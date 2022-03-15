 وجه آخر للحرب الأوكرانية.. رضع تجارة الأرحام ومصيرهم المجهول | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

وجه آخر للحرب الأوكرانية.. رضع تجارة الأرحام ومصيرهم المجهول

من وجهة نظر انسانية لا أحد يفوز في الحرب، بل إن الانسان هو الخاسر الأكبر.. خسارة كلما اشتدت المدافع تشتد تجلياتها. ومن إحداها المصير المعلق لرضع تجارة الأرحام في أوكرانيا.

مركز يحتمي داخله نساء ورضع من مركز تجارة الأرحام

مركز يحتمي داخله نساء ورضع من مركز "تجارة الأرحام"

تحولت أوكرانيا في السنوات العشر الأخيرة إلى مركز تجارة الأرحام، بل حتى أن البعض بات يتحدث عن "صناعة" تجارة الأرحام في ذلك البلد، بحكم وجود بنية تحتية ومؤسسات متخصصة في هذا المجال، في ظل قانون يجيز هذاالنشاط المثير للجدل على خلاف دول كنيبال والهند وتايلاند.

وهكذا أضحت أوكرانيا وجهة العديد من الأزواج ممن تعذّر عليهم إنجاب أطفال بطريقة طبيعية. والاسباب متعدةة: فمن جهة، نظرا للمستوى المهني وسلاسة التعامل الإداري هناك، ومن جهة أخرى للأتعاب المنخفضة نسبيا والتي تتراوح ما بين 40 و60 ألف يورو، مقارنة بالسعر المتداول في بلد كالولايات المتحدة التي تجيز تجارة الأرحام، وفقا لبيانات وكالة BioTexCom وهي واحدة من اهم الوكالات العاملة في تجارة الأرحام في أوكرانيا.

وتشير التوقعات إلى وجود ما بين ألفين وثلاثة آلاف طفل تضعهن نساء أوكرانيات سنويا، بينما أكثر من 90 بالمائة من هؤلاء الأطفال ينحدرون من عائلات أجنبية.

مشاهدة الفيديو 26:01

تجارة الأرحام - أمهات بديلات في أوكرانيا

اليوم ومع بداية الغزو الروسي منذ أقل من شهر، بات مصير هؤلاء الرضع معلقا مثله مثل مصير آلاف، بل ملايين المدنيين المختبئين داخل أقبية مباني كييف وخاركييف وماريبول وغيرها من المدن الأوكرانية هربا من القصف الروسي الذي دخل أسبوعه الرابع.

رضع تجارة الأرحام بدورهم محاصرون في المراكز التي تعمل قبل اندلاع الحرب، كمركز لرعاية النساء الحوامل، وهي المراكز المسؤولة أيضا عن تسليم الطفل لأبويه الأصلين.

في قبو مركز تابع لوكالة BioTexCom ، يقع على مشارف العاصمة كييف، يوجد 18 من حديثي الولادة ينتظرون قدوم عائلاتهم، والعدد يزداد يوما بعد يوم، بينما تقول الوكالة إن عدد الرضع في مراكزها في عموم البلاد يزيد عن 38 رضيعا، فيما هناك المئات من النساء الحوامل ينتظرن موعد الوضع.

مديرة المركز ماريا هولومبوفسكا، المسؤولة في وكالة BioTexCom عن الزبائن القادمين من ألمانيا وسويسرا، تحصنت هي الأخرى بقبو المركز القريب من كييف، وقد تحدثت للإعلام الألماني عن الوضع هناك والأيام العصيبة التي يقضونها داخل القبو. وفي حوار لموقع "شبيغل أولاين" أوضحت هولومبوفسكا أنه ومع اشتداد الحرب بات من شبه المستحيل بالنسبة للعائلات القدوم إلى كييف. وتابعت أنه ورغم ذلك يريد الكثيرون المجيء إلى كييف وخمس عائلات ألمانية نجحت في ذلك بالفعل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة وأخذت أطفالها. غير أن ما يحذر منه الكثيرون أن السفر إلى كييف، وإن تمّ بنجاح فمن الصعب جدا، الخروج منها في ظل اشتداد وتيرة الحرب.

وفي سويسرا اشتهرت قصة عائلةاستطاعت إخراج طفلهامن العاصة الأوكرانية في الأيام الأولى من الحرب عبر طائرة خاصة عادت بها إلى بلدها. وسيلة حتما ليست متاحة للجميع، ولا يبقى أمام المحاصرين سوى الانتظار وأمام العائلات الأجنبية سوى الصبر والترقب. 

و.ب

مشاهدة الفيديو 28:30

حلم الإنجاب والتجارة بالبويضات

مواضيع ذات صلة

March 8, 2022, Filon, Idlib governorate, Syria: Idlib, Syria. 08 March 2022. Children play among the rubble of their homes bombed by the Syrian government forces and Russian fighter jets in the Filon village southwest of Idlib. The attack was carried out in an attempt to regain control of the rebel-held town in the Idlib governorate (Credit Image: Â© Juma Muhammad/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire

في ذكرى اندلاع الاحتجاجات.. دعوة لعدم نسيان أطفال سوريا 15.03.2022

"كل الأنظار تتجه حالياً إلى أوكرانيا"، لكن هناك كثير من المعاناة في أماكن أخرى من العالم، تقول منظمة الإغاثة "سيف ذا تشيلدرن (أنقذوا الأطفال)، وذلك بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لاندلاع التظاهرات ضد بشار الأسد.

TOPSHOT - A Ukrainian soldier holds a Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) that was used to destroy a Russian armoured personal carrier (APC) in Irpin, north of Kyiv, on March 12, 2022. - Russian forces stepped up the pressure on Kyiv on March 12, 2022. The northwest suburbs of the capital, including Irpin and Bucha, have already endured days of heavy bombardment while Russian armoured vehicles are advancing on the northeastern edge. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

أوكرانيا تتهم روسيا بقتل مدنيين والغرب يصعد الضغط على بوتين 12.03.2022

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب كييف، بينما قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن بوتين أظهر أنه غير مستعد لتحقيق السلام.

زيلينسكي لشولتس: اهدم الجدار وامنح ألمانيا الدور الذي تستحقه

زيلينسكي لشولتس: "اهدم الجدار" وامنح ألمانيا الدور الذي تستحقه 17.03.2022

بعد نحو ثلاثة أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى أمام البرلمان الألماني. الخطاب الذي بث عبر الفيديو، حمل مناشدة واضحة للمستشار شولتس ولم يخل من نقد حاد لبرلين.