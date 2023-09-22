 وجهة نظر: كيف تتعامل DW مع الذكاء الاصطناعي؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.09.2023

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: كيف تتعامل DW مع الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي يغير الصحافة. رئيسة تحرير DW مانويلا كاسبر- كلاريدج تشرح كيف تستخدم DW تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه لن يحل محل عمل الصحفيين.

الروبوتات الذكية مثل ChatGPT ليست مصادر معلومات موثوقة.

يمكن أن تقدم الروبوتات الأفكار والإلهام، ولكنها ليست قادرة على توفير معلومات دقيقة، وقد ترتكب أخطاء كبيرة.

تحتفل شبكة دويتشه فيله (DW) هذا العام بعيدها السبعين. ومنذ سبعين عاما ونحن نقوم بتنفيذ المهمة المنوطة بنا بوضوح، ونقدم لجمهورنا صحافة موثوقة وعالية الجودة ومستقلة.

في ذات الوقت، تطورنا بشكل مستمر على مر العقود، واستجبنا بسرعة للتطورات التكنولوجية، وركزنا على الوسائط المتعددة. سواء كان الأمر يتعلق بالراديو أو التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي. نتواجد حيث يكون متابعونا. وقد طورنا طرق عملنا الصحفية دائما، مع بقاء وثبات معايير الجودة العالية التي لم تتغير.

حاليا، نواجه تغييرات كبيرة جديدة. الذكاء الاصطناعي  التوليدي هو قوة تكنولوجية مزعزعة. فالعديد من الصناعات ستشهد تغييرات كبيرة أو قد شهدتها بالفعل، والصحافة ليست استثناء مما يجري. الشفافية مهمة بالنسبة لنا، لذلك أود مشاركة بعض الأفكار حول استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في صحافتنا.

الصحفيون من ينتجون المحتوى لا الذكاء الاصطناعي

لن  يستبدل الذكاء الاصطناعي التوليدي الصحفيات والصحفيين . من خلال القراءة أو الاستماع أو المشاهدة للمحتوى الذي تقدمه DW، يمكن التأكد من أن المسؤول عنه صحفيات وصحفيو DW، وهم ضمان لجودة العمل. والتزامنا بالاستقلالية والدقة والشفافية واحترام وجهات النظر والتنوع ليس محلا للنقاش.

في الوقت نفسه، نرغب في استكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي دعم أعمالنا. نستخدم في DW بالفعل بعض التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تساعدنا على سبيل المثال في تحليل البيانات أو ترجمة تقاريرنا من لغة إلى أخرى. لكن صحفياتنا وصحفيينا يراقبون جودة عمل هذه التطبيقات. يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي لجعل المحتوى أكثر سهولة في العثور عليه من قبل محركات البحث. وفي وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في التعرف السريع على خطاب الكراهية. ترجمة الذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو تجعلها متاحة أيضا لعدد أكبر من الأشخاص. تطبيقات مفيدة تدعم أعمالنا الصحفية.

يبقى الأمر المهم وهو أن الصحفيين في مؤسستنا يراجعون جودة التقارير دائماً في هذه التطبيقات قبل نشرها، وأن نقدم معلومات شفافة حول كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.

رئيسة تحرير DW مانويلا كاسبر- كلاريدج

رئيسة تحرير DW مانويلا كاسبر- كلاريدج

الروبوتات الذكية مثل "  ChatGPT" (شات جي بي تي)  ليست مصادر معلومات موثوقة. ويمكن أن تقدم هذه الروبوتات الأفكار والإلهام، ولكنها ليست قادرة على توفير معلومات دقيقة، وقد ترتكب أخطاءً كبيرة. ولا توفر الشفافية حول مصادر معلوماتها. سنفحص بعناية شديدة النتائج التي نعرف أنها من إنتاج روبوت ذكي، ونعزز عمليات التحقق من المعلومات لمكافحة انتشار المعلومات غير الصحيحة. فعندما يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي، قد يزيد ذلك من مشكلة الإشاعات والمعلومات الكاذبة. لذلك، تعتبر مهمتنا كصحفيين هي فحص وكشف هذه المعلومات غير الصحيحة للحفاظ على الشفافية والدقة في التقارير الإخبارية.

