وداعا لسوء الطالع - الألماني كلوب صانع ملحمة ليفربول

خشية من سوء طالعه الملازم له تحفظ كلوب بأقواله لفضائية سكاي قبل المباراة بقوله "في الأساس، إنها مباريات عادية بكرة القدم"، لكنّ الأمور سارت بشكل آخر ربما فاقت توقعات كلوب نفسه.

وساعد هدفا محمد صلاح وديفوك أوريغي ليفربول على حصد لقبه السادس في كأس أوروبا لينال كلوب أول لقب كبير منذ 2012.

وأبلغ كلوب الصحفيين باستاد واندا متروبوليتانو "أشعر بسعادة كبيرة حقا وأيضا من أجل عائلتي...في آخر ست مرات كنا نذهب إلى العطلة بميداليات فضية ولم يكن الأمر مريحا. الوضع سيكون مختلفا لهم هذا العام".

وأضاف المدرب الألماني كلوب "(اللاعبون وأنا) كنا نبكي على أرض الملعب لأننا كنا مفعمين بالمشاعر. أعلم كيف يشعر توتنهام أكثر من أي شخص آخر في العالم". وتابع "(توتنهام) قدم موسما استثنائيا وكان يمكن أن يستحق الفوز لكننا سجلنا هدفين في توقيت مناسب. أبلغت (ماوريسيو) بوكيتينو بعد المباراة أنهم يجب أن يفخروا بما حققوه".

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي بداية صعبة في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي سقوط مفاجئ فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي ضربة موجعة تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي تأهل بشق الأنفس انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي تعادل مفروض في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي فوز عريض أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي تأهل مستحق برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي خسارة قاسية في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي "ريمونتادا" تاريخية في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي الكاتب: مهدوي رضوان



وقاد كلوب ليفربول إلى نهائي البطولة في العام الماضي عندما خسر أمام ريال مدريد كما خسر في النهائي في 2013 مع بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ في نهائي ألماني خالص للبطولة.

وسقط كلوب في نهائي كأس ألمانيا في مناسبتين بالإضافة إلى الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين مع ليفربول.

وأشار كلوب إلى أن ليفربول، الذي نافس مانشستر سيتي البطل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الجولة الأخيرة، ما زال في البداية.

وقال "من المهم ألا يسألنا الناس طيلة الوقت عن عدم الفوز بالألقاب. نريد الفوز بألقاب أيضا بنسبة مائة في المائة وهذه هي البداية فقط. أفضل سنوات ستأتي". وأضاف "أملك العديد من الميداليات الفضية والآن أملك ذهبية واحدة لكني سعيد من أجل الأشخاص الآخرين".

وترجم كلوب فرحه في تشكيلة ليفربول ممازحا:"هذه أفضل ليلة في مسيراتنا الاحترافية (...) عادة بعد مرور 20 دقيقة على بداية المباراة أكون ثملا. لكن حتى الآن لم أشرب سوى الماء!".

وستبقى نسخة 2019 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عالقة في الأذهان لأعوام كثيرة، باستثناء مباراتها النهائية. أداء رتيب منح ليفربول الإنكليزي لقبه السادس بثنائية على حساب مواطنه توتنهام، عوّضه تكتيك المدرب يورغن كلوب ونجاعة النجم المصري محمد صلاح.

م.م/ م.س ( رويترز، أ ف ب)