 وجهة نظر: ليبيا - بصيص أمل ترسمه الدبلوماسية التقليدية | سياسة واقتصاد | DW | 21.01.2020

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: ليبيا - بصيص أمل ترسمه الدبلوماسية التقليدية

ما ستتمخض عنه القرارات التي خرجت من مؤتمر برلين حول ليبيا يبقى معلقا بأفق أمل وانتظار، لكن الأمر جدير بمحاولة دولية جادة للوصول إلى حل للصراع في هذا البلد، كما يرى ينس توراو في تعليقه التالي.

مؤتمر ليبيا في برلين، في الصورة تظهر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ووزير خارجيتها هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، والمبعوث الأمم لليبيا غسان سلامة

في مؤتمر برلين حول ليبيا ، سعت الدبلوماسية الألمانية لجمع القوى الليبية الفاعلة في المشهد السياسي مع القوى الخارجية المؤثرة في هذا المشهد

منذ سنوات، تجاهد السياسة الألمانية لتأخذ على عاتقها قدراً أكبر من المسؤولية بخصوص قضايا العالم، وبالأحرى فإنها تسعى لتحمل مسؤولية تُنصف دور ألمانيا باعتبارها من القوى الصناعية الرائدة في العالم، ولعلها القوة المركزية في قلب المشهد الأوروبي.

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ويبقى موضوع الحديث غامضا في الغالب، هل يتعلق الأمر بالقدرة العسكرية؟ هذا احتمال ضعيف، لأنّ قدرات ألمانيا في هذا الميدان، وموروثها التاريخي تضعان حدوداً ضيقة هنا. إلا أنّ بوسع ألمانيا أن تصبح قوة تدعم الدبلوماسية التقليدية المتوازنة وتجعل منها أداة أكثر فاعلية.

فقد استقبلت المستشارة الألمانية يوم الأحد (19 كانون الثاني/ يناير 2020) في برلين رؤساء روسيا وفرنسا وتركيا ومصر والجزائر، واستقبلت معهم رؤساء حكومات بريطانيا العظمى وإيطاليا، علاوة على وزير الخارجية الأمريكية، وممثلين عن الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

أما ليبيا، وهي البلد الذي تُبذل حوله كل هذه الجهود، فقد مُثلت بالطرفين الرئيسيين الصراع، حكومة فائز السراج المعترف بها دولياً على نطاق واسع، والجنرال خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على مناطق واسعة من البلاد. وحقيقة أنّ كلا الرجلين كانا ضيوفاً على اللقاء، ولم يلتقيا مباشرة قط خلاله، تقول الكثير عن الموقف في ليبيا. ومنذ سقوط حاكم البلاد القذافي عام 2011، تعيش ليبيا حروباً تشارك فيها قوى دولية متعددة.

ويتعلق الأمر بالغاز والنفط واللاجئين الذين قد يعبرون من ليبيا نفسها بمساعدة مهربين مجرمين، مخاطرين بحياتهم بعبور البحر الأبيض المتوسط، أو قد يقبعون معانين من أوضاع مزرية مريرة في السجون الليبية. كما يتعلق الأمر بالإرهاب الإسلامي. هذه الدراما برمتها حظيت على مدى أعوام باهتمام تدنى كثيرا عن الاهتمام بالحرب في سوريا، لكنّ الحرب في ليبيا ما برحت منذ زمن طويل حرباً بالوكالة.

وما يلفت الانتباه حقاً هو أنّ الحكومة الاتحادية (في ألمانيا) قد نجحت في أخذ زمام المبادرة، وجمعت القوى الدولية المعنية في برلين، ولكن الهدف لم يكن مجرد جمع الأطراف المعنية بالصراع داخل ليبيا ودعوتها إلى الاعتدال، قدر ما كان يتعلق بتحجيم الدور الدولي المُموِّل والمُسلِّح والمستفيد من الصراع في هذا البلد. ودون المساعدة الدولية، فمن الواضح أنّه لم يكن بوسع الحكومة الرسمية وأمير الحرب الجنرال حفتر أن يتصرفا بالمشهد. أما مسار الدبلوماسية الألمانية فسيبقى صحيحاً بهذا الخصوص.

