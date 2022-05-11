وحدات عسكرية أوكرانية تحقق تقدّمًا من خلال هجمات مضادة

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بينما تحقق القوات الأوكرانية مكاسب صغيرة، التقى السياسيون الأوروبيون مع زيلينسكي وتعهدوا بتقديم مساعدات فورية وطويلة الأجل للبلاد.
لا تنتمي دول أوروبية عديدة كسويسرا والسويد وأيرلندا إلى أي تحالف عسكري. بيد أنّ الوضع بدأ في التغير لدى بعض هذه الدول المحايدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إذ يفكر بعضها في الانضمام للناتو. فهل انتهى الحياد في أوروبا؟
في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجلاء كل النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، تكثف روسيا هجماتها قبل يومين من احتفالها بذكرى الانتصار على النازيين، وسط استمرار الجهود الغربية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.
يعقد قادة دول مجموعة السبع مؤتمرا عبر تقنية الفيديو اليوم الأحد، تتصدر جدول أعماله تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ودفعت المقاومة الأوكرانية القوات الروسية إلى الشرق، لكن روسيا لم تظهر أي مؤشر على أنها تعتزم إنهاء الحرب.
تروج روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، مزاعم بأن جاراتها تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية بمساعدة أمريكية-ألمانية. فما حقيقة تلك المزاعم؟ وماذا يقول خبراء على دراية بالمختبرات الأوكرانية والأبحاث العلمية لتي تجريها كييف؟
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