صور الذكاء الاصطناعي

نحن لا نرى كذلك قيمة في نشر صور جرى صناعتها بواسطة الذكاء الاصطناعي . عندما نتحدث عن صور تم انتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي من قبل أشخاص آخرين، سنشير صراحة إلى أنها ليست صورا حقيقية. الأمر بالتأكيد سيكون مختلفا عندما يتعلق بالرسوم التوضيحية أو تصوير البيانات، حيث يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المساعدة.

تحديات وفرص

ندرك أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يحمل في طياته مخاطر . ندرك أنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في نشر الأخبار الزائفة بشكل أكبر بكثير مما هو معروف حالياً.  ندرك أن البيانات  التي يستند إليها تعكس أحكاما مسبقة موجودة في المجتمع. سنواصل تدريب صحفياتنا وصحفيينا بشكل مستمر لكشف هذه الأحكام المسبقة. سنعتني أيضا بشكل جدي بأمن البيانات وحماية الخصوصية عند استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي.

من المهم أن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب يمكن أن يوفر فرصا.  يمكنه دعم صحفيينا في أداء مهامهم ومنحهم المزيد من الوقت . الوقت الذي يمكن استخدامه للبحث عن القصص في الميدان والاقتراب من الناس أكثر، الوقت للحصول على وجهات نظر متنوعة.

هذه هي الصحافة التي يقدرها متابعونا والتي لن تستطيع الماكينات أبدا تقديمها. بحث جيد، تقارير حصرية حول قضايا تهم الناس مع جودة تقدمها دويتشه فيله منذ سبعة عقود.

مانويلا كاسبر - كلارديج

  • Symbolbild KI | Künstliche Intelligenz

    بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

    ما هو الذكاء الاصطناعي؟

    الذكاء الاصطناعي (AI) هو برنامج حاسوب شديد التطور يحاكي السلوك البشري أو التفكير ويمكن تدريبه على حل مشكلات معينة. والذكاء الاصطناعي هو مزيج من تقنيات التعلم الآلي والتعلم العميق. يتم تدريب أنواع مختلفة ونماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات هائلة من البيانات ولديها القدرة على اتخاذ قرارات ذكية وأشهرها هو نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

  • Symbolbild ChatGPT

    بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

    تشات جي بي تي من Open AI

    أطلقت شركة اوبن ايه آي روبوت المحادثة Chat GPT بنسخته المجانية في نوفمبر من عام 2022 وبعدها بفترة وجيزة أطلقت نسختها المدفوعة Chat GPT 4. استقبل العالم تطبيق الذكاء الاصطناعي الواعد بحماس شديد وشيئا فشيئاً بدأ العالم يدرك انه على أعتاب حقبة جديدة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فلدى ChatGPT حاليًا أكثر من 100 مليون مستخدم. كما حقق الموقع 1.6 مليار زيارة في يونيو 2023.

  • Bard AI Chatbot Google

    بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

    غوغل بارد Bard

    في يوليو من عام 2023 أطلقت شركة غوغل برنامجها للذكاء الاصطناعي "بارد Bard" بعدة لغات محدودة ليضيف البرنامج بعدها بفترة قصيرة أكثر من 40 لغة. وإن كان البعض يعيب على النسخة المجانية لـ Chat GPT توقف معلوماتها عند العام 2021، فإن تطبيق غوغل Bard تجاوز هذه النقطة تماما

  • Amazon Echo Dot Alexa

    بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

    أمازون .. اليكسا وكود وسيبيرر

    يتفوق نموذج التوليد اللغوي لأمازون LLM على تطبيق GPT3.5 بنسبة 16 نقطة مئوية (75.17٪).على مقياس ScienceQA. أصبح LLM الآن أكثر كفاءة في التعامل مع الأسئلة المعقدة. أيضاً طرحت أمازون برنامج Codewhisperer والذي يساعد مطوري البرمجيات على تحسين الإنتاجية

  • Microsoft Bing und OpenAI Logo

    بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

    بينغ تشات من مايكروسوفت

    يعمل هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي أيضاً بالتقنية نفسها التي يعمل بها Chat GPT. تم دمج Bing Chat في محرك بحث Bing الخاص بمايكروسوفت ، ويمكن استخدامه للإجابة على الأسئلة وإنشاء تنسيقات نصية إبداعية وترجمة اللغات.

