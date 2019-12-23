 وجهة نظر: هل تنزلق ألمانيا نحو اليمين؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.12.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: هل تنزلق ألمانيا نحو اليمين؟

الهجوم على كنيس في مدينة هاله واغتيال السياسي لوبكه على يد متطرفين من اليمين قد نشر الخوف والرعب عام 2019. لكن غالبية الألمان ماتزال تفكر بشكل مختلف، كما يعتبر ينس توراو في تعليقه.

ما تزال مجريات الأحداث السياسية في ألمانيا أفضل من مثيلاتها في دول أوروربية أخرى

ما تزال مجريات الأحداث السياسية في ألمانيا أفضل من مثيلاتها في دول أوروربية أخرى

عندما تم إشعال شمعدان حانوكا في عيد الأنوار اليهودي مجددا هذا العام أيضا، بعثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برسالة تحية. إنها معجزة أن يوجد من جديد بعد الانكسار الحضاري للمحرقة اليهودية حياة يهودية في ألمانيا. معجزه، كما تفيد ميركل "نحن ممتنين لها بعمق".

بيد أن التحدث مع مواطنين يهود يظهر صورة أخرى: فالناس يتحدثون عن عنف متزايد  نحوهم وأنهم لم يعودوا يجرؤون على السير في الشارع بغطاء الرأس اليهودي، الكيباه. ومنذ أكتوبر ينشر الاغتيال الذي نفذه رجل شاب في  مدينة هاله الاشمئزاز لهذه الفعلة، بعد قتل المهاجم لشخصين، فيما كان يريد مهاجمة كنيس مكتظ لتنفيذ مذبحة جماعية.

الحادثة الدموية في هاله

بعد مثل هذه الحوادث التي حصلت في هاله  كان الرعب كبيرا، ويؤكد سياسيون بأن هذا الامر لا يجب أن يتكرر أبدا. وردود فعل الناس من اليهود تشير إلى أنهم توقعوا هذا الامر في السابق ولم تعد مثل هذه الحوادث تدهشهم. فهل تنزلق ألمانيا نحو اليمين؟

بدون شك هي تسير في هذا الاتجاه. فالأمل في أن يردع التوجه الشعبوي  للمتطرفين من "حزب البديل من أجل ألمانيا" الناخبين تلاشى عبر جميع الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام. وطالما تحدث خبراء بأنه يوجد دوما ومنذ سنوات طويلة في ألمانيا حوالي 15 إلى 20 في المائة من المواطنين الذين يحبذون الفكر اليميني المتطرف. والمحظور الاجتماعي بأنه لا يمكن التعبير عن ذلك علنا سقط منذ مدة. إنها في الغالب أخبار صغيرة التي تبين هذا التحول: الآباء في إحدى المدارس في ساكسونيا يعارضون أن يزور أطفالهم معسكر الاعتقال السابق في بوخيننفالد أو أن يقرأ أبنائهم "يوميات أنه فرانك" في دروسهم.

الشعبويون اليمينيون أقوى في الجوار

من  جهة أخرى فإن مجريات الأحداث  في ألمانيا ما تزال جيدة نسبيا مقارنة بدول أخرى مثل إيطاليا، فهناك مثلا نجح شعبوي يميني حتى ولو كان ذلك مؤقتا في الوصول إلى منصب وزير الداخلية، وفي النمسا شارك شعبويون يمينيون قبل مدة قصيرة في الحكم.

وفي الجوهر يتعلق الأمر بأزمة شرعية عميقة للديمقراطيات الغربية. وفي الوتيرة  السريعة  للعولمة يفقد الناس التماسك والنظرة العامة ويفرون في أحلام عالم متحكم فيه ومحدود وطنيا. وهذا لم يوجد أبدا في السابق  في هذا الشكل، لكنه يبدو جذابا.

الصحفي ينس توراو

الصحفي ينس توراو

وبالفعل لم يعد الديمقراطيون ينجحون في مواكبة التطور. وعمليات  اتخاذ القرار لديهم تبقى بطيئة والناس ينتظرون بلا نتيجة إصلاحات حقيقية في عالم العمل والرعاية الاجتماعية والصحية. وعجز الكثير من الناس يصبح أقوى، لأن غالبية في المجتمع تساهم في عالم جديد من الإمكانيات الرقمية غير المحدودة والتواصل السريع بين جميع القارات. وهذا يؤدي إلى انقسام في المجتمع: إلى شريحة عليا وأخرى متدنية وإلى فقير وغني وإلى رقمي وتناظري ولاسيما الفارق بين المدينة والقرية.

لاجئون كمسبب لأزمة شرعية

كان المسبب الرئيسي لهذا التطور العدد المرتفع للاجئين الذين قدموا في 2015 إلى ألمانيا. لكن الاستياء من المهاجرين توسع منذ مدة ليشمل أجانب يعيشون منذ مدة طويلة هنا وأشخاصا من الذين يدينون بالمعتقد اليهودي. وكما هو الحال مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد في ألمانيا  أيضا صراع الثقافات للمهمشين ضد النظام القائم. وينتمي  ساسة الأحزاب القديمة ووسائل الإعلام والأقليات من مختلف الشرائح وكذلك اليهود إلى هذا الامر. والحوار بين هذه المجموعات قلما يحصل.

وعلى الساحة السياسية سيكون حاسما ما إذا كان سينجح الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي في معارضة حصول تحالفات ممكنة مع حزب البديل من أجل ألمانيا أم لا . وفي ولاية ساكسونيا أنهالت يكافح الحزب المسيحي الديمقراطي حاليا ضد توجه عدد متزايد من الأعضاء من القاعدة الحزبية الذين يتصورون حصول هذا النوع من التحالفات. لكن الشعبويين اليمينيين بدعم من النازيين في صفوفهم لا يحق لهم أن يتحملوا المسؤولية في ألمانيا!

ألمانيا الأخرى يجب أن ترفع صوتها

والغالبية التي تؤيد مجتمعا منفتحا يجب أن تكون كلمتها أقوى ومسموعة أكثر من الماضي ومستعدة للكفاح من أجل الديمقراطية. فالقوانين والدساتير وكذلك النظم في الديمقراطيات لا تعمل إلا إذا حافظ عليها المجتمع.

فهل تنزلق ألمانيا نحو اليمين؟ جزء يفعل ذلك قطعا. وهذا له انعكاسات على السياسة: وضع مثل الذي عايشناه في خريف 2015 حين رحب الكثير من الناس باللاجئين يبدو اليوم صعب التصور. لكن ألمانيا الأخرى توجد أيضا ـ ولا يجب عليها إلا أن ترفع صوتها لتقول ما تريد.

ينس توراو

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  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


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