دور الدبلوماسية بوجه عام، وفي زمن تفشي التعصب القومي على وجه الخصوص، هو أن يجعل مجرد وضع خطة للعثور على حل للوضع في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة، أمراً جديراً بالملاحظة، خاصة وأنّ كل هذا يجري في وقت بدأ خلاله العالم يتساءل عن لامبالاة الألمان في مواجهة العديد من الحرائق في العالم. وقد آن الأوان الآن للوصول إلى وقف لإطلاق النار وبإشراف دولي يحتم على الجميع الالتزام بالحظر الدولي الذي ترعاه الأمم المتحدة على واردات السلاح إلى هذا البلد.

وبوسع ألمانيا، خيراً من أطراف أخرى، التعامل مع المشهد الليبي، لأنّها لم تصوت على قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا عام 2011، أي، العملية العسكرية التي أطاحت بالقذافي والتي قادتها آنذاك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وهي حالة تكررت في أمثلة مشابهة أخرى. وتعرضت الدبلوماسية الألمانية حينها إلى انتقادات كبيرة، فيما بات الامتناع الألماني عن المشاركة آنذاك، موقفا نافعاً اليوم.

ينس توراو، محرر في DW

ينس توراو، محرر في DW

ما حجم التوقعات اليوم بأن تحرز قرارات برلين نجاحاً حقيقياً؟ بالطبع ستبقى رغبة العديد من الدول في غاز ليبيا ونفطها قائمة، لكن، وفوق كل اعتبار، ينبغي على الأوروبيين أن تكون لهم اليد العليا في تفعيل الدبلوماسية في ليبيا.

موجة الهجرة الكبرى الأخيرة قبل أكثر من 4 أعوام، عبر البلقان في حينها، جعلت بلدان الاتحاد الأوروبي على حافة قدرتها في التعامل مع الظاهرة، كما أشاعت القومية الشوفينية والشعبوية. خط هجرة اللاجئين اليوم بين أفريقيا وأوروبا يمر خلال ليبيا.

إذا كانت قرارات برلين جدية، فإنّ مراقبة قوية لإعلان وقف إطلاق النار يجب أن تكون ملموسة ومضمونة في المدى البعيد، بوجود عدد كافٍ من الجنود خاصة مع القوات الأوروبية (التي ستشارك في المراقبة).

وإذا كان الألمان قد أخذوا فعلا زمام المبادرة الدبلوماسية، فلن يعود بوسعهم الوقوف جانبا، حينما يجري نشر قوة المراقبة. وحتى إجابات المستشارة، اتسمت بالمراوغة بعد المؤتمر. ولكن، بهذا الأسلوب حصراً سيكون بوسع القارة العجوز إثبات جديتها في التعامل مع المشهد الليبي، كاشفة أنها لا تقبل حقاً صراعات جدية على عتبة مداخل القارة، وأنها حريصة حقاً على المساهمة في التهدئة.

وفي ضوء الموقف في ليبيا، يتحدث بعض الخبراء عن "واقعية موازية" محتملة لجهود المفاوضين في مؤتمر برلين. التأثير الدولي على صفقات السلاح والنفط والمال لم يصل بليبيا إلى نتيجة تذكر، وما زالت قرارات برلين مجرد حبر على ورق، لكنها خيرٌ من لا شيء. وعلى كل حال، فإنّ الأمر بالنسبة لألمانيا سيبقى محاولة لتعريف ما هو مطلوب بوضوح وهو حرفياً: دور تتحمل فيه ألمانيا المسؤولية بقوة أكبر.

ينس توراو

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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