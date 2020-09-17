وجوه شابة تشعل منافسات بوندسليغا في موسم 21/20

تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني "بوندسليغا" الجمعة (18 سبتمبر/ أيلول 2020) ويبدو بايرن ميونيخ مرشحا فوق العادة لحصد لقبه التاسع توالياً في بطولة ألمانيا لكرة القدم، خصوصاً بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، فيما يحاول بوروسيا دورتموند ولايبزيغ مجدداً الدخول على خط المنافسة.

وكما جرت العادة، يفتتح حامل اللقب الموسم الجمعة وهذه المرة أمام غريمه شالكه على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك بعد 26 يوماً من رفعه اللقب القاري في لشبونة على حساب باريس سان جرمان الفرنسي، محققاً ثلاثية نادرة.

لكن هذا الموسم يظهر وجوهاً شابة تبدأ مسيرتها في الدوري الألماني "بوندسليغا" بمواجهة تحديات كبيرة، فما هي أفضل خمسة وجوه شابة في موسم 2021/2020؟

سانيه وتحدي إثبات الذات

دفع الفريق البافاري 45 مليون يورو لمانشستر سيتي الإنجليزي لإعادة لوروا سانيه إلى بوندسليغا، حيث يأمل الأخير في أن تكون مشاركته الأولى الجمعة على ملعب النادي البافاري أمام شالكه، الفريق الذي بدأ مسيرته معه. ويواجه اللاعب الشاب (24 عاماً) الكثير من الضغوطات في سعيه لإثبات علو كعبه وإمكاناته في فريق يعج بالنجوم حقق في الموسم المنصرم ثلاثية تاريخية (الدوري - الكأس - دوري أبطال أوروبا).

سانيه: "لديّ أهداف كبيرة مع بايرن ميونيخ، وأريد أن أبرهن أنه بإمكانهم الاعتماد كلياً عليّ"

ويتوجب على سانيه أن يدخل أكثر ضمن أجواء المباريات، خصوصاً بعدما أشار مدربه الجديد هانزي فليك إلى أن عليه العمل أكثر على الناحية الدفاعية. ورد سانيه: "لديّ أهداف كبيرة مع بايرن ميونيخ، وأريد أن أبرهن أنه بإمكانهم الاعتماد كلياً عليّ".

اليافع الإنكليزي جود بلينغهام

بات اللاعب الدولي الإنجليزي جود بلينغهام بـ 17 ربيعاً أصغر هداف في كأس ألمانيا الاثنين بتسجيله هدفاً من خماسية فريقه بوروسيا دورتموند في مرمى دويسبورغ بعد انتقاله إلى الدوري الألماني قادما من برمنغهام سيتي في صفقة قُدرت بـ 26 مليون يورو. وأبهر لاعب خط الوسط رفاقه بفضل نضجه الكروي، وهو على عتبة بلوغ سن 18 عاماً في حزيران/ يونيو المقبل.

وأثنى مهاجم دورتموند الدولي البلجيكي ثورغان هازار على بداية بلينغهام بالقول "يبلغ 17 عاماً فقط ولكنه يلعب كرجل". وتابع "إنه لاعب جيد جداً من أجل الحفاظ على التوازن بين الهجوم والدفاع. بإمكانه أن يساعدنا كثيراً". ومن المتوقع أن نشاهد بلينغهام إلى جانب مواطنه الجناح الشاب جادون سانشو (20 عاماً) والمهاجم النروجي إيرلينغ هالاند (20 عاماً).

هوانغ هي- تشان ومهمة سد الفراغ

انضم المهاجم الكوري الجنوبي هوانغ هي- تشان إلى لايبزيغ قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 15 مليون يورو، ويقع على كاهله مهمة سد فراغ رحيل المهاجم تيمو فيرنر هذا الموسم إلى تشلسي الإنجليزي بعدما سجل 34 هدفاً في الموسم المنصرم. وينظر مدرب لايبزيغ وسالزبورغ السابق رالف رانغنيك إلى ابن الـ 24 عاماً على أنه "أحد أبرز المواهب المستقبلية في كوريا الجنوبية".

نفض هوانغ هي- تشان الغبار في الموسم الماضي، فسجل 16 هدفاً ومرر 22 كرة حاسمة في 40 مباراة خاضها بقميص سالزبورغ

اكتفى هي - تشان بتسجيل هدفين في 21 مباراة خاضها مع هامبورغ من الدرجة الثانية خلال فترة إعارته موسم 2018- 2019 تعرض خلاله لإصابة. لكنه نفض الغبار في الموسم الماضي، فسجل 16 هدفاً ومرر 22 كرة حاسمة في 40 مباراة خاضها بقميص سالزبورغ في طريقه لتحقيق ثنائية الدوري والكأس المحليين. وتألق في مسابقة دوري الأبطال أوروبا في الموسم المنصرم، بتسجيله ثلاثة أهداف ومساهمته في خمسة آخرين في دور المجموعات، إلى جانب زميله النرويجي هالاند قبل انتقاله إلى دورتموند هالاند، في مسيرة متألقة لفريق سالزبورغ ضمن مجموعة ضمت ليفربول الانكليزي ونابولي الإيطالي.

الهولندي تاهيث تشونغ

تفادى بريمن الهبوط إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، فعمد هذا الموسم إلى تدعيم نجاعته الهجومية بالتعاقد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي مع الجناح تاهيث تشونغ ابن الـ 20 عاماً. ولم يتأخر الواعد الهولندي الدولي المنحدر من جزيرة كوراكاو في البحر الكاريبي في هز الشباك بقميص بريمن.

سار تشونغ على خطى نجوم فريق "الشياطين الحمر" السابقين أمثال الويلزي راين غيغز وبول سكولز والحالي ماركوس راشفورد

وقال تشونغ بعد تسجيله في أول مباراة له نهاية الأسبوع الماضي في كأس ألمانيا أمام فريق كارل زايس يينا (2-صفر): "مساعدة الفريق بصفاتك الخاصة- هذا ما تريده". وسار تشونغ على خطى نجوم فريق "الشياطين الحمر" السابقين أمثال الويلزي راين غيغز وبول سكولز والحالي ماركوس راشفورد، بنيله جائزة أفضل لاعب شاب في يونايتد موسم 2017-2018، كما اُختير في الموسم التالي أفضل لاعب ضمن التشكيلة الرديفة.

البرازيلي رينير جيزوس كارفاليو

انضم البرازيلي رينير جيزوس كارفاليو (18 عاماً) إلى دورتموند من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة عامين من أجل تدعيم الخط الهجومي للنادي الألماني. ويتنافس المهاجم الدولي في منتخب ما دون 23 عاماً، مع يوليان براندت والأمريكي جيوفاني راينا (17 عاماً) على دور في الملعب إلى جانب القائد ماركو رويس العائد من الإصابة.

ارتدى رينير قميص فريقه الجديد للمرة الأولى في كأس ألمانيا في مباراة انتهت بخماسية أمام دويسبورغ بدخوله في الشوط الثاني بديلاً للإنجليزي جايدون سانشو. وقال ميكايل تسورك المدير الرياضي في دورتموند "يمتلك رينير موهبة هائلة ويمكن استخدامه بمواقع مختلفة في الهجوم". وتابع: "كنا نراقبه منذ أكثر من عامين".

ع.غ/ م.س (آ ف ب)