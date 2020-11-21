 وجهة نظر: قمة مجموعة الـ 20.. كثير من الكلام وبعض المقاربات الجيدة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.11.2020

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: قمة مجموعة الـ 20.. كثير من الكلام وبعض المقاربات الجيدة

بعد انتهاء ولاية دونالد ترامب القاتمة، هناك فرصة للتعاون الدولي المتعدد الأطراف لكن مع وجود بعض النواقص، كما يرى بيرند ريغرت في تعليقه التالي على ختام قمة مجموعة العشرين، التي عقدت افتراضيا من العاصمة السعودية الرياض.

Saudi-Arabien Riad vor dem G20 Gipfel

الكل كان مع التعاون المتعدد الأطراف، ما عدا واحدا تحدث طوال الوقت عن عظمته. والمعني بهذه الجملة من وزير المالية الألماني أولاف شولتس هو بالطبع الرئيس الأمريكي الأناني المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي تماسك مجموعة العشرين أمرا صعبا خلال السنوات الأربع الأخيرة. لكن هذا سينتهي قريبا بفضل الناخبين الأمريكيين. وبرحيل الرئيس المحب لنفسه دائما، يمكن أن تنجح مجموعة العشرين، أي ممثلي ثلثي عدد سكان العالم في بدء انطلاقة جديدة.

مختارات

وعود كثيرة قدمتها قمة العشرين لمواجهة مشاكل أبرزها تبعات جائحة كورونا الكارثية وتخفيف مديونية الدول الفقيرة، غير أن مواجهة هذا التبعات الكارثية على الصحة والاقتصاد والدول تتطلب أكثر من تقديم الوعود. فأين تكمن المشكلة؟

شراكة جديدة مع افريقيا وقمة مع الاتحاد الافريقي، بعد اتفاقية كوتونو. الاتحاد الأوروبي كان قد برمج عام 2020 للقيام بالكثير. لكن كل شيء حدث بشكل مغاير ليس فقط بسبب كورونا.

وكان هذا ملموسا هذه المرة بقيادة السعودية حتى وإن كان ترامب حاضرا على طاولة الاجتماع. وبسبب فزع وباء كورونا الذي يظهر للعالم كيف أننا نعتمد على بعضنا البعض، يبقى زعماء الدول مستعدين للحديث عن استراتيجية لقاح مشتركة وتقوية منظمة الصحة العالمية وإنعاش التجارة العالمية وتوطيد حماية المناخ وتوفير حماية أفضل لتنوع الكائنات واقتصاد رقمي وقضايا أخرى كثيرة. ومع الرئيس المقبل جو بايدن بإمكان مجموعة العشرين تحقيق أكثر مما يمكن مع "أنا أولا" الرئيس دونالد ترامب.

بدون ترامب سيكون الأمر أسهل

وفي زمن الوباء يكون من الملح أن تتكاثف النخبة القيادية العالمية، إذا كانت هناك نية لضمان توزيع عادل للقاح. وتم البدء بذلك، لكن وعودا مالية أكثر تبقى ضرورية لتأمين ملياري جرعة لقاح للجزء الأفقر من سكان العالم. وعلى الولايات المتحدة الانضمام بسرعة إلى الاتحاد العالمي للتلقيح "كوفاكس" فور مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض. ونصوص بيانات مجموعة العشرين هي كالعادة مليئة بالعبارات السياسية الرنانة بحيث يتم البحث طويلا عن وعود محددة. لكن هناك نتيجة ملموسة وهي أن 46 دولة وقريبا 77 دولة من البلدان الأكثر فقرا تم إعفاؤها من سداد فوائد ديونها حتى يتسنى صرف تلك الأموال في مكافحة الوباء. وهذا يبدو جيدا.

بيرند ريغرت، مراسل الشؤون الأوروبية في بروكسيل

بيرند ريغرت، مراسل الشؤون الأوروبية في بروكسيل

لكن إجمالي ذلك هو خمسة إلى ستة مليارات دولار فقط، وبمقارنته مع أحد عشر بليون دولار (11 تريليون دولار) التي رصدتها مجموعة العشرين لدعم اقتصاداتها الوطنية، فإنه يكون نقطة في بحر. وكان من الضروري منح إعفاء حقيقي للديون لتخفيف الركود لاسيما في البلدان الأفريقية

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تعهد مجموعة العشرين بتوزيع عادل للقاحات كورونا

. لكن لا أحد من مجموعة العشرين مستعد فعلا لذلك، وليس هناك أكثر من الرغبة في الحديث عن الأمر. وهذا لا يثير العجب، لأن كل العالم وكذلك البلدان الغنية نسبيا غارقة في أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل وتلجأ إلى الاستدانة بسرعة كبيرة. ولكن وزير المالية الألماني أولاف شولتس تحدث أثناء قمة مجموعة العشرين هذه عن وجود فرصة للخروج بسرعة من الأزمة الاقتصادية، لكن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت قبل أسابيع على هامش قمة أوروبية في بروكسل إن إمكانية ألمانيا محدودة. فديون كورونا التي تتراكم الآن هي على حساب الأجيال القادمة.

حقوق الإنسان والسياسة الواقعية

إذن التعاون الدولي في زمن الوباء ضروري أكثر من ذي قبل. وهذا ينطبق للأسف كذلك على دول مجموعة العشرين التي لا تبالي بمفهومنا الغربي بالديمقراطية وحقوق الإنسان. فرئيسة مجموعة العشرين، العربية السعودية التي هي ملكية مطلقة تدوس حقوق الإنسان بالأقدام، هناك حاجة إليها مثلما هناك حاجة للصين الدكتاتورية والنظام الاستبدادي في روسيا وتركيا. فمن أجل ضمان تعافي الاقتصاد العالمي، يجب التعامل مع جميع هذه الدول، حتى ولو كان ذلك أحيانا صعبا. وعدم إثارة موضوع حقوق الإنسان في العربية السعودية ولا في الصين أو روسيا، أمر يغضب جدا.

وشيء من الشجاعة من جانب ميركل وماكرون وفون دير لاين سيكون أفضل، لأن الديكتاتوريين والمستبدين في مجموعة العشرين يحتاجون أيضا إلى الدول الديمقراطية. فالعربية السعودية مثلا ليست لها فقط علاقة صداقة مع روسيا، بل هي تحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطية كحليف في التنافس مع ايران وكمورد أسلحة للحرب بالوكالة في اليمن وكمستثمر في مشروعالسعودية التكنولوجي "نيوم". وعلى هذا الأساس يجب عدم السماح بمرور كل شيء من أمام ولي العهد السعودي المداهن محمد بن سلمان مثل اغتيال صحفي غير محبوب أو اعتقال ناشطات نسويات مدافعات عن حقوق المرأة. فبعد الوباء يجب إدراج حقوق الإنسان وقيادة الدولة في جدول أعمال مجموعة العشرين.

بيرند ريغرت

  • USA Washington Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman bei Donald Trump (picture-alliance/dpa/SPA)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة الأمريكية والعربية السعودية، هل يمكن لهذه الأعين الكذب؟!

    بالنسبة إلى الأمير السعودي قد لا تكون قمة مجموعة العشرين سهلة. فمنظمة هيومان رايتس ووتش رفعت في الأرجنتين دعوى ضد محمد بن سلمان بتهمة "المساهمة المفترضة" في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وفي الحقيقة ليس هناك إلا الرئيس الأمريكي ترامب من يقف إلى جنب الأمير، فهو يشك في ذنب بن سلمان.

  • Saudi-Arabiens Kronprinz MbS und Erdogan (picture-alliance/AA/K. Ozer)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    العربية السعودية وتركيا: علاقة مصالح

    اغتيال الصحفي خاشقجي على الأرض التركية يؤثر على العلاقة بين بن سلمان والرئيس التركي أردوغان. فالأتراك يريدون الكشف عن ملابسات الاغتيال ـ والسعوديون يرفضون ذلك. وحتى الدعم التركي لقطر يؤثر على هذه العلاقة. إلا أن أردوغان يحتاج إلى الاستثمارات من العربية السعودية. وقد يحصل خلال قمة مجموعة العشرين لقاء خاص بين الرجلين.

  • Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan NATO Treffen (picture-alliance/dpa/C. Licoppe)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا: علاقة معقدة

    لم يعد بالإمكان منذ مدة وصف الرئيسين بالصديقين. فهناك نقاط خلاف كثيرة تنغص العلاقات مثل مصير فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. والآن قضية مقتل الصحفي خاشقجي، التي زادت من حدة التوتر، بسبب موقف ترامب الداعم لولي العهد السعودي، وفق أنقرة.

  • Peking Donald Trump Xi Jinping (Getty Images/AFP/J. Watson)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة الأمريكية والصين وسط حرب تجارية

    يتبادل أكبر اقتصادين في العالم منذ شهور فرض العقوبات الجمركية والتهديدات. وقبل انعقاد قمة مجموعة العشرين لوح ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية. وتتهم الولايات المتحدة الصين بسرقة الملكية الفكرية. ومن المحتمل أن يعقد لقاء بين رئيسسي البلدين، لكنه قد لا يقود إلى حلحلة الأزمة.

  • Donald Trump und Wladimir Putin (Getty Images/B. Smialowski)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الولايات المتحدة ألأمريكية وروسيا أزمة متزايدة

    ترامب وبوتين سبق أن عايشا أوقاتا أفضل. وحتى لو أن ترامب يبذل الجهد من أجل علاقة جيدة مع بوتين، إلا أن الدعابات الأولى قد ولَت. فأزمة أوكرانيا والحرب في سوريا وكذلك اتهامات التدخل الروسي في الحملة الانتخابية الأمريكية تؤثر كثيرا على العلاقة. وكان ترامب قد أعلن قبيل انطلاق القمة لـ "الواشنطن بوست" إنه "قد لا يجتمع" ببوتين بسبب الأزمة الأوكرانية.

  • Frankreich Macron und Trudeau sind Freunde (Reuters/C. Platiau)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    فرنسا وكندا: علاقة ودية

    بعد اللقاء الأول للرجلين بات واضحا أنه قد تحل علاقة صداقة بين رئيس فرنسا ماكرون ورئيس الوزراء الكندي ترودو. وكلا الرجلين يجتهدان لعرض علاقتهما الجيدة أمام الملأ، ويؤكدان باستمرار قناعاتهما المشتركة مثلا فيما يرتبط باتفاقية التجارة.

  • Kanada G7 Gipfel in Charlevoix Macron und Merkel (picture-alliance/empics/J. Tang)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    فرنسا وألمانيا: أوروبيان ضد القومية

    خلال إحياء ذكرى عيد شهداء الحرب في البرلمان الألماني حذر ماكرون مؤخرا من سقوط العالم في "القومية بدون ذاكرة وفي التطرف بدون قيم". وبالنسبة إليه تكون أوروبا موحدة الجواب على "انقسام العالم"، وهنا يجد المستشارة الألمانية ميركل بجنبه. فالاثنان يحاولان إظهار التضامن وتبني سياسة مشتركة من أجل أوروبا موحدة.

  • Japan Tokyo - Donald Tusk, Shinzo Abe und Jean-Claude Juncker (Reuters/K. Sasahara)

    قمة مجموعة العشرين..أصدقاء وأعداء

    الاتحاد الأوروبي واليابان: صداقة أوروبية يابانية

    في الصيف وقع رئيس وزراء اليابان، آبي ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي، توسك على أكبر ميثاق تجاري أبرمه الاتحاد الأوروبي. فاتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي تصدر رمزية لصالح العولمة وتعارض الإجراءات الحمائية كما ينهجها ترامب. وفي الأرجنتين قد يتضامن اليابان والاتحاد الأوروبي. راهل كلاين/ م.أ.م


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