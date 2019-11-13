 وجهة نظر: حيرة الأوروبيين في التعامل مع ملف العائدين من داعش | سياسة واقتصاد | DW | 14.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

وجهة نظر: حيرة الأوروبيين في التعامل مع ملف العائدين من داعش

تركيا جادة في ترحيل أنصار تنظيم "داعش" حتى إلى ألمانيا. صحيح أن هذا مطلب شرعي، لكن اردوغان يستغل موضوع مصير مقاتلي التنظيم الإرهابي كتهديد ضد عقوبات أوروبية مرتقبة بحق أنقرة بسبب قبرص، كما يرى ماتياس فون هاين.

Syrien Flüchtlinge (Getty Images/C. McGrath)

"خلافة" ما يُسمى "الدولة الاسلامية" تم تهديمها، وزعيمها البغدادي مات منذ أسبوعين. لكن إيديولوجية الكراهية ماتزال مستمرة وخطيرة. وهذا ما اتضح اليوم (12 نوفمبر/ تشرين الثاني) مجددا في ولاية هسن حيث ألقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم بالإرهاب كانوا يحضرون لاعتداءات يريدون ارتكابها باسم تنظيم "داعش" الإرهابي.

القلق من "داعش" يستغله الآن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. فبالنظر إلى عقوبات أوروبية مرتقبة بسبب التنقيب عن الغاز قبالة قبرص يهدد اردوغان بترحيل إرهابيين من داعش عبر الحدود إلى أوروبا.

ألمانيا تبدو غير مستعدة

وبالفعل بدأت تركيا بتنفيذ عمليات ترحيل من السجون التركية كذلك في اتجاه ألمانيا. وعمليات ترحيل إضافية إلى ألمانيا مقررة الخميس والجمعة من هذا الأسبوع. وقبل عشرة أيام أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو بأن تركيا ليست "فندقا لإرهابيين". والآن تتبع تهديداته أفعال ـ وتبدو ألمانيا غير مستعدة. فيما كان واضحا منذ سقوط قلعة داعش الأخيرة في مارس/ أذار الماضي أن المقاتلين الأجانب المعتقلين الذين يتجاوز عددهم 2000 وأكثر من 10.000 امرأة وطفل لا يمكن أن يمكثوا للأبد في المعسكرات والسجون الكردية.

ولم يكن هناك نقص في نداءات النجدة من قبل الإدارة الكردية المثقلة بالأعباء باتجاه البلدان الأصلية لعناصر داعش لاسترجاع رعاياها. لكن لم يحصل إلا القليل أو لا شيء. وحتى الدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تحرّك القضية. وبدلا من الاستجابة للنداءات أسرعت البلدان الأصلية بسحب الجنسية من مواطنيها الذين انضموا إلى داعش والتهرب على هذا النحو من مسؤوليتها. وحتى السياسة الألمانية اختبأت خلف شكليات: بما أنه لا يوجد علاقات رسمية مع الأكراد في شمال سوريا ولا مع دمشق، لا يمكن للأسف فعل شيء لإعادة ترحيل أنصار داعش المعتقلين، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية. فقط مجموعة من الأطفال تمت إعادتها بأمر من المحكمة.

von Hein Matthias Kommentarbild App

محرر شؤون الشرق الأوسط ماتياس فون هاين

مئات العائدين من داعش في ألمانيا

والمؤكد هنا هو أن عناصر داعش المعتقلين تطرفوا في ألمانيا، وبهذا تتحمل ألمانيا مسؤولية تجاه هؤلاء الأشخاص وعليها إحالتهم هنا إلى المحكمة بسبب جرائمهم. والأطفال ـ عددهم يتجاوز المائة ـ لا يتحملون أي مسؤولية عن جرائم آبائهم. ويجب توفير الرعاية لهم وتخليصهم من التطرف. كل هذا صعب التحقيق، لكنه ليس مستحيلا.

