 وجهة نظر: حظر ″الإخوان″ سيخدم علاقة ترامب المثيرة للجدل مع السعودية | سياسة واقتصاد | DW | 04.05.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: حظر "الإخوان" سيخدم علاقة ترامب المثيرة للجدل مع السعودية

تعاونت واشنطن كثيراً مع الإخوان المسلمين وتشارك الجماعة في حكومات أكثر من اثنتي عشرة دولة موثوق بها من قبل واشنطن. وهناك أسباب تدفع ترامب لإعلان الإخوان منظمة إرهابية، حسب رأي راينر هرمان من صحيفة فرانكفورتر ألغماينه.

Ägypten Prozess Muslimbrüder , Mohamed Badie (Reuters/A. Waguih)

يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، وهذا ليس بمستغرب، لأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي همس له بهذه الرغبة في لقائهم الأخير، وهذا أيضا بدوره ليس بمستغرب، لأن من همس للسيسي بهذا هما الرجلان القويان في شبه الجزيرة العربية: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

بالنسبة للثلاثي، يمثل الإخوان المسلمون تحديًا سياسيًا: ففي يوليو/ تموز 2013، أطاح السيسي، عبر انقلاب، بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، هو محمد مرسي، أحد الإخوان المسلمين. أما الملوك في الخليج فيحاربون جماعة الإخوان المسلمين، لأنها تقدم شكل حكم بديلٍ للأسر الحاكمة، مع فرص أكبر للمشاركة.

شركاء تثق بهم واشنطن

ومع ذلك، فإن إعلان البيت الأبيض مثير للدهشة. فكثيرا ما تعاونت الولايات المتحدة، من أجل مصلحتها، مرارًا مع الإخوان المسلمين في الماضي، على سبيل المثال في أفغانستان، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وفي العراق عام 2003 بعد سقوط صدام حسين، عندما وضعت واشنطن واحداً من جماعة الإخوان المسلمين في بغداد في مجلس الحكم في العراق (الحكومة المؤقتة آنذاك).

بالإضافة إلى ذلك، تشارك جماعة الإخوان المسلمين في الحكومات في أكثر من اثنتي عشرة دولة وشريك موثوق به من جانب واشنطن، بما في ذلك المغرب والبحرين وماليزيا.

Kommentarbild PROVISORISCH | Rainer Hermann, FAZ & Klett-Cotta (Helmut Fricke)

راينر هرمان الصحفي بجريدة فرانكفورتر ألغماينه

لكن بالنسبة للرئيس ترامب، فإن الفوائد ستكون الآن أكبر إذا صنف جماعة الإخوان المسلمين إلى منظمة إرهابية. لأن المنشق السعودي جمال خاشقجي، قبل اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول، كان يظهر على مسرح الأحداث كمحامٍ للإخوان المسلمين. وبمجرد أن يتم تشويه سمعته كإرهابي، يصبح تبرير علاقة ترامب المثيرة للجدل مع المملكة العربية السعودية والصفقات المبرمة مع الرياض أسهل بكثير.

والأهم من ذلك هو تحرك ترامب بالنسبة للسعودية والإمارات: لأنه بإمكان الإخوان المسلمين توسيع سلطتهم السياسية في التقلبات الحالية في الجزائر وتونس.

ويفترض أن إعلان ترامب في الوقت المناسب سيسبب ردعا لشركائهم المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن يتم تشويه سمعة الإخوان، قبل الإعلان عن خطة الولايات المتحدة لتسوية النزاع الفلسطيني، التي تم تضخيمها منذ أسابيع باعتبارها "صفقة قرن"، والتي أعلن الإخوان المسلمون بالفعل رفضهم للخطة.

سابقة بلا تأثير

هناك بالفعل سابقة لإعلان ترامب: قبل خمس سنوات، طلبت الإمارات من لندن إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في مقابل صفقة أسلحة كبيرة. وتمت قراءة الإعلان، لكن لم يحدث الكثير بعد ذلك. وإذا لم يصر الهامسون الثلاثة الآن على أن تعلن الولايات المتحدة أيضا عن تبعات ملموسة، فيمكن أن يتكرر تماما ما حدث من قبل لندن.

راينر هرمان ـ صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ

  • Ägypten Mohammed Mursi

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    محمد مرسي

    الرئيس المصري الأسبق، الذي قام الجيش المصري بعزله في أعقاب تظاهرات شعبية انطلقت في الثلاثين من يونيو/ حزيران. كان مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير وقبلها الناطق باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان بين عامي 2000 و2005.

  • Kairo Prozess Muslimbruderschaft Mohamed Badie 18.05.2014

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    محمد بديع

    يشغل محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أعلى منصب في التنظيم. ويعتبر بديع المرشد الثامن للجماعة منذ تأسيس مكتب الإرشاد عام 1931، وخلف محمد مهدي عاكف عام 2010. ألقي القبض عليه في أغسطس/ آب عام 2013.

  • Yusuf al-Qaradawi

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    يوسف القرضاوي

    الداعية ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويقيم في قطر منذ عام 1961. حُكم عليه غيابياً بالإعدام لتورطه في قضية "اقتحام السجون". ينتمي القرضاوي إلى تنظيم الإخوان المسلمين، ودخل السجن عدة مرات بسبب هذا الانتماء، أولها عام 1949.

  • Ägypten Muslim Moslembrüder Vize Präsident Moslembruderschaft Khairat al Schater al-Shater

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    خيرت الشاطر

    النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. قُبض على خيرت الشاطر في أعقاب عزل مرسي خلال يوليو/ تموز عام 2013، ووجهت له تهمة التحريض على العنف. يعتبر الشاطر حلقة وصل التنظيم مع الدول الغربية، بسبب علاقاته هناك، وكان مرشح الجماعة الرئيسي لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012.

  • Ägypten Demos gegen den Militärrat Archiv 20.04.2012 Mohammed El-Beltagi

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    محمد البلتاجي

    عضو برلمان منذ عام 2005 عن كتلة الإخوان المسلمين، واشتهر بخطابه الشهير المصور والذي يقرن فيه بين عودة الرئيس مرسي إلى منصبه وتوقف الاحتجاجات في رابعة. قتلت ابنته أسماء أثناء الأحداث التي رافقت وأعقبت فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية.

  • Essam El-Erian

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    عصام العريان

    مسؤول المكتب السياسي لجماعة الإخوان في مصر ومستشار الرئيس الأسبق مرسي، بالإضافة إلى شغله منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة. انتخب عضواً بالبرلمان منذ عام 1987 وحتى 1990، وكان أصغر نائب سناً وقتها.

  • Saad el Katatni Ägypten Parlament Sprecher

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    سعد الكتاتني

    رئيس البرلمان المصري لدورة عام 2012، والتي فاز فيها الإخوان المسلمون بالأغلبية. كان محمد الكتاتني عضواً سابقاً في مكتب الإرشاد وشغل منصب أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة. رفض الكتاتني حضور الخطاب الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي بعد عزل مرسي، فتم إلقاء القبض عليه.

  • Rashad al-Bayoumi Muslimbrüderschaft

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    رشاد البيومي

    عضو في مكتب الإرشاد للجماعة ومسؤول قسم الطلبة فيها. كان من بين أبرز المرشحين لخلافة المرشد السابق محمد عاكف عام 2010، قبل أن تحسم انتخابات المكتب لصالح محمد بديع.

    الكاتب: ياسر أبو معيلق


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