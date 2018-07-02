 وجهة نظر: ميركل تنقذ نفسها عبر تحصين أوروبا أمام اللاجئين | سياسة واقتصاد | DW | 03.07.2018

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: ميركل تنقذ نفسها عبر تحصين أوروبا أمام اللاجئين

بعد أزمة حادة بسبب سياسة اللجوء يمكن لأنغيلا ميركل أن تنقذ حكومتها بالاعتراف بسياسة لجوء تعتمد الانعزال. وبهذا التحول تكون سياسة الأبواب المفتوحة قد انتهت، حسب رأي إينس بول رئيسة التحرير بـDW في تعليقها التالي.

Flüchtling in Libyen (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

الأسبوعان الماضيان كانا أكثر بكثير (من مجرد) أيام مصيرية بالنسبة للمستشارة (ميركل)، فقد كانا بمثابة صراع مرير من أجل التوجه الأساسي لسياسة اللجوء الأوروبية. أما الفائز فهي تلك القوى التي راهنت على الانعزال. إنهم أولئك السياسيون الذين يريدون مستقبلا منع الناس من عبور الطريق الخطير عبر البحر المتوسط، وذلك بإقامة حماية أقوى للحدود، ولكن أيضا بإقامة معسكرات في شمال إفريقيا. هناك يتوجب على اللاجئين مستقبلا الانتظار حتى يتأكدوا إذا ما كان مرغوبا فيهم في أوروبا، لأن لهم الحق في اللجوء ـ أو أن هناك حاجة إليهم كقوة عاملة. وحتى داخل أوروبا يتوجب في المستقبل إدارة الأمر بيد أكثر صلابة، فاللاجئون ـ حسب النظرية (تلك)ـ سيتم إيواؤهم مستقبلا داخل مراكز أو معسكرات والبت سريعا في الحالات وبالتالي إعادة الزوار غير المرغوب فيهم بسرعة.

مسرحية داخلية ألمانية

Ines Pohl Kommentarbild App (DW/P. Böll)

إنيس بول، رئيسة التحرير بدويتشه فيله

خطط كبيرة تلك التي تفاوضت عليها أنغيلا ميركل مع زملائها الأوروبيين في الأسبوع المنصرم، ومن خلالها رفضت سياستها المتبعة إلى حد الآن حول الحدود المفتوحة. إنها خطط دفعت وزير داخليتها هورست زيهوفر إلى التراجع في الأخير وأنهى المسرحية الألمانية الداخلية الحزينة للأيام الماضية ـ وإنقاذ حكومة ألمانيا للوهلة الأولى من التصدع.

هذا هو الخبر السار. ليس فقط لألمانيا، بل أيضا بالنسبة إلى أوروبا، لأن المحرضين الشعبويين فقط هم من لهم مصلحة في أن ينزلق أكبر اقتصاد في أوروبا، في هذه الفترة من حالة انعدام الأمان العام، في أزمة حكومية بنتيجة غير معلومة. فقوة البلاد الداعمة للاستقرار مهمة. ولذلك نجحت ميركل في الدعوة سريعا إلى قمة أوروبية تم خلالها التفاهم على الملامح الأساسية لسياسة الهجرة واللجوء الأوروبية الجديدة. أوروبا تدرك ما لديها في شخص أنغيلا ميركل في هذه الأوقات.

ليس حلا حقيقيا

مختارات

اتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع وزير داخليتها هورست زيهوفر بعد خلاف دام أسابيع بشأن موضوع اللجوء، واتفقا على تأسيس ما يسمى بمراكز عبور على المعابر الحدودية مع النمسا. فما هي هذه المراكز وما هي وظيفتها؟ (03.07.2018)

رحب الاشتراكيون الألمان وشركاء الائتلاف الحكومي، بالاتفاق بشأن اللجوء بين المستشارة ميركل ووزير داخليتها هورست زيهوفر، إلا أنهم أعلنوا أنهم لم يحددوا بعد موقفهم منه، مؤكدين أنه لا تزال هناك أسئلة عالقة بالنسبة لهم. (03.07.2018)

ورغم أنه بهذا تكون الأزمة الحادة قد انتهت، إلا أنه لم يتم العثور على إجابة واقعية على على التحديات، لذا فلا يحق لأحد هنا أن يتوهم، لأنه في  أي البلدان بشمال إفريقيا ستُقام معسكرات الإيواء؟ فردود الفعل المسجلة إلى حد الآن هي في غالبيتها رافضة. ومع أي دول يمكن إبرام صفقات إذا أردنا الحفاظ على مستوى أدنى من حقوق الإنسان؟ ومن سيتولى الاعتناء باللاجئين إذا مُنعوا من متابعة السفر؟ المشاهد الأخيرة من الجزائر تكشف ما يمكن أن يحصل: الآلاف تم إبعادهم إلى الصحراء، بالمعنى الحقيقي للكلمة، وبينهم أطفال وحوامل لقوا حتفهم تحت درجات حرارة ناهزت 50 درجة في الظل، وماتوا عطشا وجوعا. وحاليا بالفعل يستقبل بلد مثل لبنان لاجئين أكثر من كل أوروبا برمتها. وهذا يشكل أيضا جزءا من حقيقة سياسة انعزال أوروبية.