  • Logos verschiedener ChatGPT-Apps

    بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

    جي بي تي - نيو

    GPT-Neo هو برنامج من EleutherAI يعتمد أيضاً على تقنية ChatGPT، ولكنه مفتوح المصدر ومجاني الاستخدام. اكتسب نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-Neo شعبية في الأشهر الأخيرة ، وقد يشكل تحديًا كبيراً لباقي نماذج الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

  • Apple Siri Sprachassistent

    بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

    سيري من آبل

    سيري Siri هو أحد أشهر برامج الذكاء الاصطناعي حول العالم وتقوم شركة آبل بتطويره بشكل مستمر منذ فترة طويلة. تم دمجه مع العديد من منتجات آبل مثل الساعات الذكية والهواتف المحمولة والآيباد ويمكنه القيام بالكثير من المهام مثل تنظيم المواعيد وضبط المؤقت وتشغيل الموسيقى وتشغيل الخرائط

  • Educational Robot

    بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

    تطبيقات الشات بوت

    تعتبر Chat Bots واحدة من أشهر وأوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي انتشاراً حالياً حيث تقوم تلك البرمجيات بالرد على تساؤلات المستخدمين عبر الانترنت بصورة آلية وحتى الرد على الاتصالات الهاتفية وبعض النماذج الاكثر تطوراً تقوم ذاتياً بإنتاج مقاطع نصية مكتوبة متطورة بشكل كبير

  • Technologie l Autonomes Fahren - selbstfahrendes Auto von Uber

    بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

    السيارات ذاتية القيادة

    تم تطوير عدد من أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقوم بقيادة السيارات بصورة آلية Self-driving Cars دون تدخل بشري حيث تستخدم الكاميرات المتصلة بالأقمار الاصطناعية في استكشاف الطريق وتخطي العوائق والزحام وتلتزم بإرشادات المرور المختلفة

  • A.I. Digital Brain

    بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

    التشخيص الطبي

    في الوقت الحالي يتم استخدام عدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي يمكنها مساعدة الأطباء في تشخيص بعض الأمراض Medical Diagnosis بشكل أكثر دقة وبسرعة غير عادية بناء على تحليل الصور على سبيل المثال

  • Ungarisches Geld

    بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

    كشف التزوير

    توجد عدة تطبيقات للذكاء الاصطناعي تعمل بكفاءة عالية لكشف عمليات التزوير والاحتيال وخصوصاً في المجال المالي والعمليات البنكية وغيرها من المجالات

  • Künstliche Intelligenz Symbolbild

    بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

    انتاج المحتوى الرقمي والفني

    وهو أمر يثير بالفعل قلق الكثيرين حول العالم من كتاب سيناريو ومترجمين ومؤلفي موسيقى وحتى الرسامين والكثير من منتجي المحتوى باشكاله المختلفة. صحيح ان أغلب هذه البرامج لا تعمل بكفاءة مع لغة معقدة كاللغة العربية لكنها تعمل بكفاءة عالية للغاية مع اللغات ذات الأصل اللاتيني


 

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April 10, 2023, Los Angeles, California, United States: OpenAI is a research organization focused on advancing artificial intelligence in a safe and beneficial way. Founded in 2015 by a group of tech luminaries, including Elon Musk and Sam Altman, it has made significant contributions to the field of AI and machine learning. The company made ChatGPT, which partnered with Microsoft Bing Search to make Bing AI as a competitor to Google Search. The new protocol GPT-4 has passed a bar exam and medical exams in testing, with many calling for a temporary freeze in artificial intelligence development. (Credit Image: Â© Taidgh Barron/ZUMA Press Wire

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