كما أنه يعيش في ألمانيا مئات من العائدين من داعش، ومنهم أولئك الذين عادوا قبل انهيار داعش سريا وبهدوء مجددا إلى ألمانيا. بعضهم تم اعتقاله وآخرون أحيلوا إلى المحكمة وكثيرون يخضعون لمراقبة السلطات الأمنية. حتى الآن لم تحصل كارثة، لكن وباختصار يمكن القول بأن إعادة منظمة تحت رقابة سلطات الأمن تكون أفضل من ترك الأمور ببساطة تسير على مجراها. والأمل الخفي بأن مشكلة هؤلاء الأشخاص الذين لا يريدهم أحد ستلقى الحل وحدها من خلال غض البصر، دمرته تركيا الآن.

تركيا كانت "نزلا لإرهابيين"

مطلب تركيا يبقى شرعيا. فحتى ألمانيا تتوقع من دول أخرى استرداد رعاياها الذين ارتكبوا جرائم هنا. لكن تحرك أنقرة مشوب بأخلاقية مزدوجة. فإذا كانت تركيا تشتكي من الثقل المرتبط برعاية أنصار داعش المعتقلين، فيود المرء الرد على هذا الموقف بالقول اخلوا أولا سبيل المعارضين الذين يملئون السجون التركية بالآلاف.

وإذا قال وزير الداخلية سويلو بأن تركيا ليست فندقا لإرهابيين، فيجب الرد بأنها كانت لفترة طويلة على تلك الحال. داعش وجهاديون آخرون تمكنوا طوال سنوات من العمل بلا قيد في تركيا وتنظيم الإمدادات عبرها. وحتى في الهجوم المسمى بنوع من السخرية "عملية نبع السلام" لم تتورع أنقرة باستخدام ميليشيات جهادية في غزوها ضد الأكراد.

ماتياس فون هاين

  • USA Diensthund des Bagdadi Einsatzes in Syrien (picture-alliance/AP/White House)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب البيت الأبيض "قام بعمل ممتاز"

    نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه "قام بعمل ممتاز"، لم تكن خطيرة وعاد مرة أخرى للعمل.

  • BG Militärhunde | Die Abentuer von Rex und Rinty 1935 (picture-alliance/Everett Collection)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    بطل حرب ونجم سينما

    على مدار سنوات طويلة، تم استخدام الكلاب بساحات المعارك، مثل هذا الكلب الذي التحق بالخدمة في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ليُلقى جندي أمريكي القبض عليه ويتم إلحاقه فيما بعد بالقوات الأمريكية. وقضى الكلب المسمى بـ "رن تن تن" الجزء الاكبر من حياته بالولايات المتحدة، حيث حقق نجاحا في مجال السينما بهوليوود في عشرينات القرن الماضي.

  • BG Militärhunde | Jiggs Marines Corp Maskottchen (picture-alliance/ZUMAPRESS/BuyEnlarge)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب برتبة رائد!

    لم تكن مسيرة جميع الكلاب المشاركة بساحات الحروب مشابهة لمسيرة "رن تن تن"، فهذا الكلب من فصيلة بولدوغ هو الأول من نوعه الذي ينضم لقوات البحرية الأمريكية عام 1922. وكان الكلب "جيجز" بمثابة تميمة الحظ للقوات الأمريكية، ونجح في صعود السلم الوظيفي بفترة قصيرة حتى وصل لرتبة رائد في سنوات معدودة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا من نوعه. وحين فقد "جيجز" حياته عام 1972، تم دفنه مع ما حصل عليه من تكريمات عسكرية.

  • BG Militärhunde | Militärhundestaffel Bundesheer | Bundespräsident Alexander Van der Bellen (picture-alliance/picturedesk/H. Punz)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    التدريب منذ الولادة

    تبدأ غالبية الكلاب العسكرية تدريبها منذ ولادتها، ففي الجيش الألماني على سبيل المثال، تبقى الكلاب الصغيرة مع مدربين متخصصين حتى تصل للسن الذي يسمح لها بأداء الخدمة العسكرية. وهنا نرى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وهو يحمل جرو أثناء تدريبه بصفوف الجيش النمساوي.

