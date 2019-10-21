 وجهة نظر: غليان في كل مكان.. نسخة جديدة من الربيع العربي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 05.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

وجهة نظر: غليان في كل مكان.. نسخة جديدة من الربيع العربي؟

الاحتجاجات المتواصلة في العراق ولبنان وأيضا قبلها في السودان والجزائر تُذكر بما يُسمى الربيع العربي في 2011 و 2012. راينر زوليش يتساءل في تعليقه هل الاحتجاجات ستنتهي بنفس الطريقة وتفشل؟

Libanon l Anti-Regierungsproteste in Beirut (Reuters/A. M. Casares)

 

نزع السلطة من الحكام المستبدين والنخب الفاسدة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحياة كريمة في حرية وديمقراطية: من أجل هذه القيم خرج مواطنون في العديد من البلدان العربية قبل أكثر من ثمان سنوات بشجاعة إلى الشارع، وفشلوا في تحقيق مطالبهم في كل مكان تقريبا.

وفي سوريا وليبيا واليمن تحولت الانتفاضات الشعبية إلى حروب أهلية دموية جلبت الإرهاب والموت والفوضى للناس. والبحرين الصغيرة عملت على إخماد الانتفاضة بمساعدة وحدات عسكرية من "الشقيق الأكبر"، العربية السعودية. وحتى في مصر أعاد النظام القديم الضربة بدون رحمة: فالجيش نفذ انقلابا وعاد إلى السلطة، وما تُسمى "القوات الأمنية" نفذت مذبحة بين أنصار الإخوان المسلمين. ومن يفتح اليوم فمه في مصر، يعيش في خطر أكبر مما كان عليه الوضع في 2011 قبل سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك: فآلاف المنتقدين للحكومة يقبعون وراء القضبان بسبب التعبير عن الرأي. فقط في تونس ـ مهد الانتفاضات العربية ـ حصل إصلاح جذري لنظام السلطة القائم. لكن التحديات الاجتماعية تبقى كبيرة والوضع السياسي العام جَدُّ هش.

غضب عارم ويأس

وبالنظر إلى هذه الخلفية قد يندهش المرء من الشجاعة، التي تبدو أنها ظهرت فجأة من جديد في قيام كثير من الناس في بلدان عربية هذه السنة برفضالأنظمة القائمة والظروف المهيمنة. لكن شجاعة الناس في السودان والجزائر ولبنان والعراق لا تتبع استراتيجية عليا. فهي تتمخض عن غضب عارم ويأس. وتبقى البطالة العالية بين الشباب وانعدام آفاق التنمية مشكلة خانقة في جميع البلدان العربية تقريبا لا يقدر الحكام إلى حد الآن على تقديم حلول لها. كما أن الفساد واقتصاد الريع متجذران بعمق في هياكل السلطة المهيمنة، ويؤديان في الحياة اليومية لتعرض كثير من المواطنين بقوة للحيف والتهميش. ومن ثم يمكن تفهم هبوب المواطنين ضد هذه الأوضاع.

Sollich Rainer Kommentarbild App

راينر زوليس، محرر شؤون الشرق الأوسط بـDW

وفي كثير من المجتمعات العربية يحصل بالتالي غليان منذ مدة وبقوة في كل مرة. فالاحتجاجات لا تمثل هنا في النهاية متنفسا للتخلص من الغضب والضغط. لكنها أدت إلى نجاحات مرحلية مثيرة، لاسيما من نوع يرتبط بالأشخاص: ففي الجزائر والسودان أُجبر المستبدان عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير على ترك منصبيهما وفي لبنان رأى رئيس الوزراء سعد الحريري نفسه مجبرا على إعلان الاستقالة وفي العراق يترنح كرسي رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. لكن يبقى حالياً غامضاً إلى أين ستتجه موجة الاحتجاج العربية وهل ستطال ربما دولا إضافية في المنطقة.

وإلى جانب الفرص يجب هنا النظر أيضا إلى المخاطر: ففي العراق ولبنان قد يتم استغلال النزاع بين الحكام والمحكومين لتأليب الطوائف الدينية والعرقية على بعضها البعض. وبالنسبة إلى كلا البلدين سيكون ذلك عودة سيناريو شبح قد يمنح دفعة جديدة للمتطرفين والإرهابيين. واستخدام العنف المفرط ضد متظاهرين في العراق يثير منذ الآن القلق. وفي الجزائر والسودان انطلقت كرد فعل على الاحتجاجات المستمرة طوال أسابيع عمليات انتقال واعدة سياسيا. لكن الحوار بين الحكام  وحركة الاحتجاج يتبلور بصعوبة في كلا الحالتين والنتيجة لا يمكن التنبؤ بها. وفي أحسن الأحوال ستحصل حلول توافقية. وفي أسوء الأحوال قد تشتد مجددا التناقضات. والعواقب المحتملة ستكون عدم رضا وإحباطاً أكبر.

