 "وحش البحار".. اكتشاف حفرية لأحد أسلاف البرمائيات ذات الأقدام | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 15.03.2023

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علوم وتكنولوجيا

"وحش البحار".. اكتشاف حفرية لأحد أسلاف البرمائيات ذات الأقدام

اكتشف فريق بحثي حفريات لما يُعد أحد الأسلاف الأولى لبرمائيات تعرف باسم "الإكثيوصورات" والتي عاشت بين الأرض والبحر منذ ملايين السنين قبل أن تتطور إلى كانئات بحرية وتقطع علاقتها مع البر بشكل كامل.

حفرية إكثيوصور محفوظة في جامعة كامبريدج

اكتشف فريق من علماء الحفريات بقايا أقدم إكثيوصور عاش في عصر الديناصورات وعُرف باسم "السحلية السمكية"

لما يقرب من 190 عامًا، بحث العلماء عن أصول الزواحف البحرية القديمة التي عاشت في عصر الديناصوراتوكان لها أسلاف سبقت هذه الكائنات العملاقة.

ومؤخراً اكتشف فريق من علماء الحفريات السويديين والنرويجيين بقايا أقدم إكثيوصور عاش في هذا العصر والمعروف باسم "السحلية السمكية" في جزيرة سبيتسبيرجين النائية في القطب الشمالي.

مختارات

والإكثيوصورات هي مجموعة منقرضة من الزواحف البحرية تم اكتشاف أحافيرها في جميع أنحاء العالم. وتعتبر هذه الكائنات من بين أولى الحيوانات التي سارت على اليابسة وتكيفت مع الحياة في البحر، وطوّرت شكل جسم "يشبه السمكة" يشبه الحيتان الحديثة، بحسب ما ذكر موقع "ساي تك دايلي".

كانت الإكثيوصورات على قمة السلسلة الغذائية في المحيطات في الوقت الذي جابت فيه الديناصورات الأرض، وسيطرت على الموائل البحرية لأكثر من 160 مليون سنة.

وفقًا للمراجع العلمية، فقد غامرت الزواحف لأول مرة بالنزول إلى البحر المفتوح بعد حادث الانقراض الجماعي الذي وقع في نهاية العصر البرمي، وهو الحدث الذي دمر النظم البيئية البحرية ومهد الطريق لفجر عصر الديناصورات منذ ما يقرب من 252 مليون سنة، بحسب موقع "ايفوليوشن نيوز".

وبحسب الرواية التاريخية العلمية فقد غزت الزواحف سطح الأرض وكان لديها أقدام تستعملها للمشي في البيئات الساحلية الضحلة للاستفادة من المناطق الشاغرة التي غادرتها الحيوانات المفترسة البحرية بعد وقوع حدث الانقراض الكارثي.

عالم أحافير ألماني حفرية من أنواع الإكثيوصورات الجديدة في متحف التاريخ الطبيعي في شتوتغارت بألمانيا

غزت هذه الزواحف سطح الأرض وكان لديها أقدام تستعملها للمشي في البيئات الساحلية الضحلة بعد حادث الانقراض الكبير

وبمرور الوقت، أصبحت هذه الزواحف البرمائية أكثر كفاءة في السباحة، وفي النهاية تطورت أطرافها وتحولت إلى زعانف، كما طوّرت شكل جسم يشبه السمكة، وبدأت في الولادة؛ ومع الوقت قطعت علاقتها نهائياً مع الأرض من خلال عدم الحاجة إلى القدوم إلى الشاطئ لوضع البيض.

وتمثل الحفريات الجديدة المكتشفة في جزيرة سبيتسبيرجين مرجعاً شديد الأهمية للتحقق من مدى دقة هذه النظرية والمقبولة منذ زمن طويل.

وعلى الشاطئ الجنوبي لمضيق صغير في غرب الجزيرة القطبية تكشف الجبال المغطاة بالثلوج عن طبقات الصخور التي كانت ذات يوم قاعاً طينياً للبحر منذ حوالي 250 مليون سنة.

وبحسب النظرية العلمية فقد أدى جريان نهر سريع التدفق - يغذيه ذوبان الجليد - إلى تآكل الحجر الطيني ليكشف عن صخور من الحجر الجيري. تشكلت هذه من الرواسب الجيرية التي استقرت حول بقايا الحيوانات المتحللة في قاع البحر القديم، وبالتالي حفظتها بتفاصيل مذهلة ثلاثية الأبعاد.

وفي الوقت الحالي يقوم علماء الأحافير بالبحث عن هذه الكتل الصلبة لفحص الآثار الأحفورية لتلك المخلوقات البحرية المنقرضة منذ ملايين السنين، وفق ما ذكر موقع "نيو ساينتست".

