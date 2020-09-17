 وجوه شابة تشعل منافسات بوندسليغا في موسم 2021 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

وجوه شابة تشعل منافسات بوندسليغا في موسم 2021

يستهل نادي بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الألماني في الأعوام الثمانية الأخيرة أمام شالكه، في موسم يكشف عن وجوه شابة جديدة، فمن أفضل خمسة وجوه شابة في بوندسليغا؟ وما الآمال المنوطة بهم؟

Symbolbild Sport und Doping | Fußball (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

تنطلق منافسات الموسم الجديد من  الدوري الألماني "بوندسليغا"  الجمعة (18  سبتمبر/ أيلول 2020) ويبدو بايرن ميونيخ مرشحا فوق العادة لحصد لقبه التاسع توالياً في بطولة ألمانيا لكرة القدم، خصوصاً بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، فيما يحاول بوروسيا دورتموند ولايبزيغ مجدداً الدخول على خط المنافسة.

وكما جرت العادة، يفتتح حامل اللقب الموسم الجمعة وهذه المرة أمام غريمه شالكه على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك بعد 26 يوماً من رفعه اللقب القاري في لشبونة على حساب باريس سان جرمان الفرنسي، محققاً ثلاثية نادرة.

لكن هذا الموسم يظهر وجوهاً شابة تبدأ مسيرتها في الدوري الألماني "بوندسليغا" بمواجهة تحديات كبيرة، فما هي أفضل خمسة وجوه شابة في موسم 2021؟

سانيه وتحدي إثبات الذات

دفع الفريق البافاري 45 مليون يورو لمانشستر سيتي الإنجليزي لإعادة  لوروا سانيه  إلى بوندسليغا، حيث يأمل الأخير في أن تكون مشاركته الأولى الجمعة على ملعب النادي البافاري أمام شالكه، الفريق الذي بدأ مسيرته معه. ويواجه اللاعب الشاب (24 عاماً) الكثير من الضغوطات في سعيه لإثبات علو كعبه وإمكاناته في فريق يعج بالنجوم حقق في الموسم المنصرم ثلاثية تاريخية (الدوري - الكأس - دوري أبطال أوروبا).

اللاعب الألماني سانيه بقميص بايرن ميونيخ

سانيه: "لديّ أهداف كبيرة مع بايرن ميونيخ، وأريد أن أبرهن أنه بإمكانهم الاعتماد كلياً عليّ"

ويتوجب على سانيه أن يدخل أكثر ضمن أجواء المباريات، خصوصاً بعدما أشار مدربه الجديد هانزي فليك إلى أن عليه العمل أكثر على الناحية الدفاعية. ورد سانيه: "لديّ أهداف كبيرة مع بايرن ميونيخ، وأريد أن أبرهن أنه بإمكانهم الاعتماد كلياً عليّ".

اليافع الإنكليزي جود بلينغهام

بات اللاعب الدولي الإنجليزي جود بلينغهام بـ 17 ربيعاً أصغر هداف في كأس ألمانيا الاثنين بتسجيله هدفاً من خماسية فريقه بوروسيا دورتموند في مرمى دويسبورغ بعد انتقاله إلى الدوري الألماني قادما من برمنغهام سيتي في صفقة قُدرت بـ 26 مليون يورو. وأبهر لاعب خط الوسط رفاقه بفضل نضجه الكروي، وهو على عتبة بلوغ سن 18 عاماً في حزيران/ يونيو المقبل.

وأثنى مهاجم دورتموند الدولي البلجيكي ثورغان هازار على بداية بلينغهام بالقول "يبلغ 17 عاماً فقط ولكنه يلعب كرجل". وتابع "إنه لاعب جيد جداً من أجل الحفاظ على التوازن بين الهجوم والدفاع. بإمكانه أن يساعدنا كثيراً". ومن المتوقع أن نشاهد بلينغهام إلى جانب مواطنه الجناح الشاب  جادون سانشو  (20 عاماً) والمهاجم النروجي إيرلينغ هالاند (20 عاماً).

هوانغ هي- تشان ومهمة سد الفراغ

انضم المهاجم الكوري الجنوبي هوانغ هي- تشان إلى لايبزيغ قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 15 مليون يورو، ويقع على كاهله مهمة سد فراغ رحيل المهاجم تيمو فيرنر هذا الموسم إلى تشلسي الإنجليزي بعدما سجل 34 هدفاً في الموسم المنصرم. وينظر مدرب لايبزيغ وسالزبورغ السابق رالف رانغنيك إلى ابن الـ 24 عاماً على أنه "أحد أبرز المواهب المستقبلية في كوريا الجنوبية".

