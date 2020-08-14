"وحش" وثلاثة محاربين..من يوقف البافاري بعد واقعة برشلونة؟

بعد الزلزال البافاري الذي ضرب في لشبونة ووصلت ارتداداته إلى برشلونة، انغمس جميع متابعي منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الحديث عمّا آلت إليه الأمور في النادي الكاتالوني وفي حقيقة فشل الإدارة العامة والطاقم الفني منذ فترة ليست بقصيرة، جعلته بالنهاية يتلقى ضربة بقوة ثمانية أهداف مقابل هدفين على السلم البافاري.
وبسب قوة هذه الضربة كان من الطبيعي جدا أن يتم التركيز على ميسي ورفاقه كـ"أسياد" للساحرة المستديرة. غير أنّ في القادم من الأيام سيفرض البايرن نفسه ليس على المستطيل الأخضر فحسب، وإنما على الملعب الإعلامي، لتؤجل مناقشة الحلول الكاتالونية المطروحة ومستقبل البرغوث "المفعوص"(بالعامية وتعني المنحني) حاليا، إلى غاية إسدال الستار عن هوية بطل الأبطال.
خطوتان فقط
كان الجميع قبل مباراة ربع النهائي بين البايرن وبرشلونة، ينتظر على الأكثر فوز الفريق الألماني، لكن ليس بثمانية أهداف كاملة، تجرع بها ميسي ذات المرارة التي تجرعها من قبله زميله السابق في برشلونة، البرازيلي ألفيس حين دخل شباك منتخب السامبا سبعة أهداف مقابل هدف يتيم في منافسات البرازيل.
بات واضحا أن سيناريو المانشافت بالأمس سيتكرر مع البافاريين في موسم الأبطال 2020، فبماراته الصعبة ليوم الجمعة الماضية كانت بمثابة خطوة واحدة وبالتأكيد الأهم، من ثلاث خطوات تفصله عن منصة التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 2013.
أما الخطوة الثانية فحُددت هوية طرفها الآخر، إنه ليون الفرنسي الذي قلب الطاولة بدوره على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه بيب غوارديولا (3-1) أمس السبت (15 أغسطس/ آب)،وكأن البايرن وليون اتفقا سرّاً للإطاحة وبكل عنفوان وجبروت بكل ما له علاقة بعهد برشلونة الذهبي.
أما الخطوة الثالثة والأخيرة، فستكون وفي حال أزاح ليون من طريقه، أمام الفائز من مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ الألماني.
في حقيقة الأمر فان الفرق الثلاثة الآنفة الذكر، بحاجة إلى معجزة لإيقاف "الوحش" القادم من ميونيخ الذي لن يهدأ إلا و"الكأس ذو الأذنين" في يديه، وذلك في موسم استثنائي سواء ما يتعلق بمن رحل ومتى رحل، أو بمسار المسابقة التي توقفت منافساتها بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن تعود الكرة إلى تدحرجها بداية الشهر الجاري وذلك في بطولة مجمّعة في العاصمة البرتغالية لشبونة مع الاكتفاء بمباراة واحدة في الأدوار المتبقية من دور خروج المغلوب.
"الآن فهمت ما حدث"
ويبدو أن ما يحدث على مستوى الفريق، فاجأ حتى إدارة ميونيخ فعملاق البافاري الألماني الدولي المعتزل أوليفر كان، الشغوف بكرة القدم بسبب "جنونها" كما يقول، كان بحاجة لبعض الوقت حتى يتمكن من الإدلاء بتعليقه على ليلة الجمعة الماضية، ويدراك أن بايرن دكّ شباك مارك أندري تير ستيغن بالفعل بثمانية أهداف كاملة.
وبالفعل احتاج أوليفر كان، العضو الحالي في مجلس إدارة نادي بايرن، ليوم كامل حتى ينشر ليل السبت على شبكات التواصل الاجتماعي: "الآن فقط ، أدركت ما حدث على استاد دا لوز (النور)"، في إشارة إلى الملعب الذي احتضن الزلزال البافاري.
يذكر أن بايرن ميونيخ فاز بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا خلال الموسم المحلي المنقضي.
و.ب
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا
قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
بداية مخيبة
استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
استعادة التوازن
في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
تعادل مُـر
في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
سقوط مفاجئ
تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
خماسية مذلة
سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
إقالة كوفاتش
بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
مدرب مؤقت
عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
بداية رائعة
في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
اقتراب من الصدارة
واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
الصعود للقمة
في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
رد الصاع
واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
توسيع الفارق والاقتراب من اللقب
نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.
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بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020
ماكينة أهداف
تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان