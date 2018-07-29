 وجهة نظر: قضية أوزيل.. ألمانيا على حافة انهيار عصبي! | سياسة واقتصاد | DW | 31.07.2018

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: قضية أوزيل.. ألمانيا على حافة انهيار عصبي!

كشفت قضية استقالة مسعود أوزيل من المنتخب الوطني لكرة القدم وضعا خطيرا تمر به ألمانيا. فالبلاد في طريقها لفقدان القدرة على تبادل الحجج وتحول كل سؤال جوهري إلى حرب معتقدات، كما تقول رئيسة تحرير DW إينس بول في تعليقها.

Deutschland Vorbereitung WM 2018 Trainingslager in Eppan Mesut Özil Eppan, Südtirol, (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto)

في البداية كانت المشكلة مزعجة فقط، مقارنة بالمشاكل الأخرى التي تهز العالم، وفي الحقيقة مشكلة صغيرة جدا لا تستحق الذكر كثيرا. لاعب في المنتخب الوطني لكرة القدم من أصل تركي يزور الرئيس أردوغان ويلتقط معه صورة سيطرة على الشبكة العنكبوتية، وبدأ نقاش كان يمكن أن يكون مثيرا. مثلا حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الرياضي في المجتمع، لدى خوضه منافسات كبيرة ممثلا لبلاده؟ وما هو حجم الولاء الذي يجوز للوطن الجديد أن يطالبه به؟ وما هي الحدود بين دوره كلاعب في المنتخب وحياته الشخصية؟ وعموما: لماذا يجوز للسياسيين أن يلتقطوا صورا إلى جانب حكام مستبدين، ولا يجوز ذلك للاعبي المنتخب الوطني؟

مختارات

عبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن قلقه من تبعيات الجدل بشأن اعتزال لاعب المانشافت من أصل تركي مسعود أزويل على صورة ألمانيا في الخارج. (30.07.2018)

كشف النقاش حول أوزيل عن ظاهرة العنصرية ضد الألمان من أصول مهاجرة في المجتمع. علي جان، ألماني من أصول مهاجرة، أطلق هاشتاغ #أنا_اثنان وتفاعل معه الآلاف من مستخدمي "تويتر" عبر سرد تجاربهم مع العنصرية في ألمانيا. (27.07.2018)

أسئلة مثيرة حقا، كان يمكن النقاش حولها أن يسمح في إيجاد لحظات مضيئة لدى الإجابة عليها، خصوصا قبل انطلاق بطولة كأس العالم. لكن المنتخب ودع البطولة مبكرا وبشكل مدوٍ غير مسبوق ولتكشف ألمانيا عن وضعها الحقيقي.

تحويل أوزيل إلى كبش الفداء

فجأة أصبح مسعود أوزيل، ذلك اللاعب المعني بالأمر، كبش الفداء للإخفاق الرياضي وبات هدفا للسهام من كل حدب وصوب؛ وبذلك فقد النقاش معايير ضبطه. وسادت العنصرية المجردة الخطاب العام، وأصبح المجال ضيقا جدا لنقد موضوعي لقضية قرب أوزيل من الرئيس رجب طيب أردوغان. وفجأة أصبح الادعاء بأن ذوي الأصول المهاجرة يفتقدون الولاء، مهيمنا على أجزاء واسعة من النقاش العام في المجتمع.

ألمانيا في طريقها لفقدان قدرتها على خوض نقاش مبني على أساس الاختلاف حول أفضل الحجج. ويبدو واضحا أننا فقدنا حتى قواعد السلوك الأدبي التي توفر إطارا يحمي خوض نقاش سياسي شجاع حقا من أجل جدال عادل وتبادل للحجج.

Ines Pohl Kommentarbild App (DW/P. Böll)

إينس بول رئيسة تحرير مؤسسة DW

إشكالية التفوق ترتقي إلى مبدأ

الاختلاف حول هذه القضية انتقل أيضا إلى الحكومة بعد أن هيمن على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت التقييمات المختلفة إلى قضية معتقد، وقضية التفوق إلى مبدأ، ولم تفهم الحجة المعارضة كحجة، بل كهجوم مضاد يجب مكافحته.

يبدو الأمر تافها، لكن حيوية النقاش تقول على استماع كل طرف للآخر. ولكي تتمكن المجتمعات من تطوير ذاتها، يجب أن تكون هناك مجالات يتقابل فيها المرء بشكل إيجابي بدافع الرغبة لفهم ما يقوله الآخر ومن ثم لتحديد موقفه. و لخوض نقاش مثمر عموما، يجب أن يكون في مقدمة البديهيات أن النقاش يتمحور فقط حول الحجة والحجة المضادة وليس حول تأكيد قناعات موجودة مسبقا.

منعطف فكري مرعب

تكشف كيفية إدارة قضية مسعود أوزيل حالة الاستقطاب في ألمانيا وكم الخطر كبير هنا كما في الكثير من الدول الأخرى، بأن ينتهي الأمر بهيمنة الرغبة في قدوم قائد قوي يقوم بتكميم أفواه من لديه رأي مخالف.

وكثير من الآراء المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تفصح عن وجود هذا المنعطف الفكري المرعب.

وفي نهاية المطاف، تغيير هذا الواقع مهمة كل واحد منا، وذلك من خلال سلوكياتنا والمتابعة النقدية لها في النقاش.

إينس بول/حسن ع. حسين

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    كأس العالم 2014

    ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

  • FA Cup Gewinn FC Arsenal 17.05.2014 Mertesacker & Özil & Podolski (Reuters)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تألق كبير في أرسنال

    تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

  • Fußball Mezut Özil von Real Madrid (Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تتويج مع ريال مدريد

    الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

  • UEFA Champions League PFC Ludogorets Razgrad vs. Arsenal - Mesut Özil (Reuters/P. Childs)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة

    توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

  • Özil Real vs Borussia 30.04.2013 in Madrid (picture-alliance/dpa)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل ممرر في أوروبا

    اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

  • Fußballer Mesut Özil mit DFB Pokal (AP)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    بداية التألق مع بريمن

    متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

  • Fußball U21-Europameister Deutschland (imago sportfotodienst)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    الخطوة الأولى نحو النجاح

    أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

بدأ اللاعب مسعود أوزيل مسيرته الكروية الناجحة من ضواحي مدينة غيلسنكيرشن الألمانية وانتقل ليصنع أمجاد أعرق الأندية الأوربية مثل ريال مدريد وأرسنال ويقود منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014. بالصور: مسار حافل بالإنجازات. (10.07.2018)  

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