  • BG Militärhunde | Spürhund in der US Armee in Afghanistan (Getty Images/AFP/D. Sarkar)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلب الذي غير القانون

    في عام 2000، وقع الرئيس الامريكي بيل كلينتون على ما يسمى بـ "قانون روبي"، والذي يضمن عدم التخلي عن الكلاب العسكرية التابعة للقوات الأمريكية بأرض المعركة أو القيام بقتلها بعد أداء مهامها. فخلا الحرب الأمريكية في فيتنام، تم تسليم 2.700 كلب عسكري أمريكي للفيتناميين، كما تم قتل 1.600 كلب أخر. أما الآن، فيمكن تبني الكلاب العسكرية بعد خروجها من الخدمة.

  • BG Militärhunde | Diensthundeführer der Bundeswehr (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلاب العسكرية الأمريكية تأتي من ألمانيا

    صحيح أنه ليست كل الكلاب العسكرية من فصيلة الجيرمان شيبرد، إلا أن حوالي 85% من الكلاب العسكرية بالولايات المتحدة يتم شرائها من ألمانيا وهولندا بعد حصولهم على التدريب المطلوب هناك. ولا يعد الجيرمان شيبرد هو الفصيلة الأشهر، وإنما الكلاب البلجيكية، مثل الكلب المشارك في عملية أبو بكر البغدادي، والذي يعتبر الأكثر شهرة بذلك المجال. اليوت دوغلاس/د.ا/ا.ف


مختارات

جدل بشأن استعداد ألمانيا لاستقبال العائدين من عناصر داعش

تواجه السلطات الألمانية انتقادات واسعة بشأن عدم وضوح الرؤية بخصوص التعامل مع عودة ألمان يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش أوالإقامة في مناطق نفوذها في العراق وسوريا قبل اعتقالهم من قبل السلطات لتركية التي ترغب في ترحيلهم. (12.11.2019)  

مسائية DW: ترحيل عناصر داعش من تركيا إلى دول غربية ـ ماذا وراءه؟

قالت تركيا اليوم إنها رحلت اثنين من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إلى دولتيهما. وتقول أنقرة إن لديها قائمة بـ2500 مرشح للترحيل. فكيف تتعامل أوروبا مع المرحلين؟ وما تأثير هذه الخطوة على علاقاتها مع تركيا؟ (11.11.2019)  

ألمانيا ـ اعتقال أشخاص بشبهة الانتماء لداعش والتحضير لهجوم إرهابي

اعتقلت سلطات الأمن ثلاثة أشخاص في مدين أوفنباخ بولاية هيسن وسط ألمانيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش والتحضير لاعتداء إرهابي في منطقة راين ـ ماين المكتظة بالسكان بهدف إلحاق أكبر الخسائر البشرية، حسب النيابة في فرانكفورت. (12.11.2019)  

بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صورة للكلب، الذي تعرض للإصابة أثناء العملية التي استهدفت زعيم "تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش"، أبوبكر البغدادي. هذا الكلب ليس الوحيد من نوعه الذي يحقق الشهرة. (31.10.2019)  

مواضيع ذات صلة

USA, Washington: Donald Trump und Erdogan

ترامب يستقبل أردوغان بحفاوة ويتحدث عن اجتماع "رائع" معه 13.11.2019

بعد أشهر من التوتر، استقبل الرئيس ترامب نظيره التركي أردوغان في البيت الأبيض بحفاوة بالغة قائلا إنه من أشد المعجبين به. بيد أنه شدد في المقابل على دعم الأكراد قائلا إن وقف إطلاق النار في شمال سوريا "صامد إلى حد كبير".

Irakische Gerichtsprozesse gegen IS- Kämpfer

جدل بشأن استعداد ألمانيا لاستقبال العائدين من عناصر داعش 12.11.2019

تواجه السلطات الألمانية انتقادات واسعة بشأن عدم وضوح الرؤية بخصوص التعامل مع عودة ألمان يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش أوالإقامة في مناطق نفوذها في العراق وسوريا قبل اعتقالهم من قبل السلطات لتركية التي ترغب في ترحيلهم.

Syrien al-Hol camp IS-Angeghörige

أوروبا تغلق أبوابها في وجه العائدين من "الدواعش" 09.11.2019

بعد التنصل طويلاً من المسؤولية تجاه عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين في شمال سوريا وتركيا، تعتزم تركيا ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. فكيف يمكن التعامل مع مقاتلي "داعش"؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  