 وجهة نظر: هواوي في ألمانيا؟ صفقة سيئة | سياسة واقتصاد | DW | 10.07.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: هواوي في ألمانيا؟ صفقة سيئة

الصين تراقب بقوة محتوى وسائل الإعلام الأجنبية. وتكليف شركة من هذا البلد بالذات بتشييد البنية التحتية للمعلومات يُعتبر على الأقل سذاجة، كما يرى بيتر ليمبورغ في تعليقه.

Symbolbild Huawei (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Da Qing)

ترغب شركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات المشاركة في بناء شبكة 5G في ألمانيا. هذه التكنولوجيا ستقوم بتسريع شبكة الانترنيت بشكل كبير جدا. إذن شركة صينية ستعمل على أن نصل بسرعة أكبر إلى المعلومات! إنها الصين نفسها التي تعمل بكل قوة على عزل الإنترنيت ومنصات التواصل الاجتماعي لديها. وباستخدام تقنية متطورة تعمل على ألا تصل المعلومات من ألمانيا إلى سكانها.

إمبراطورية الوسط هي إمبراطورية الرقابة

كل ما تقدمه دويشته فيله (DW)، لاسيما البرنامج الصيني يتم حجبه في إمبراطورية الوسط. وعمل صحافيي دويتشه فيله يكاد يكون مستحيلا في الصين. وفقط باستخدام برمجيات تفادي الرقابة يمكن أن تحصل فئة صغيرة من الناس في الجمهورية الشعبية (الصين) على معلومات غير مراقبة من ألمانيا وأوروبا.

مختارات

خففت الحكومة الأمريكية بشكل مؤقت بعض القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة هواوي الصينية في خطوة سعت إلى الحد من تعطيل عمليات الشبكة الحالية وأجهزتها في أنحاء العالم. (21.05.2019)

بحضور رئيس الموساد الإسرائيلي ومسؤولي المخابرات في الولايات المتحدة وبريطانيا، كشفت شركة متخصصة في الأمن الإلكتروني عن عملية قرصنة ضخمة لاختراق شبكات شركات اتصالات كبرى في العالم، ووجهت أصابع الاتهام نحو الصين.  (26.06.2019)

وهذا العمل غير اللائق تمارسه بكين أيضا مع ما تقدمه وسائل إعلام غربية عالمية مثل بي بي سي باللغة الصينية. والوصاية على السكان المحليين تزداد أكثر منذ أيام، ففي الأثناء لا يمكن الدخول في الصين إلى موقع صحيفتي "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" و "زوددويتشه تسايتونغ" الألمانيتين أيضا.

الحزب الشيوعي لا يرغب في الحديث والنقاش حول حقوق الإنسان في الصين. وحتى الأخبار حول مصير الأيغور في معسكرات إعادة التأهيل أو وضع التيبت، غير مرغوب فيها. وفي المقابل يمكن استقبال برامج وسائل الإعلام الصينية بحرية في بلادنا، والصحفيون الصينيون بإمكانهم التحرك بكل حرية وتغطية كل شيء بدون قيود.

والساسة الألمان مثل المستشارة أو وزير الخارجية يلفتون الانتباه دائما إلى هذا الاختلاف الكبير. لكن هذه النداءات غالبا ما تتلاشى بدون نتيجة. والحصار يستمر.

DW-Intendant Peter Limbourg (DW/M. Magunia)

بيتر ليمبورغ: مدير عام مؤسسة دويتشه فيله

حرية الصحافة والمعلومات غير قابلة للمساومة

كل محاولات DW للدخول في حوار مع الجانب الصيني فشلت أو كانت بدون نتيجة. "إذا توقفتم عن التغطية النقدية يمكن لنا إبرام صفقات"، تقول بكين. لكن حرية الصحافة والمعلومات غير قابلة للمساومةK وبالإضافة إلى ذلك حرية التعبير حق إنساني عالمي. والجدير بالذكر أن ما تقدمه DW بالصينية عبارة عن تقارير ثقافية واقتصادية وعلمية من ألمانيا، من شأنها مد جسور إعلامية بين شعوبنا.

لكن الصين ستستمر في انتهاك حرية الصحافة ودهسها بالأرجل وتحجب عروض DW، إذا لم تترتب عواقب على سلوكها هذا. باختصار: بكين لا تستجيب إلا للضغط.

