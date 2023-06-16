 وداعا هندوراس - الهرب من الفقر والعنف | وثائقي | DW | 23.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وداعا هندوراس - الهرب من الفقر والعنف

آلاف المواطنين من هندوراس في أمريكا الوسطى، يحاولون الفرار من بلدهم إلى الولايات المتّحدة الأمريكية. رحلة محفوفة بالمخاطر تنتهي غالباً بالموت. إنهم يفرّون من الفقر وعنف العصابات والكوارث الطبيعية.

تقع الكوارث الطبيعية كالأعاصير الاستوائية والفيضانات بشكل متكرّر في هندوراس. يعيش نحو 70 في المئة من السكان في ظل الفقر، من بينهم 50 في المئة في فقر مدقع. اندلاع العنف وحروب العصابات فيما بينها وعمليات الاختطاف، حوادث تقع بشكل يومي هناك. وتُعد معدلات جرائم القتل فيها من بين الأعلى في العالم، لذا فإن الفرار من البلاد يعدّ بالنسبة للكثيرين السبيل الوحيد للخلاص. فالكلفة المادية المرتفعة للرحلة المحفوفة بالمخاطر واحتمالات الموت خلالها، وحتى التعرّض للقتل على أيدي عصابات مُهرّبي البشر، والفرص الضئيلة في الوصول إلى الولايات المتّحدة، لا تشكل رادعاً عن خوض غمار هذه المغامرة. غالبا ما يغادر الرجال تاركين خلفهم زوجاتهم وأطفالهم. وغالباً ما لا تسمع عائلاتهم عنهم شيئا بعد ذلك، حتى وإن تمكّنوا من الدخول بصورة غير قانونية إلى الولايات المتّحدة، وهكذا فإن المال الذي وعدوا بإرساله إلى أسرهم من هناك، لا يصل مطلقاً. لذا تضطر أعداد متنامية من النساء لخوض غمار تجربة الفرار باتّجاه الولايات المتّحدة، وهن يأخذن معهن أحيانا طفلا ًواحداً، ويتركن بقية أو كل أطفالهن لدى أقاربهن. جراء ذلك تعيش البلاد نزيفا بشريا، ففي بعض المناطق لم يعد يسكن القرى سوى المسنين والأطفال. منظمات الإغاثة من جانبها تحاول مساعدة الفئات الأشد فقراً، لكنها لا تستطيع إيقاف سيل الهجرة.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Dokumentationen | Regeln des Krieges

وثائقي - قواعد الحرب - السلام الهش في جمهورية جنوب السودان 16.06.2023

DW Dokumentationen | Die Gier nach Meer Teil 2

جشع الإنسان في التعامل مع البحار - كيف ينهب الإنسان المحيطات - فيلم وثائقي من جزئين (الجزء 2) 15.06.2023

Doku YT Plan KW 52 l Zisch Bumm Bang! Blockbuster-Sounds aus dem Schafstall

مؤثرات صوتية حقيقية - سلاح الأفلام الناجحة 09.06.2023

DW Dokumentationen | Die Gier nach Meer

جشع الإنسان في التعامل مع البحار - كيف ينهب الإنسان المحيطات - فيلم وثائقي من جزئين (الجزء 1) 08.06.2023

المزيد وثائقي

DW Dokumentationen | Der neue Wettlauf ins Al

سباق الفضاء الجديد - كيف تغزو الشركات الخاصة الفضاء الخارجي 22.06.2023

DW Dokumentationen | Asbest, eine unendliche Geschichte Teil 1

الأسبست ـ قصة بدون نهاية - فيلم وثائقي من جزئين (الجزء 1) 21.06.2023

Nigeria Lagos - Tanger - Reise ohne Rückfahrschein

وثائقي - لاغوس ـ طنجة - رحلة بدون تذكرة عودة 19.06.2023

DW Dokumentationen | Die Schakale kommen

وثائقي - حيوان ابن آوى قادم - الجفاف في رومانيا 18.06.2023

اقرأ أيضا

15.01.2022 Migrants from Central America walk in a caravan as they set off for the United States, in San Pedro Sula, Honduras January 15, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

وداعا هندوراس - الهرب من الفقر والعنف 29.12.2022

آلاف المواطنين من هندوراس في أمريكا الوسطى، يحاولون الفرار من بلدهم إلى الولايات المتّحدة الأمريكية. رحلة محفوفة بالمخاطر تنتهي غالباً بالموت. إنهم يفرّون من الفقر وعنف العصابات والكوارث الطبيعية.

ARCHIV - 12.02.2021, ---: Migranten aus verschiedenen afrikanischen Nationen warten in einem Boot auf Helfer der spanischen NGO Open Arms, die sich ihnen 122 Meilen vor der libyschen Küste im Mittelmeer nähern. (zu dpa Friedensappelle ungehört: 2020 mehr Menschen denn je auf der Flucht) Foto: Bruno Thevenin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

في ذكرى ميلادها السبعين... هل شاخت اتفاقية جنيف للاجئين؟ 28.07.2021

تصادف اليوم الذكرى السبعين لاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين. ما هي حيثيات وأسباب رؤيتها النور؟ وهل ما تزال صالحة اليوم أم أن الزمن تقادم بها وتحتاج دماء جديدة في وجه محاولات الالتفاف عليها وإفراغها من محتواها؟