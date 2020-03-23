 وجهة نظر: سنوات الحرب قذفت اليمن عدة عقود إلى الوراء | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.03.2020

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: سنوات الحرب قذفت اليمن عدة عقود إلى الوراء

بعد نصف عقد على التدخل العسكري السعودي في اليمن، هناك أمر واحد يتسم بالوضوح وهو أن نهاية الكارثة لا تبدو قريبة المنال، كما يعتبر راينر هيرمان من صحيفة فرانكفورتر ألغماينه.

خلفت الحرب السعودية على اليمن واحدة أمن أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ المعاصر

أطفال الحديدة في صورة تحكي مآسي الحرب السعودية على اليمن

خمس سنوات عقب بداية الحرب في اليمن لا تظهر نهاية الكارثة في الأفق. والفاعلون من الخارج الذين يشنون حربا بالوكالة تعبوا من ويلاتها. فالعربية السعودية التي تدخلت لأول مرة في 26 مارس/ آذار  2015 بضربات جوية في الحرب الأهلية المتصاعدة في البلد المجاور تتمنى التراجع، لكنها لا تجد استراتيجية للخروج.

والإمارات العربية المتحدة سحبت وحداتها من اليمن، لكنها تواصل شراء خدمات القبائل والميليشيات التي تقاتل من أجل مصالح أبو ظبي. وبالنسبة إلى إيران فإن الحرب في اليمن تفقد أهميتها، لأن موت الجنرال قاسم سليماني أثر بقوة على الجمهورية الاسلامية التي هي مجبرة الآن على تكثيف مواردها للحرب ضد فيروس كورونا.

مختارات

بسبب استمرار مشاركة السعودية في الحرب باليمن، مددت الحكومة الألمانية للمرة الثالثة وقف تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في خطوة قد تؤدي إلى استياء السعودية. (23.03.2020)

مع استمرار المعارك في اليمن، طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث بوقف عاجل للعمليات العسكرية. وتجددت المعارك العنيفة في محافظة الجوف منذ الشهر الماضي واحتدمت باستيلاء الحوثيين على الحزم عاصمة المحافظة. (07.03.2020)

رغم مخاطر الحرب وإطلاق النار الذي لا يهدأ قام الطبيب الألماني غوتز غيريزهايم بزيارة اليمن لتقديم الدعم الطبي للمدنيين. فكيف عايش الوضع هناك؟ وما هي المخاطر الصحية على اليمنيين في زمن الحرب؟ (12.03.2020)

فترة قصيرة لإنهاء الحرب

وبالرغم من ذلك الحرب لا تنتهي حتى ولو أنها حسب الأمم المتحدة تسببت في أكبر مجاعة على الصعيد العالمي خلال السنوات المائة الماضية، إضافة لتسببها في تفشي الكوليرا. وفي نهاية السنة الماضية انفتحت نافذة لإنهاء الحرب سياسيا. على هذا النحو أجرت الحكومة السعودية والحوثيون الذين تدعمهم ايران محادثات بهدف تخفيف التصعيد، لاسيما على الحدود السعودية اليمنية.

ومع المعركة حول محافظة ومدينة مأرب انغلقت تلك النافذة مجددا. وماتزال مأرب تخضع لسيطرة وحدات حكومة هادي المدعومة من السعودية. لكن الحوثيين على وشك غزو مأرب. وبذلك يحصلون على منفد في اتجاه حقول النفط وطرق رئيسية. وبإخضاع مأرب سيتحكمون في كامل شمال اليمن مع الحدود المتاخمة للسعودية. وإذا ما انتصر الحوثيون في المعركة، فإن أكبر كارثة إنسانية خلال الحرب ستقع وستنتقل إلى مناطق أخرى وستنتهي المحادثات السياسية. وكمنتصرين سيصبح الحوثيون أقل استعدادا لقبول حلول وسط.

بدأ ولي العهد الحالي محمد بن سلمان كوزير دفاع جديد في 2015 حرب اليمن بهدف منع تسلم الحوثيين السلطة لوقف توسع التأثير الايراني في جنوب شبه الجزيرة العربية. غير أنه لم يحقق هذا الهدف بالرغم من تحالف عسكري دولي تشارك فيه أيضا دول غربية. وقد أعادت عمليات القصف اليمن عدة عقود إلى الوراء، والناس ازدادوا فقرا والبلاد زادت انقساما.

راينر هيرمان، المحرر في صحيفة فرانكفورتر ألغماينه

راينر هيرمان، المحررفي صحيفة فرانكفورتر ألغماينه

اليمن يذّكر بأفغانستان

محمد بن سلمان كان على بينة سيئة أو تم تقديم استشارة سيئة له عندما قرر التدخل في الحرب الأهلية الدائرة رحاها بين حكومة  هادي والحوثيين، لأن التاريخ يبين أن الفاعلين الخارجيين ليس بإمكانهم الفوز في الحرب. وفي كثير من الأمور يذّكر اليمن بأفغانستان: الجبال تصعّب خوض الحرب التقليدية والقبائل وليس الحكومة المركزية تسيطر على البلاد ومجموعات صغيرة من محاربين تبسط هيمنتها على مناطق وعلاوة على هذا جعلت القاعدة من البلدين مناطق تقهقر.

 

والقيادة السعودية تلقت الإنذار في خريف 2015 وظنت أنها مجبرة على التحرك بالاشتراك مع الإمارات العربية المتحدة، لأن ايران استغلت الفرصة بعد تقوية الشريط الشيعي من طهران إلى البحر المتوسط لتثبيت قدمها الآن في شبه الجزيرة العربية. والفرصة أُتيحت أيضا، لأن القيادة الحكومية للحوثيين على الأقل في السنوات الأولى كانت أفضل من الحكومات الموالية للسعودية ـ والحوثيون كان لهم بالتالي دعم بين السكان.

القلق من يمن حر وديمقراطي

والعربية السعودية كانت تخشى أن يتجذر وراء حدودها الجنوبية القابلة للاختراق في اليمن عدوان لدودان: ايران أو كبديل عنها الإخوان المسلمون الذين فازوا منذ الانتفاضة العربية في 2011 بجميع الانتخابات في العالم العربي. والإمارات كانت تشعر هي الأخرى بهذا القلق المزدوج. فالسعودية والإمارات تقفان في النهاية على سدة الثورة المضادة. فلا أحد كان يرغب في أن يوجد يمن ديمقراطي على أهم مضيق استراتيجي، باب المندب كونه المدخل إلى البحر الأحمر.

وكنتيجة لهذا التدخل ينزلق اليمن على غرار ليبيا في حرب أهلية دائمة. والإمارات العربية المتحدة جعلت من جنوب اليمن وجزيرة سقطرة تابعا لها. ويبقى شمال اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون قيدا في أرجل السعوديين. وإلى حد الان فشلت جميع مبادرات المجتمع الدولي لإنهاء هذه الحرب. ويجب على هذا الأخير أن يتهيأ ليعوّل الناس في اليمن طويلا على مساعدته الانسانية.

راينر هيرمان

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


مختارات

النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

خلال رحلة فرارهم من الحرب وأشكال العنف الدائر في مناطقهم، يواجه النازحون اليمنيون ظروفا قاسية تفتقد لأدنى مقومات العيش. ويعد الأطفال، الفئة الأكثر تضرراً بسبب سوء التغذية وتفشي الأوبئة، فضلاً عن كافة أشكال الاستغلال. (28.02.2019)  

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