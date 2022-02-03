وجهة نظر: حراك وتغيير في خريطة المسلمين في ألمانيا

خبر قصير سريع، لكنه يتضمن خطوة مهمة: المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا ZMD يُسقط عضوية جمعية "التجمع الإسلامي الألماني" DMG. وبهذا ينهي المجلس الذي تأسس عام 1993 ويعتبر أهم مظلة للجمعيات الإسلامية في ألمانيا، علاقته بواحدة من الجمعيات التي شاركت في تأسيسه.
في بيان مقتضب لم يذكر المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا الأسباب وراء قراره، ولم يذكر سوى أنه قرر خلال الجمعية العامة لممثليه التي انعقدت افتراضيا في الثالث والعشرين من شباط/ فبراير الجاري، استبعاد جمعية "التجمع الإسلامي الألمانيDMG وأعضائها، مشيراً إلى أن طلباً بهذا الخصوص حصل على تأييد أغلبية الثلثين التي تشترطها اللائحة التأسيسية. الأمر ترك حيزاً كبيراً للتكهنات. قد يكون أن جمعية "التجمع الإسلامي الألماني" امتنعت عن تقديم توضيحات بهذا الشأن، إلا أنه يبقى من المهم هنا أن هذه الجمعية تُحسب منذ مدة طويلة على جماعة الإخوان المسلمين وتقع تحت مراقبة هيئة حماية الدستور الاتحادية.
انفصال عن شريك صعب
جمعية "التجمع الإسلامي الألمانيDMG ليست الجمعية الوحيدة الإشكالية في المجلس المركز للمسلمين بألمانيا، فهناك المركز الإسلامي في هامبورغ IZH، المراقب من قبل هيئة حماية الدستور وحكومة هامبورغ بسبب قربه من القيادة الإيرانية.
قرار المجلس هذا يمكن اعتباره نقطة تحول مهمة رغم أنه قرار الاستبعاد ليس بالقرار السهل. فمن كان عضواً ناشطاً في حزب ما أو جمعية ما، يعلم جيداً الصعوبة القانونية لاستبعاد أعضاء أو جماعة داخلية من داخل الجمعية.
المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا استبعد عضواً إشكالياً من أعضائه، وهذا ربما يسهل الحوار أكثر. كما أن خارطة جمعيات المسلمين في ألمانيا، حيث يعيش أكثر من خمسة ملايين مسلم، في حالة تغير مستمر. والبحث يبقى جارياً عن شريك جاد وموثوق فيه للحوار مع الدولة والمجتمع.
كريستوف شتراك: قرار المجلس هذا يمكن اعتباره نقطة تحول مهمة رغم أنه قرار الاستبعاد ليس بالقرار السهل
أخيراً وليس آخراً، يمثل التطور الحالي حجة لاستمرار مؤتمر الإسلام في ألمانيا، الذي يريد تحقيق تقدم في عملية التوضيح واستكشاف المسار المستقبلي. قبل نحو أسبوعين أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن رغبتها في الإبقاء على انعقاد المؤتمر الذي ما برح ينعقد سنوياً منذ 2006، وعن "بث المزيد من الحياة فيه".
وتحدثت عنه كـ "منتدى مركزي للحوار مع المسلمين". وربما يصب في صالح الوزيرة أنها لسنوات عدة شاركت في العملية السياسية في ولاية هيسن التي تتميز بتواجد منتديات عدة للحوار.
ماذا تريد الوزيرة؟
بعد الانتخابات البرلمانية عام 2017، استغرق عقد مؤتمر الإسلام مجدداً نحو 14 شهراً. فترة طويلة للغاية، نظراً لأن تحقيق النجاح في المؤتمر يرتبط بعقده مع الدورات الانتخابية.
واحد من أهم الخبراء في هذا المجال، ماركوس كيربر، الذي انتقل من وزارة الداخلية إلى فريق رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الجديد فريدريش ميرتس. عمل كيربر سابقاً وكيلاً لوزارة الداخلية الألمانية، وشارك بفاعلية في التأسيس لأول مؤتمر للإسلام وعقده تحت قيادة وزير الداخلية الأسبق فولفغانغ شويبله في عام 2006، وبعد انصرافه إلى القطاع الاقتصادي لفترة، عاد عام 2017 إلى العمل على هذا الموضوع في وزارة الداخلية من جديد.
الآن لا يمكن المبالغة في أهمية كيفية قيام الوزيرة فيزر بتوظيف الجهات المختصة في وزارتها للعمل على هذا الموضوع وكيفية ترجمة خططها على الأرض الواقع. لكننا نأمل في أن تكون أسرع من سلفها هورست زيهوفر في عام 2018.
كريستوف شتراك
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا".
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
انطلق يوم المسجد المفتوح هذا العام تحت شعار "المساجد أمس واليوم".وبحسب بيانات مجلس شؤون المسلمين بألمانيا، تشارك نحو ألف جمعية تشرف على مساجد على مستوى ألمانيا في فعاليات هذا اليوم. وبدأت الفعالية الأكبر التي تضم كثيرا من الضيوف من أوساط سياسية ومجتمعية في المسجد المركزي بمدينة كولونيا غربي ألمانيا التابع لاتحاد "ديتيب" الإسلامي التركي.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
ألقت جائحة كورونا بظلالها على فعاليات "يوم المسجد المفتوح" في ألمانيا العام الماضي.عندما أصدرت الحكومة في مارس/ آذار 2020 ما يعرف بقيود كورونا، أغلقت حتى دور العبادة بما فيها المساجد أبوابها. لكن بعد تخفيف القيود في مايو/ أيار، سمح بالعودة للمساجد بشروط من بينها ارتداء الكمامة والتابعد لمسافة 1٫5 متر بين كل شخص في المسجد.في في هذه الصورة يظهر جليا قلة أعداد الزوار وتباعدهم عن بعضهم البعض.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
في مسجد الشهداء Sehitlik في حي نويكولون في برلين، تحدث رئيس جمعية المسجد ،عقوب آيار، عن حوالي 1500 إلى 2000 زائر هناك. في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، تم ننظيم جولات في المساجد فضلا عن معرض للصور والموسيقى. على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا على هذه الفعالية، أبدى رئيس الجمعية رضاه عن عدد الزوار هذا العام. قبل الوباء، كان هناك حوالي 4000 إلى 5000 زائر.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
غير أن رئيس المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا، أيمن مازيك، قال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدد الجاليات المشاركة-وكذلك عدد الزوار - تراجع بعض الشيء خلال الأعوام الماضية. وأشار إلى أن ذلك لا يرتبط فقط بظروف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ولكنه يرجع إلى وجود مخاوف أمنية لدى بعض الجاليات.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ويتم عقد اللقاءات والندوات بها أيضاً.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
من بين المساجد المشاركة في هذه الفعالية، المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ. هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في عام 2016 وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط!
إلى جانب الفعاليات والنشاطات المختلفة التي يشهدها هذا اليوم، قد يحصل الزوار أحياناً على بعض الهدايا الرمزية والتذكارية في يوم المسجد المفتوح، على مثل هذه المَسبَحة. يشار إلى أنه يعيش في ألمانيا نحو 5.5 مليون مسلم. ويعيش أغلبهم بشكل كبير في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، التي تقع بها مدينة كولونيا.
الكاتب: إيمان ملوك