المنطقة الجارة لأوروبا لا تشهد الهدوء

وهذا يعني بالنسبة إلى أوروبا أن منطقة الجوار، الشرق الأوسط، لن تهدأ في الوقت المنظور الهدوء كما أن ضغط الهجرة من هناك لن يتراجع. والاتحاد الأوروبي منظومته الحالية ليس ببإمكانه فعل شيء أكثر من دعم مبادرات الحوار الإيجابية مثل ما هو في الجزائر والسودان ومراقبتها بعين منتقدة. أما ما يجب عليه فعله في المقابل فهو التخلي عن المراهنة على "شركاء" يعدون بـ"الاستقرار" بملئ فمهم لكنهم في الحقيقة يقومون عمدا، من خلال القمع الشديد، بزيادة الضغوط الاجتماعية والسياسية، على غرار ما نشاهده منذ سنوات عديدة في حالة مصر.

راينر زوليش

  • Symbolbild Arabischer Frühling Tunesien

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    بدأت احداث "الربيع العربي" في تونس بمدينة سيدي بوزيد بعد أن احرق الشاب محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على مصادرة عربته مصدر رزقه، فخرج الشباب والعاطلون عن العمل وعمال النقابات متظاهرين محتجين ونجحوا في وقت قياسي في اسقاط حكومة زين العابدين بن علي الذي فرّ من البلد الى السعودية .

  • Demonstration in Tunis

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    ارسى التغيير في تونس ديمقراطية ودستورا جديدا شاركت في صياغته مختلف القوى السياسية. ونجحت القوى الإسلامية متمثلة بحزب النهضة بالفوز في الانتخابات التشريعية لكنها فشلت في تحقيق مطالب الشعب. وفي انتخابات 2014 نتحقق التغيير الديمقراطي وفازت أحزاب جديدة في البرلمان، رغم ذلك ما زالت فئات كبيرة من الشعب ترى أنها لم تنل أي نصيب من "الكعكة الديمقراطية".

  • Ägypten Menschen feiern den 5. Jahrestag der Revolution am Tahrir-Platz

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    أراد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011 الاحتفال بيوم الشرطة التقليدي ومنع التظاهرات خوفا من شرارة قد تقود إلى انتفاضة ضد حكمه، رغم ذلك خرجت تظاهرات حاشدة عمت مدن مصر ونادت بإسقاط نظام حكم مبارك الذي تربع على راس هرم السلطة لثلاث عقود.

  • Archivbild 2013 Verurteilung von Mursi-Anhängern 02.12.2014

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    التغير في مصر أوصل "الإخوان المسلمين" ومحمد مرسي إلى الحكم، لكن فئات كبيرة من الشعب استاءت من تعامل "التنظيم الإسلامي" مع السلطة وخرجوا بالملايين مدعومين من الجيش مطالبين بإسقاط "حكم الإخوان". البعض عد ذلك "نكسة للديمقراطية" فيما وصفه آخرون بـ"العملية التصحيحية".

  • 2 Jahre nach dem Tod von Muammar Gaddafi

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    مر الربيع العربي في ليبيا بشكل مختلف تماما عن تونس ومصر، إذ لم تستطع القوى المدنية إنهاء حكم معمر القذافي الذي قمع الثورة بشتى الطرق، وسرعان ما تحولت الثورة بعد ذلك إلى صراع مسلح تمكن فيه "الثوار" بمساعدة قوات الناتو من قتل القذافي واسقاط نظامه، لكنهم عجزوا بعدها عن الاتفاق على نظام بديل.

  • Marokko Unterzeichnung UN-Friedensplan Libyen

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    العملية الديمقراطية في ليبيا بدأت وما زالت متعثرة حتى اليوم رغم الاتفاقات الكثيرة التي حصلت بين الأطراف المتصارعة. ومنذ صيف عام 2014 تتنافس حكومتان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق على إدارة البلد. وفي تطور جديد أعلن المجلس الرئاسي الليبي هذا الشهر عن تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة، في إطار خطة الأمم المتحدة لتوحيد الفصائل المتناحرة في ليبيا.

  • Jemen Demonstration in Sanaa

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    "الربيع العربي" ربيع الشباب في اليمن، انطلق في شباط/ فبراير 2011، مطالبا بإنهاء حكم علي عبد صالح الذي استمر لأكثر من ثلاثين عاما. وبعد ضغط محلي وخليجي كبير وافق صالح على تسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي وغادر اليمن في كانون الثاني/ يناير 2012.

  • Jemen Sanaa Huthi Kämpfer

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    نفي علي عبد ألله صالح من اليمن لم ينه نفوذه في البلد. وبقيت فئات من الشعب والجيش موالية له عشائريا وسياسيا. في 2015 نجح "الثوار" الحوثيون وبالتعاون مع قوات موالية لصالح في نزع السلطة من الرئيس هادي، ما جعل دول الخليج وبقيادة السعودية تدخل حربا مباشرة لإعادة السلطة لهادي.

  • Syrien / Assad / Plakat / Protest

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    تظاهرات الربيع العربي بدأت سلمية في سوريا في مارس/ آذار 2011 مطالبة بإنهاء سلطة حزب البعث و حكم عائلة الأسد المستمر منذ عام 1971. لكن بشار الأسد واجه "التظاهرات" بإصلاحات "شكلية" تضمنت منح الأكراد بعض الحقوق ورفع حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، فيما واصل قمعه للمحتجين وبدأ بشن عمليات عسكرية ضدهم.

