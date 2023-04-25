 وجهة نظر: ترامب هو فرصة بايدن للفوز بالانتخابات مجددا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 25.04.2023

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: ترامب هو فرصة بايدن للفوز بالانتخابات مجددا

بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، تشكك الخبيرة بالشأن الأمريكي في مؤسسة DW الإعلامية، إينس بول، في قدرته على هزيمة أي مرشح جمهوري آخر غير سلفه دونالد ترامب.

الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب

يحب رؤساء الولايات المتحدة أن يصفوا أنفسهم بأنهم أقوى الرجال في العالم، وحتى اليوم لم تصل أي امرأة للبيت البيضاوي. بغض النظر عن السؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال بالفعل الدولة الأكثر نفوذاً في العالم في منافسة الصين، فإن قوة رئيس الولايات المتحدة في بلاده محدودة للغاية.

مختارات

انتقد ترامب المدعي العام في نيويورك لتوجيهه اتهامات جنائية ضده، وأعلن نفسه ضحية للتدخل في الانتخابات دون تقديم أدلة. وقال ترامب بعد توجيه الاتهامات له "لم أتخيل أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة".

قال محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وزارة العدل تفتش منزل الرئيس الشاطئي في ديلاوير، مضيفا أن بايدن يتعاون مع الإجراء. وعيّنت وزارة العدل لجنة خاصة لإجراء تحقيق على غرار تحقيق مماثل بحق الرئيس السابق دونالد ترامب.

أعلنت النائبة الجمهورية نيكي هايلي ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، لتصبح أول مرشحة بارزة تنافس دونالد ترامب، فيما أظهر استطلاع للرأي أن هذا الأخير يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب لهذا المنصب.

فمن أجل أن يكون قادراً على تحقيق نجاحات سياسية قابلة للحياة على المدى البعيد يجب على الرئيس أن يتوصل لحلول وسط عبر المساومات مع المعارضة في نظام سياسي يقوم على حزبين رئيسين.

هذه هي الطريقة الوحيدة لتمرير تشريعاته الخاصة، وإلا فيمكنه توقيع العديد من المراسيم، ولكن يمكن لخليفته أن يبطلها بجرة قلم، كما حدث على سبيل المثال مع دونالد ترامب في اتفاقية باريس للمناخ.

قصة نجاح

في سياق المزاج السياسي المتدهور الحالي، تعتبر الولاية الأولى للرئيس جو بايدن قصة نجاح من منظور سياسي محلي. حتى لو لم تتقدم الكثير من الأمور بالسرعة الكافية بالنسبة للجناح اليساري التقدمي في حزبه، فقد مرر بايدن مشاريع مهمة في البنية التحتية ستفيد البلاد لعقود قادمة.

فتحت عنوان مكافحة التضخم، دفع ببرنامج تنمية اقتصادية حمائية لدرجة أنه لم يبتعد عن عقيدة "أمريكا أولاً" في عهد (سلفه دونالد) ترامب. كما أصبحت الأدوية أرخص على ملايين الأمريكيين.

نجح بايدن أيضاً في تنفيذ خطته للسياسة الخارجية على أرض الواقع ويعود الفضل بالدعم الأمريكي المالي الهائل لأوكرانيا تحت قيادته. فمنذ بدء الحرب، أنفقت الولايات المتحدة 71 مليار دولار في الدفاع عن أوكرانيا في وجه العدوان الروسي.

جو بايدن، كما يتضح من التزامه عن قناعة تجاه أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، يعتبر واحدا من آخر العظماء المدافعين عن مصالح الغرب على ضفتي الأطلسي. وبالتالي، فإن إعادة انتخابه ستكون بشرى سارة لألمانيا وأوروبا والتحالف الغربي بأكمله، خاصة في زمن الحرب على الأراضي الأوروبية.

نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أرشيف (30.03.2023).

رغم أنها من الجيل الجديد في الحزب الديمقراطي لا تحظى نائبة الرئيس كامالا هاريس بشعبية.

نائبة ضعيفة

لكن هل يستطيع هذا الرجل البالغ من العمر 80 عاماً، والذي هو بالفعل أكبر رئيس في التاريخ الأمريكي يشغل هذا المنصب، أن يفعل ذلك مرة أخرى؟ خاصة مع وجود نائبته كامالا هاريس إلى جانبه. في حال تعذر قيام الرئيس بمهامه سيتعين على الديموقراطية التي لا تحظى بشعبية أن تتقدم لشغل المنصب. لذلك في هذه الانتخابات، سيتم التصويت عليها أيضاً كرئيسة بديلة محتملة.

