وتماك أكثر من ثلاثة ملايين متابع على إنستغرام.

صنعت آنا اسماً لنفسها كمؤلفة لكتب عن اللياقة البدنية والتغذية وكمدونة. وتقدم المشورة أيضًا للرياضيين الآخرين، ومعظمهم من لاعبي كرة القدم، بالإضافة إلى تقديم المشورة لزوجها. وهذا جزء واحد من مجموعة أعمالها الكبيرة في شركاتهم الست، والتي توظف حوالي 120 شخصاً.

وتعمل أيضاً في خط مستحضرات التجميل، كما أنها تدير سلسلة القهوة الخاصة بها "Healthy Store by Ann" بالإضافة إلى منتجات "Foods by Ann" الغذائية، التي تضم على سبيل المثال شرائح الطاقة والعصائر والحساء. وتحضر غذاء روبرت أثناء حصصه التدريبية في بايرن ميونيخ

التقيا في رحلة طلابية

وتقول آنا: "أنا بحاجة إلى تحديات". بصفتها زوجة وأم لطفلين (تزوج الاثنان في يونيو 2013)، فهي تتمتع أيضًا بحياة خاصة مليئة بالتحديات. وتقابل الزوجان عام 2007 في رحلة طلابية في بولندا. يقول روبرت: "كانت آنا ضمن مجموعة من الفتيات. جذبني شعرها الأشقر على الفور".

وقالت آنا:" عندما قابلت روبرت، كان لدي بعض الأحكام الأولية ضده". 

اليوم آنا امرأة قوية. ليس فقط لأنها واحدة من أنجح عشر سيدات أعمال في بولندا، ولكن كما تؤكد هي نفسها: "أنا لست زوجته فحسب، ولكن أيضاً أفضل صديقة له ورياضية، تعرف ما يدور في ذهنه".

من الخطط المستقبلية يريدان بعد انتهاء مسيرة ليفاندوفسكي الرياضية، إدارة "أكاديمية صحية" معاً.

هل سئم ليفاندوفسكي بعد كل ألقابه وأهدافه؟ تقول آنا: "إنه يريد المزيد. هذا هو الحال أساساً. وفقًا للشعار: اليوم أنا سعيد، لكن غداً سأعود إلى العمل"، نقلا عن موقع "شبورت بوزر" الألماني.

يستمر عقد ليفاندوفسكي مع بايرن حتى عام 2023. ويود الفريق البافاري  تمديد العقد لمدة عامين آخرين.  عندها سيكون عمره 36 عاماً.

ز.أ.ب/ع.ج.م (أ ف ب، DW)

  • الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    روبرت ليفاندوفسكي

    فاز الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن قاد هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج مع العملاق البافاري بالخماسية.

  • الحارس الألماني العملاق مانويل نوير

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    مانويل نوير

    توج الحارس العملاق مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال بعد مساهمته في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الأفضل عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد.

  • النجم البلجيكي كيفن دي بروين

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    كيفن دي بروين

    أما النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

  • اللاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

  • البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015

    كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.

  • مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    المايسترو أندريس إنييستا - 2012

    حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.

  • لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الفرنسي فرانك ريبيري - 2013

    حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017

    حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.

  • الكرواتي لوكا مودريتش

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الكرواتي لوكا مودريتش - 2018

    بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

  • UEFA Super Cup - Liverpool v Chelsea (Reuters/M. Sezer)

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019

    للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.


 

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