  • Symbolbild Syrien Deir ez-Zor Kämpfe

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    بعد أشهر من الاحتجاجات اتخذ الربيع العربي في سوريا منحى آخر وأصبح البلد يعج بكثير من الفصائل المسلحة التي فشلت في توحيد صفوفها ضد النظام. الفراغ الأمني والسياسي في سوريا هيأ الأجواء لتنظيمات مسلحة ذات توجهات إسلامية إيدلوجية متطرفة، مثل تنظيم "داعش"و" النصرة" للسيطرة على مناطق واسعة من البلد.

  • Die zehn gefährlichsten Regionen für Reporter

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    في البحرين بدأت الاحتجاجات في شباط / فبراير 2011 في ساحة اللؤلؤة ونادت بتغييرات سلمية وإصلاحات سياسية لصالح الأغلبية الشيعية في البلد وإنهاء سيطرة العائلة المالكة على الحكم وسلطة مجلس الوزراء التابع لها، ما أثار حفيظة دول الخليج وخاصة السعودية فأرسلت قوات تحت مظلة قوات درع الجزيرة وقمعت الحركة، لكن الاضطرابات ما زالت تتفجر من وقت لآخر.

  • Griechenland Flüchtlinge aus Lesbos kommen in Piräus an

    الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

    بعد مرور خمسة أعوام على " الربيع العربي" لم يتبق من هذا التغيير إلا بعض النقاط المضيئة، كما في التجربة التونسية وبعض الامتيازات للشباب في مصر. اما ليبيا واليمن وسوريا والبحرين فما زالت ابعد ما تكون عن الاستقرار، والمستقبل فيها يبدو بلا افق مضيء. نتاج الربيع العربي قوافل من النازحين ، وملايين اللاجئين يتدفقون على اوروبا والمانيا على وجه الخصوص.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

الانترنت كسلاح في مواجهة الاحتجاجات - العراق ومصر نموذجاً

منذ اندلاع ثورات الربيع العربي أدركت الأنظمة مدى أهمية الانترنت ودورها المحوري في التواصل والتأثير في مجريات الأمور داخلياً وخارجيا. لذا لجأت الثورات المضادة والأنظمة المختلفة إلى الحد من تأثير الانترنت، فهل نجحت في ذلك؟ (07.10.2019)  

إلى أين يتجه السودان بعد التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري؟

بعد طول انتظار، توصل أخيرا طرفا الصراع في السودان إلى اتفاق أخرج المواطنين إلى الشارع هذه المرة للاحتفال وليس للتظاهر. فهل يكون الإعلان الدستوري فعلا بداية الحل أم أن الاحتفال سابق لأوانه؟ (05.08.2019)  

لماذا كل هذا التركيز على الوجه "الناعم" لاحتجاجات لبنان؟

واحد من أهم ملامح الحراك الشعبي اللبناني الجديد هو المشاركة القوية للمرأة. هذه المشاركة حظيت باهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية. فعلى ماذا تركزت تعليقات هؤلاء ولماذا تميز بعضها بالسلبية؟ (21.10.2019)  

الربيع العربي- انتكاسة يتخللها بريق أمل

في الذكرى الخامسة لما عُرف إعلاميا بالربيع العربي، والذي انطلق من تونس وامتد إلى مصر وليبيا وسوريا والبحرين فاليمن، تقرع موجات اللاجئين والنازحين المليونية أبواب الإنسانية. حصيلة العام الخامس "للربيع العربي" في صور. (25.01.2016)  

مواضيع ذات صلة

Libanon Demonstration & Proteste in Beirut

لماذا كل هذا التركيز على الوجه "الناعم" لاحتجاجات لبنان؟ 21.10.2019

واحد من أهم ملامح الحراك الشعبي اللبناني الجديد هو المشاركة القوية للمرأة. هذه المشاركة حظيت باهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية. فعلى ماذا تركزت تعليقات هؤلاء ولماذا تميز بعضها بالسلبية؟

Lebanon Protests

آلان غريش لـ DW عربية: هذا الثالوث وراء ما يحدث في لبنان والعراق 31.10.2019

في حواره مع DW عربية يتحدث الصحفي الفرنسي المخضرم والخبير في شؤون الشرق الأوسط آلان غريش عن خلفيات ما يحدث في العراق ولبنان وتأثيراتها الإقليمية. وبرأيه فان هنالك ثلاثة عوامل وراء أزمة النظام في البلدين.

Sudan Abkommen - Ahmed Rabie und General Mohamed Hamdan Daglo

إلى أين يتجه السودان بعد التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري؟ 05.08.2019

بعد طول انتظار، توصل أخيرا طرفا الصراع في السودان إلى اتفاق أخرج المواطنين إلى الشارع هذه المرة للاحتفال وليس للتظاهر. فهل يكون الإعلان الدستوري فعلا بداية الحل أم أن الاحتفال سابق لأوانه؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  