وإذا صدقت استطلاعات الرأي الحالية، فإن بايدن لديه فرصة حقيقية فقط إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين وترشح ضده في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.وكما حدث في الانتخابات السابقة، يعتبر بايدن للعديد من الأمريكيين أهون الشرين بسبب موثوقيته وخبرته.

لكن حتى لو كان ترامب يتصدر حالياً العديد من استطلاعات الرأي في المعسكر الجمهوري، فإن انتخاب الجمهوريين له كمرشح في وجه بايدن ليس مؤكداً على الإطلاق. وهناك دعاوى قضائية جارية ودعاوى قضائية محتملة ضده بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي والتحريض. هناك إحجام، خاصة في الدوائر الاقتصادية، عن الوثوق برجل قاد البلاد إلى حافة الانقلاب السياسي، كما لم يفعل أي رئيس من قبل.

المرشحون الجمهوريون الآخرون من الرجال والنساء يستعدون للسباق. فقد أعلنت سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي عن ترشحها. كما ترشح حاكم فلوريدا المحافظ جدا رون ديسانتيس. كما دخل السباق على الفوز بترشيح الجمهوريين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية، تيم سكوت. وأنا شخصياً أعتبره الأوفر حظاً على الأقل في الوقت الحالي.

من المشكوك فيه بشدة ما إذا كان الرئيس العجوز و"المستنزف" جو بايدن قادرًا على البقاء في مواجهة هذا الجيل الجديد في حملة انتخابية شاقة وفي المناظرات الصعبة.

الخبيرة بالشأن الأمريكي في مؤسسة DW الإعلامية، إينس بول.

الخبيرة بالشأن الأمريكي في مؤسسة DW الإعلامية، إينس بول.

خطأ قاتل!

المراهنة على أن يكون دونالد ترامب هو المنافس في الانتخابات أمر خطير بالنسبة للحزب الديمقراطي. فمن المحتمل جداً أن يفشل الحزب بالوصول للبيت الأبيض هذه المرة لأنه يبالغ في تقدير قوة دونالد ترامب.

ليس هناك شك في أن جو بايدن قد قدم أداء متميزاً في خدمة للولايات المتحدة. ليس فقط لأنه تمكن من منع  ترامب من تولي المنصب مرة أخرى، ولكن لأن خبرته مكنته من تنفيذ مشاريع من شأنها حقاً دفع الولايات المتحدة إلى الأمام. ومن خلال حزم استثماراته على وجه الخصوص، حقق بايدن تغييرات فاقتحتى توقعات بعض أعضاء حزبه.

ليس هناك شك في أن جو بايدن قد قدم أداء متميزاً في خدمة للولايات المتحدة. ليس لأنه تمكن من منع دونالد ترامب من تولي المنصب مرة أخرى فحسب، بل لأن خبرته مكنته من تنفيذ مشاريع من شأنها دفع الولايات المتحدة إلى الأمام حقا. ومن خلال حُزم استثماراته على وجه الخصوص، حقق بايدن تغييرات فاقت حتى توقعات بعض أعضاء حزبه.

لكن السياسة ليست عادلة: لن يكون بايدن بأي حال من الأحوال أول من يستفيد خلفاؤه من نجاحاته سياسياً. حقيقة أن الديمقراطيين يعتمدون على بايدن لمنع ترامب في أي حال من الأحوال من العودة للبيت الأبيض تظهر مدى الخوف منه. لكن من منظور دولي، هذه لفتة نبيلة تقريباً.

