 ″وحش″ وثلاثة محاربين..من يوقف البافاري بعد واقعة برشلونة؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

"وحش" وثلاثة محاربين..من يوقف البافاري بعد واقعة برشلونة؟

البافاري هو الفريق الوحيد الفائز سابقا بلقب دوري الأبطال، أما باقي فرق المربع الذهبي فتطمح لكتابة تاريخ جديد. هذا عامل من بين عوامل كثيرة تضع البافاري في مقدمة المرشحين للَّقب.

default

بعد الزلزال البافاري الذي ضرب في لشبونة ووصلت ارتداداته إلى برشلونة، انغمس جميع متابعي منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الحديث عمّا آلت إليه الأمور في النادي الكاتالوني وفي حقيقة فشل الإدارة العامة والطاقم الفني منذ فترة ليست بقصيرة، جعلته بالنهاية يتلقى ضربة بقوة ثمانية أهداف مقابل هدفين على السلم البافاري.

وبسب قوة هذه الضربة كان من الطبيعي جدا أن يتم التركيز على ميسي ورفاقه كـ"أسياد" للساحرة المستديرة. غير أنّ في القادم من الأيام سيفرض البايرن نفسه ليس على المستطيل الأخضر فحسب، وإنما على الملعب الإعلامي، لتؤجل مناقشة الحلول الكاتالونية المطروحة ومستقبل البرغوث "المفعوص"(بالعامية وتعني المنحني) حاليا، إلى غاية إسدال الستار عن هوية بطل الأبطال.  

مشاهدة الفيديو 01:47

بايرن يصعد لنصف نهائي أبطال أوروبا

خطوتان فقط

كان الجميع قبل مباراة ربع النهائي بين البايرن وبرشلونة، ينتظر على الأكثر فوز الفريق الألماني، لكن ليس بثمانية أهداف كاملة، تجرع بها ميسي ذات المرارة التي تجرعها من قبله زميله السابق في برشلونة، البرازيلي ألفيس حين دخل شباك منتخب السامبا سبعة أهداف مقابل هدف يتيم في منافسات البرازيل.

مختارات

حقق نادي ليون الفرنسي مفاجأة مدوية وأقصي مانشستر سيتي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (تشامبيونزليغ) ليلاقي الفريق الفرنسي بطل ألمانيا بايرن ميونيخ، الذي اكتسح برشلونة في ربع النهائي.

بات واضحا أن سيناريو المانشافت بالأمس سيتكرر مع البافاريين في موسم الأبطال 2020، فبماراته الصعبة ليوم الجمعة الماضية كانت بمثابة خطوة واحدة وبالتأكيد الأهم، من ثلاث خطوات تفصله عن منصة التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 2013.

أما الخطوة الثانية فحُددت هوية طرفها الآخر، إنه ليون الفرنسي الذي قلب الطاولة بدوره على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه بيب غوارديولا (3-1) أمس السبت (15 أغسطس/ آب)،وكأن البايرن وليون اتفقا سرّاً للإطاحة وبكل عنفوان وجبروت بكل ما له علاقة بعهد برشلونة الذهبي.

أما الخطوة الثالثة والأخيرة، فستكون وفي حال أزاح ليون من طريقه، أمام الفائز من مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ الألماني.

في حقيقة الأمر فان الفرق الثلاثة الآنفة الذكر، بحاجة إلى معجزة لإيقاف "الوحش" القادم من ميونيخ الذي لن يهدأ إلا و"الكأس ذو الأذنين" في يديه، وذلك في موسم استثنائي سواء ما يتعلق بمن رحل ومتى رحل، أو بمسار المسابقة التي توقفت منافساتها بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن تعود الكرة إلى تدحرجها بداية الشهر الجاري وذلك في بطولة مجمّعة في العاصمة البرتغالية لشبونة مع الاكتفاء بمباراة واحدة في الأدوار المتبقية من دور خروج المغلوب.

"الآن فهمت ما حدث"

ويبدو أن ما يحدث على مستوى الفريق، فاجأ حتى إدارة ميونيخ فعملاق البافاري الألماني الدولي المعتزل أوليفر كان، الشغوف بكرة القدم بسبب "جنونها" كما يقول، كان بحاجة لبعض الوقت حتى يتمكن من الإدلاء بتعليقه على ليلة الجمعة الماضية، ويدراك أن بايرن دكّ شباك مارك أندري تير ستيغن بالفعل بثمانية أهداف كاملة. 

وبالفعل احتاج أوليفر كان، العضو الحالي في مجلس إدارة نادي بايرن، ليوم كامل حتى ينشر ليل السبت على شبكات التواصل الاجتماعي: "الآن فقط ، أدركت ما حدث على استاد دا لوز (النور)"، في إشارة إلى الملعب الذي احتضن الزلزال البافاري.

يذكر أن بايرن ميونيخ فاز بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا خلال الموسم المحلي المنقضي.

و.ب

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مواضيع ذات صلة

Champions League Barcelona Bayern München Tor Müller

ليلة تاريخية.. بايرن يكتسح برشلونة بثمانية أهداف بدوري الأبطال 14.08.2020

تأهل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن اكتسح برشلونة بثمانية أهداف لهدفين، في ليلة تاريخية للفريق البافاري الذي يطمح إلى الظفر "بالكأس ذات الأذنين" لتحقيق الثلاثية هذا العام بعد التتويج بالدوري والكأس.

Deutschland Essen | Coronavirus | Intensivstation Uniklinikum

أكثر من 200 ألف وفاة في أمريكا اللاتينية واستنفار في جنوب إفريقيا 02.08.2020

كشفت بيانات حديثة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 18 مليون إصابة، فيما ارتفعت الوفيات إلى نحو 686 ألف حالة، حيث سجلت الولايات المتحدة أرقاماً مرعبة لليوم الخامس على التوالي.

Fußball UEFA Champions League I FC Bayern Muenchen v Chelsea FC I Tor

روبرت ليفاندوفسكي في مطاردة خاصة لرونالدو وميسي 10.08.2020

يلعب الهداف روبرت ليفاندوفسكي أفضل المواسم في مسيرته على الإطلاق، وبعد مباراة تشيلسي أصبحت أربعة أهداف فقط تفصله عن الرقم القياسي المتواجد بحوزة كريستيانو رونالدو، كذلك ميسي قد لا يسلم منه الجمعة القادمة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

"وحش" وثلاثة محاربين..من يوقف البافاري بعد واقعة برشلونة؟

دوري الأبطال: ليون يطيح بسيتي ويضرب موعدا مع بايرن

غداة أمسية كابوسية: هزيمة برشلونة "عار تاريخي" ونهاية حقبة

ليلة تاريخية.. بايرن يكتسح برشلونة بثمانية أهداف بدوري الأبطال

ناغلزمان يواجه مدربه السابق توخل ويحلم بـ"ذات الأذنين"

دوري الأبطال: لايبزيغ يقصي أتلتيكو مدريد ويبلغ المربع الذهبي