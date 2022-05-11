 وحدات عسكرية أوكرانية تحقق تقدّمًا من خلال هجمات مضادة | DW الأخبار | DW | 11.05.2022

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DW الأخبار

وحدات عسكرية أوكرانية تحقق تقدّمًا من خلال هجمات مضادة

بينما تحقق القوات الأوكرانية مكاسب صغيرة، التقى السياسيون الأوروبيون مع زيلينسكي وتعهدوا بتقديم مساعدات فورية وطويلة الأجل للبلاد.

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