إينس بول/خ.س

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    الرئيس الأمريكي: سلطات بلا حدود؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    الرئيس يُنتخب لمدة أربع سنوات، وله الحق في ولايتين. وهو رئيس الدولة والحكومة أي أنه يسير الجهاز الحكومي. ومن مهامه تنفيذ القوانين التي يصدرها الكونغرس. وهناك حوالي أربعة ملايين شخص يعملون لصالح السلطة التنفيذية.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    الرئيس الأمريكي: سلطات بلا حدود؟

    المراقبة من خلال الفحص والتوازن

    السلط الثلاث متداخلة فيما بينها وتقلص بالتالي نفوذ بعضها البعض. الرئيس يحق له العفو عن أشخاص وتعيين قضاة اتحاديين ـ لكن فقط بموافقة مجلس الشيوخ. الرئيس يعين أيضا وزراءه وسفراءه. وهذا يشكل إحدى وسائل السلطة التشريعية لمراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    الرئيس الأمريكي: سلطات بلا حدود؟

    خطاب حالة الاتحاد وسيلة ضغط على الكونغرس

    على الرئيس اطلاع الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) على سير الأوضاع في البلاد ـ وهذا يفعله من خلال "خطاب حالة الاتحاد"، الذي يلقيه سنويا أمام نواب الأمة. لا يحق له اقتراح قوانين أمام الكونغرس، لكن بمقدوره طرح موضوعاته في الخطاب، وبذلك يمكن له ممارسة الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    الرئيس الأمريكي: سلطات بلا حدود؟

    يمكن له ببساطة قول "لا"

    إذا أعاد الرئيس اقتراحا قانونيا للكونغرس بدون التوقيع عليه، فإنه يقدم بذلك اعتراضا عليه. وبمقدور الكونغرس إلغاء مفعول هذا الفيتو الرئاسي بثلثي مجموع الأصوات داخل المجلسين. وتفيد أرقام مجلس الشيوخ أن تاريخ الولايات المتحدة شهد تجاوز 111 فيتو من مجموع 1.500 أي ما يزيد بقليل عن 7 في المائة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    الرئيس الأمريكي: سلطات بلا حدود؟

    مجالات مبهمة في تحديد السلطة

    الدستور وأحكام المحكمة العليا لا توضح مدى السلطة التي يملكها الرئيس. وهناك حيلة تمكن من اعتماد نوع آخر من الفيتو. في بعض الظروف يمكن للرئيس أن يضع اقتراح القانون "في جيبه" الشيء الذي يلغي صلاحيته. ولا يحق للكونغرس تجاوزه بالتصويت ضده. هذه الحيلة استُخدمت أكثر من 1000 مرة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    الرئيس الأمريكي: سلطات بلا حدود؟

    تعليمات تشبه القوانين في مفعولها

    بمقدور الرئيس إصدار توجيهات للموظفين الحكوميين للقيام بمهامهم. هذه التوجيهات أو ما يُعرف بـ "أوامر التنفيذ" لها مفعول قانوني. وعلى الرغم من ذلك لا يحق للرئيس فعل ما يريد. المحاكم يمكن لها إلغاء التعليمات أو بإمكان الكونغرس إصدار قانون ضدها. وبمقدور الرئيس المقبل إلغاءها ببساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    الرئيس الأمريكي: سلطات بلا حدود؟

    مراوغة الكونغرس

    بمقدور الرئيس مفاوضة حكومات أخرى على اتفاقيات يتوجب على مجلس الشيوخ في النهاية الموافقة عليها بثلثي مجموع الأصوات. ولتفادي هذا الشيء يلجأ الرؤساء عوض اتفاقيات "التفاهمات التنفيذية" لاتفاقيات حكومية لا يجب على الكونغرس الموافقة عليها. وهي تبقى سارية المفعول ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو أصدر قوانين تبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    الرئيس الأمريكي: سلطات بلا حدود؟

    القدرة على تحمل الانتكاسة

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن الكونغرس هو من يعلن الحرب. ويبقى من غير الواضح إلى أي مدى يمكن للرئيس أن يرسل وحدات عسكرية إلى نزاع مسلح دون موافقة. الكونغرس تدخل عبر القانون عندما تجاوزت البلاد خطا أحمر بمشاركتها في حرب فيتنام. فالرئيس يمكن له تولي بعض الصلاحيات إلى أن يتحرك الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    الرئيس الأمريكي: سلطات بلا حدود؟

    المراقبة الأخيرة

    في حال إساءة الرئيس للسلطة أو ارتكاب جناية، يمكن لمجلس الشيوخ أن يقدم طلب سحب الثقة. وإلى حد الآن تم اللجوء إلى هذا مرتين ـ بدون نجاح. لكن هناك وسيلة أكثر مفعولا لوقف أي مبادرة رئاسية: الكونغرس له حق الميزانية. فهو يوافق على الميزانية ويمكن له بذلك إغلاق المنفذ المالي أمام الرئيس.