 وجه أنونيموس الخفي | وثائقي | DW | 17.05.2023

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وثائقي

وجه أنونيموس الخفي

في عام 2020 جددت شبكة القرصنة الإلكترونية "أنونيموس" نشاطها، بعد سنوات من الهدوء النسبي. فحينذاك انتشر مقطع فيديو على الإنترنت وجه فيه شخص ملثم رسالة لشرطة "مينيابوليس"، مفادها: "سنكشف للعالم جرائمكم العديدة".

في هذا الفيلم الوثائقي سنأخذكم في رحلة إلى عالم إحدى أكثر شخصيات هذه الحركة شهرة وجرأة. إذ يحكي كريستوفر مارك دويون، المعروف باسمه الحركي كوماندَر إكس، قصته الفريدة التي يكشف فيها أساليب عمل شبكة "أنونيموس" وأسباب وجودها. من خلال قصة كوماندَر إكس يظهر جليا الطريق الذي سلكته حركة المجتمع الأمريكي الناشط وتحولها "من الشارع إلى الإنترنت ثم العودة إلى الشارع"، كما يقول الصحفي والكاتب ديفيد كوشنر، أحد المتابعين لنشاط الحركة. يمكن اعتبار مارك دويون ناشطا ثوريا من المدرسة القديمة. عاش طفولة صعبة جعلته يهرب لبؤر الناشطين الساخنة. ففي سن المراهقة كان خبيرا في استخدام الحاسوب ثم أصبح محترفا في القرصنة، في وقت لم يكن هذا المصطلح معروفاً لدى كثيرين. ويعتبر نفسه مناضلاً من أجل الحرية ومساهما في تشكيل القرن الحادي والعشرين. عندما أغلقت الحكومة المصرية الإنترنت خلال الربيع العربي، كان كوماندَر إكس أحد القراصنة الذين أعادوا تشغيل الإنترنت هناك. ومؤخراً عندما كانت وكالة الأمن القومي الأمريكي تُجري تحقيقاتها حول قرصنة الانتخابات الأمريكية، أعلن كوماندَر إكس بأن القراصنة الروس هم من يقفون وراء ذلك مؤكدا أنه يتابع نشاطهم الخفي في العالم الرقمي.

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