أسئلة أكثر من أجوبة

وحتى داخل أوروبا توجد حاليا أسئلة أكثر من أجوبة. وحتى هنا من غير الواضح في أي بلد سيتم تشييد المعسكرات. ومن هي الحكومات التي مستعدة في النهاية لتخفيف العبء عن إيطاليا واليونان، البلدين اللذين لهما أطول حدود خارجية ويستقبلان غالبية اللاجئين؟ هذا الاجماع السريع بين حزبي الاتحاد المسيحي كان ممكنا، لأن كل شيء ظل في المبهم. الشيء الوحيد الذي سيجد التنفيذ السريع هو تقوية حماية الحدود ـ إذ تلوح في الأفق أوقات مربحة للوكالة الأوروبية لحماية الحدود وخفر السواحل "فرونتكس" وللشركات التي تبني الأسوار.

منذ ثلاث سنوات وأنغيلا ميركل تكافح من أجل سياسة لجوء إنسانية، وهي ارتكبت في ذلك أخطاء. فالتواصل كان في الغالب سيئا وحصلت أعطال تقنية. إلا أن الأجواء السائدة في البلاد والمشهد الحزبي السياسي الجديد والظروف السائدة في أوروبا وليس أخيرا شريكها الحكومي، الحزب المسيحي الاجتماعي أجبرتها على اتباع سياسة قسوة جديدة.

لكن اقتناعها العميق والطبيعي بأنه يجب مساعدة المحتاجين لم يتغير فيه شيء... والأسوار ونقاط المراقبة قد تحمي في الوقت الراهن الحكومات الأوروبية. إلا أنها لا تشكل حلا دائما.

إنيس بول

  • erster CDU-Bundesparteitag 1950 (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    "الحزب االشقيق"

    تأسس الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) سنة 1945. الحزب الذي ترأسه حاليا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تحالف مع "شقيقه" الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) منذ تأسيسه تقريبا في 1949. ويجتمع الحزبان في "الاتحاد المسيحي"، الذي ينعت بالأقوى. إذ بقي الحزبان متحدين لعقود من الزمن في الانتخابات وعلى صعيد الحكم أيضا.

  • CSU strebt 1976 eigene Bundestagsfraktion an (picture-alliance/dpa/H. Sanden)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    عمل مشترك منذ البداية

    حسب الاتفاق بين طرفي الاتحاد، (المسيحي الديمقراطي، المسيحي الاجتماعي البافاري) فإن الحزبين لا يتنافسان فيما بينهما داخل أية ولاية فيدرالية. من هنا نجد أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) يتنافس في ولاية بافاريا فقط، في حين يركز المسيحي الديمقراطي (CDU) على الولايات الـ 15 الباقية. ويشكل نواب الحزبين كتلة واحدة داخل البرلمان الألماني، هي كتلة الاتحاد المسيحي.

  • Archiv - CDU Wahlkampf NRW - Edmund Stoiber und Angela Merkel (picture-alliance/U. Baumgarten)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    ميركل أول مستشارة عن التحالف المسيحي

    ولأن كتلة الاتحاد المسيحي كانت هي الأكبر في البرلمان الألماني "البوندستاغ" بعد الانتخابات المبكرة عام 2005 فإن مرشحته أنغيلا ميركل، رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي، أصبحت أول مستشارة في ألمانيا. فقد قادت ميركل الائتلاف الكبير مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد خسارة المستشار الاشتراكي غيرهارد شرودر الانتخابات. في الصورة ميركل مع رئيس وزراء ولاية بافاريا آنذاك إدموند شتويبر.

  • Syrische Flüchtlinge in Deutschland (picture alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    "حل توافقي جيد"

    وصفت المستشارة ميركل الاتفاق الذي توصلت إليه مع ووزير داخليتها بأنه "حل توافقي جيد بحق". الخطوة من شأنها ان تنقذ الائتلاف الحكومي الهش من السقوط. الاتفاق يتضمن إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، لكنه يحتاج إلى موافقة من الشريك الثالث في الإئتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  • Archivbild: Berlin - Merkel und Seehofer (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    سيناريو إنفصال الشقيقين هل هو مستبعد نهائيا؟

    الخلاف بين حزبي الاتحاد المسيحي، هل طوي فعلا؟ بعد تراجع زيهوفر عن تقديم استقالته من وزارة الداخلية ورئاسة الحزب البافاري، إثر توصله لإتفاق مع المستشارة ميركل، يرى مراقبون أن الخلاف لم يطو بشكل تام وأن سيناريو "الانفصال" داخل الاتحاد ليس مستبعدا في المستقبل. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

خلاف المستشارة ميركل وحليفها البافاري زيهوفر جعل عقودا من الاتحاد بين حزبيهما على المحك. التوصل إلى تسوية الخلاف حول ملف الهجرة واللجوء لا يبدو أنه يُنهي التساؤلات حول مصير أعرق تحالف حزبي بألمانيا؟ (03.07.2018)  

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