شكل تخيلي مصغر لحيوان إكثيوصور من أواخر العصر الجوراسي

يحاول العلماء تأكيد فرضة أن أنواع من الإكثيوصور عاشت قبل عصر الديناصورات على الأرض وتطورت لتتحول إلى كائنات بحرية بشكل كامل

وتتطابق الحفريات الجديدة المكتشفة مع حفريات قديمة للغاية للإكثيوصورات، وإن كانت أكبر حجماً، ما جعل العلماء يعتبرونها السلف الأول للإكثيوصور البرمائي، بل أن العلماء لاحظوا تطابقاً بين البنية المجهرية الداخلية للعظام التي تُظهر السمات المميزة التكيفية للنمو والتمثيل الغذائي السريعين ونمط الحياة البحري لهذه الكائنات بالكامل.

أكدت الاختبارات الجيوكيميائية للصخور المحيطة بتلك البقايا عمر الحفريات بحوالي مليوني سنة بعد الانقراض الجماعي. وبالنظر إلى النطاق الزمني المقدر لتطور الزواحف البحرية، فإن هذا الأمر أكد على أن أصل وتنويع الإكثيوصورات المبكرة يعود إلى ما قبل بداية عصر الديناصورات؛ وبالتالي يدعم ذلك الفرضية القائلة بأن الإكثيوصورات كانت تتنقل بين البر والبحر قبل حدوث الانقراض الكبير.

عماد حسن

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan Kopf

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    وزن رأس الهيكل العظمي للتيرانوصور ريكس البالغ طوله 12 مترا ثقيل جدا، لذلك تم عرض الجمجمة للجمهور داخل واجهة عرض زجاجية. وتم إعادة تصميم نسخة خفيفة عبر تقية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث اعتبرت الجمجمة الأكثر اكتمالا لهذه الفصيلة.

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    شهر واحد تقريبا، كان هو الوقت المتاح لفريق متحف برلين للتاريخ الطبيعي من أجل بناء هيكل عظمي من العناصر المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تم شحن التيرانوصور ريكس من ولاية موناتانا إلى بينسيلفانيا، ليشحن بعدها بالصناديق بحرا عبر المحيط الأطلسي.

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan Kopf

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    على الرغم من انقراض التيرانوصور ريكس منذ حوالي 65 مليون سنة، إلا أنه لا يزال يجذب الأنظار. حيث تم عرضه في فيلم"الحديقة الجوراسية" بصفته الديناصور المفترس القاتل.

  • Naturkundemuseum Berlin Niels Nielsen

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    الدانماركي نيلز نيلسن، والذي خط لنفسه مهنة استثماري مصرفي في لندن تذكر شغف طفولته بالديناصورات. وعندما سنحت له الفرصة قام بالتبرع بتكاليف التركيب واقترح إطلاق اسم ابنه تريستان على نموذج التيرانوصور ريكس الموجود في متحف برلين.

  • Naturkundemuseum Berlin Brachiosaurus.jpg

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    ثلاث سنوات سوف يستقر التيرانوصور ريكس تريستان في مكانه الجديد، في متحف برلين للتاريخ الطبيعي، تماما مثل الديناصور "برانسيا" الذي يعد واحدا من أكبر فصائل الديناصورات، وقد طالب به المتحف في برلين. ويمكن لزوار المتحف الآن التمتع بهذه المعروضات التاريخية.

  • Naturkundemuseum Berlin Dysalotosaurus

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    وربما تحصل بقية الديناصورات على إقبال أكبر من الجمهور، حيث هناك توقعات بأن يجذب تريستان أعدادا كبيرة من الزائرين المهتمين إلى متحف برلين للتاريخ الطبيعي.

  • Naturkundemuseum Berlin Knochenkeller

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    برلين لديها تقليد طويل في البحث عن الديناصورات. في أوائل القرن العشرين أرسل المتحف رحلة استكشافية إلى تنزانيا للبحث عن الديناصورات هناك. وقد أرسل فريق البحث إلى برلين حوالي 250 طنا من عظام الديناصورات. والعديد من الحفريات لا زالت موجودة في قبو المتحف ويتم تقييمها.

  • Naturkundemuseum Berlin

    تريستان - ملك الديناصورات في برلين

    افتتح متحف التاريخ الطبيعي عام 1889، وهو يعد أكبر متحف بحثي للتاريخ الطبيعي في ألمانيا. الموضوع. ويوجد بالقرب من هياكل الديناصورات الضخمة في المتحف أيضا كائنات حية صغيرة من الحشرات وحتى الأسماك، ويزور المتحف كل عام نصف مليون زائر.

    الكاتب: أندرياس كيرشهوف/ علاء جمعة