والآن هناك أصوات تدعي أن هواوي شركة خاصة ولا يمكن تحميلها مسؤولية سياسة الدولة. ومن يصدق هذا فعلا، فإنه على الأقل ساذج. الحزب الشيوعي بإمكانه مراقبة كل شيء في الصين، وربما لا ينجح في ذلك دائما ويظهر اهتماما أقل في بعض المجالات غير الحساسة؛ لكن هذا لا ينطبق بالتأكيد على استثمارات بالمليارات لشركة صينية في أوروبا ـ خصوصا في تكنولوجيا أمنية حساسة ومتطورة جدا. ومن الصعب الاعتقاد بأن شركات التكنولوجيا الألمانية والأوروبية غير قادرة على بناء شبكة حديثة بنفسها. ربما يستغرق ذلك وقتا أطول، لكن فن الهندسة لدينا يتم تقديره جدا حول العالم.

والصفقات الجيدة تشترط رضا كلا الطرفين. ومادامت الصين لا تسمح بتبادل حقيقي للمعلومات، فلا يمكن لمجتمع ديمقراطي حر مثل مجتمعنا أن يكون راضيا. ويجب علينا أن نكون حازمين. إشراك هواوي في بناء شبكة 5G سيكون صفقة سيئة.

بيتر ليمبورغ

التعليق ينشر بالاتفاق مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية

  • China Lingang Eco Park Bird Airport (McGregor Coxall)

    في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

    المحمية الجديدة المزمع بناؤها ستكون في مدينة تيانجين في شمال الصين، وتبعد عن العاصمة بكين 120 كيلومترا تقريبا. ويعد الموقع الجغرافي للمدينة ضمن مسرب الطيور المهاجرة شرق الآسيوية –الأسترالية. ويقدر العلماء عدد الطيور المهاجرة التي تستخدم هذا المسرب الجوي بأكثر من 50 مليون طائر مهاجر سنويا.

  • China Lingang Eco Park Bird Airport (McGregor Coxall)

    في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

    61 هكتارا من المساحات الخضراء المورقة، مخصصة للطيور، وهو ما قد يكون غريبا لمنظر أي مطار عادي. إلا أنه في هذه الحالة يفي بالغرض المخصص له، حيث سيكون مخصصا كمحطة استراحة للطيور المهاجرة، قبل استكمال سفرها الطويل.

  • China Lingang Eco Park Bird Airport (McGregor Coxall)

    في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

    من بين الأمور الأخرى التي يجري التخطيط لها إقامة برك مائية خاصة، وأيضا جزيرة صغيرة يغمرها القصب والطمي، وذلك من أجل راحة الطيور. كذلك يتم التخطيط لغابة تمتد على مسافة 20 هكتارا، من أجل راحة الطيور وشعورها بالخصوصية.

  • China Lingang Eco Park Bird Airport (McGregor Coxall)

    في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

    لن يحتوي المطار كما هو الحال في المطارات العالمية على محلات أو أسواق حرة، بل بدلا من ذلك ستوفر المحمية الطبيعية الاسترخاء للطيور، وأماكن لعشاق الطيور كي يستمتعوا بمراقبتها.

  • China Lingang Eco Park Bird Airport (McGregor Coxall)

    في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

    مركز الزوار والبحوث والذي يسمى "جناح الماء" تم دمجه بشكل غير ظاهر في المحمية وذلك من أجل راحة الطيور. وترغب الصين من خلال هذا المركز بمتابعة أبحاث الطيور ومراقبتها علميا.

  • China Lingang Eco Park Bird Airport (McGregor Coxall)

    في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

    وراعى مصممو المحمية الطبيعية موضوع السياحة واستقطاب السياح، حيث يسعى القائمون على المشروع إلى جذب عشاق الطبيعة والطيور. لذلك تم تزويد مناطق خاصة بالمحمية بمناطق ترفيهية. ووفقا للخطة فمن المقرر الانتهاء من العمل في هذا المشروع في عام 2018. (هانا فوكس/علاء جمعة)


مختارات

في الصين فقط .. مطار خاص بالطيور

في الصين سيتم تشييد مطار للطيور، يقع على أحد الطرق الرئيسية للطيور المهاجرة. أمر قد يبدو غريبا ومثيرا للجنون. كيف سيكون شكل هذا المطار؟ وما هي أهميته؟ إليك التفاصيل الأولية لهذا المشروع الغريب. (06.03.2017)  

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