اللاعب الكوري الجنوبي هوانغ هي- تشان

نفض هوانغ هي- تشان الغبار في الموسم الماضي، فسجل 16 هدفاً ومرر 22 كرة حاسمة في 40 مباراة خاضها بقميص سالزبورغ

اكتفى هي - تشان بتسجيل هدفين في 21 مباراة خاضها مع هامبورغ من الدرجة الثانية خلال فترة إعارته موسم 2018- 2019 تعرض خلاله لإصابة. لكنه نفض الغبار في الموسم الماضي، فسجل 16 هدفاً ومرر 22 كرة حاسمة في 40 مباراة خاضها بقميص سالزبورغ في طريقه لتحقيق ثنائية الدوري والكأس المحليين. وتألق في مسابقة دوري الأبطال أوروبا في الموسم المنصرم، بتسجيله ثلاثة أهداف ومساهمته في خمسة آخرين في دور المجموعات، إلى جانب زميله النرويجي هالاند قبل انتقاله إلى دورتموند هالاند، في مسيرة متألقة لفريق سالزبورغ ضمن مجموعة ضمت ليفربول الانكليزي ونابولي الإيطالي.

الهولندي تاهيث تشونغ

 تفادى  بريمن الهبوط إلى الدرجة الثانية  في الموسم الماضي، فعمد هذا الموسم إلى تدعيم نجاعته الهجومية بالتعاقد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي مع الجناح تاهيث تشونغ  ابن الـ 20 عاماً. ولم يتأخر الواعد الهولندي الدولي المنحدر من جزيرة كوراكاو في البحر الكاريبي في هز الشباك بقميص بريمن.

اللاعب الهولندي تاهيث تشونغ

سار تشونغ على خطى نجوم فريق "الشياطين الحمر" السابقين أمثال الويلزي راين غيغز وبول سكولز والحالي ماركوس راشفورد

وقال تشونغ بعد تسجيله في أول مباراة له نهاية الأسبوع الماضي في كأس ألمانيا أمام فريق كارل زايس يينا (2-صفر): "مساعدة الفريق بصفاتك الخاصة- هذا ما تريده". وسار تشونغ على خطى نجوم فريق "الشياطين الحمر" السابقين أمثال الويلزي راين غيغز وبول سكولز والحالي ماركوس راشفورد، بنيله جائزة أفضل لاعب شاب في يونايتد موسم 2017-2018، كما اُختير في الموسم التالي أفضل لاعب ضمن التشكيلة الرديفة.

البرازيلي رينير جيزوس كارفاليو

انضم البرازيلي رينير جيزوس كارفاليو (18 عاماً) إلى دورتموند من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة لمدة عامين من أجل تدعيم الخط الهجومي للنادي الألماني. ويتنافس المهاجم الدولي في منتخب ما دون 23 عاماً، مع يوليان براندت والأمريكي جيوفاني راينا (17 عاماً) على دور في الملعب إلى جانب القائد ماركو رويس العائد من الإصابة.

ارتدى رينير قميص فريقه الجديد للمرة الأولى في كأس ألمانيا في مباراة انتهت بخماسية أمام دويسبورغ بدخوله في الشوط الثاني بديلاً للإنجليزي جايدون سانشو. وقال ميكايل تسورك المدير الرياضي في دورتموند "يمتلك رينير موهبة هائلة ويمكن استخدامه بمواقع مختلفة في الهجوم". وتابع: "كنا نراقبه منذ أكثر من عامين".

ع.غ/ م.س (آ ف ب)

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


مختارات

خوفاً من كورونا.. فريق كرة يلتزم بالتباعد الاجتماعي ويخسر 37 - صفر  

دوري الأمم الأوروبية.. حين يغيب البافاريون تتعطل الماكينات

دائما ما كان الدور البافاري داخل المنتخب الألماني لكرة القدم كبيرا، إلا أنه اليوم أصبح جوهريا. مباراتا المانشافت الأخيرتين أظهرتا أنه بدون لاعبي بايرن ميونخ تتعطل الماكينات. وهذه مشكلة حقيقية أمام المدرب يوآخيم لوف.  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

وجوه شابة تشعل منافسات بوندسليغا في موسم 2021

خوفاً من كورونا.. فريق كرة يلتزم بالتباعد الاجتماعي ويخسر 37 - صفر

الحذر والتحفظ يسيطران على سوق انتقالات الدوري الألماني

استعدادا للدوري.. ميسي يقود برشلونة للفوز على جيرونا

ميسي يلتحق بالغريم رونالدو في نادي المليار

نيمار يشتكي تعرضه لإساءة عنصرية من أحد لاعبي مرسيليا