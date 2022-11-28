وداع "بقلب مثقل" - راموس يعتزل دولياً بعد مكالمة مدرب إسبانيا الجديد

أعلن سيرخيو راموس، القائد السابق لمنتخب إسبانيا الخميس (23 فبراير/ شباط 2023) اعتزاله اللعب دوليا في سن السادسة والثلاثين بعد أن أبلغه مدرب إسبانيا الجديد لويس دي لا فوينتي بأنه لن يكون ضمن خططه.

ولم يلعب مدافع باريس سان جرمان مع منتخب إسبانيا منذ مباراة كوسوفو في تصفيات مونديال قطر في مارس/ آذار 2021، لكنه قال إنه كان يتعين على المدرب الجديد منحه فرصة لإظهار قدرته على الاستمرار في خدمة منتخب بلاده.

وقال راموس، الذي قاد منتخب إسبانيا 52 مرة، في بيان "حان الوقت لنقول وداعا لمنتخبنا الوطني الحبيب". وأضاف راموس، اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب إسبانيا، والذي خاض 180 مباراة دولية، إنه يعتزل اللعب دوليا "بقلب مثقل" وأنه كان يود الاعتزال الدولي "بمرارة أقل".

وكتب راموس في بيان نُشر باللغتين الإسبانية والإنكليزية على شبكات التواصل الاجتماعي "حان الوقت لتوديع المنتخب الإسباني". وأوضح: "تلقيت هذا الصباح مكالمة من المدرب الحالي الذي أبلغني بأنه لن يعتمد علي مستقبلا بغض النظر عن المستوى الذي يمكنني إظهاره".

وقال راموس "كنت أرغب في إنهاء مشواري مع المنتخب بسبب قرار شخصي أو عندما يتراجع أدائي لكن ليس بسبب العمر أو لأسباب أخرى. "أن تكون صغيرا أو أقل سنا ليس ميزة أو عيبا. إنها مجرد سمة مؤقتة لا تتعلق بالضرورة بالأداء أو القدرة. "أنظر بإعجاب وحسد إلى (لوكا) مودريتش و(ليونيل) ميسي وبيبي ... إنها أمور تتعلق بجوهر وتقاليد وقيم وعدالة كرة القدم.

"لسوء الحظ لم يحدث هذا معي لأن كرة القدم ليست عادلة دائما ولا تتحكم فيها الأمور داخل الملعب فقط". وتابع "بقلب مثقل، إنها نهاية الرحلة التي كنت أتمنى أن أطيلها أكثر وأن تنتهي بمرارة أقل، على الرغم من كل النجاحات التي حققناها مع لاروخا".

وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم لرويترز أن المحادثة بين المدرب دي لافوينتي وراموس جرت اليوم الخميس لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. وسقط راموس من حسابات لويس إنريكي مدرب إسبانيا السابق ولم يشارك منذ أن حل بديلا متأخرا في الفوز 3-1 على كوسوفو بتصفيات مونديال قطر.

وكان راموس الذي خاض أول مباراة دولية في 2005 وديا ضد الصين، أحد الركائز الأساسية للمنتخب الإسباني الذي سيطر على كرة القدم العالمية لمدة ثماني سنوات، محققًا تسلسلًا غير مسبوق في الألقاب من خلال التتويج بكأس أوروبا 2008، كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2012.

يذكر أن راموس يحتل المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إسبانيا، رغم كونه مدافعا، حيث أحرز مع الفريق 23 هدفا.

ص.ش/ع.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)