 وجهة نظر: تراجع نفوذ الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.09.2022

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: تراجع نفوذ الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم

قبل عقد من الزمان، كان نفوذ الصين وروسيا يتوسع وبدا أن الاستبداد ينتشر في جميع أنحاء العالم، لكن المحلل السياسي البلغاري إيفغيني داينوف* يرى أن العكس هو ما يحدث الآن، وأن نفوذ الأنظمة الاستبدادية يتضاءل حول العالم.

لقاء بين الرئيسين الروسي والصيني

لقاء بين الرئيسين الروسي والصيني

 

توجد طرق عدة للنظر إلى العالم ما بين رؤية العالم وكأنه مجموعة من الأشياء المرتبطة ورؤية العالم وكأنه مجموعة من العمليات تتحرك معا على الدوام وهو ما تحدث عنه وليام شكسبير في مسرحيته يوليوس قيصر "المد والجزر في شؤون الرجال".

مختارات

ففي عام 2016، ظهرت العديد من الأنظمة الشعبوية والاستبدادية في أوروبا. ففي تقلب كبير، صوتت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما عُرف بـ "البريكست" فيما جرى انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وشرقا، عمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إحكام قبضته على اقتصاد أوروبا والنخب بها فيما كان يمضي الزعيم الصيني شي جين بينغ على نحو هادئ قدما في إحكام سيطرة حزبه  الشيوعي على مناحي الحياة اليومية في الصين.

وعلى وقع ذلك، بدا المستقبل يميل لصالح الأنظمة السلطوية بشكل جلي.

بيد أن العد العكسي لهذا التوجه قد أنطلق في الوقت الحالي  وهناك ثلاثة أحداث وقعت بشكل متزامن في الأسابيع القليلة الماضية تؤيد هذا الاستنتاج.

البداية كانت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان وسط فشل الصين في منعها رغم إحداث بكين الكثير من الضجيج حيال تداعيات الزيارة.

وردا على الزيارة، قامت الصين بإجراء تدريبات عسكرية قبالة الجزيرة.

أما الحدث الثاني فيتمثل في التفجيرات التي طالت قاعدة ساكي الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم فيما يكمن الحدث الثالث في مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب في فلوريدا.

سائحون يشاهدون تحليق مروحيات عسكرية فوق جزيرة بينغتان الصينية قرب المناورات العسكرية الصينية الضخمة قبالة تايوان بعد زيارة نانسي بيلوسي إلى تايبيه

سائحون يشاهدون تحليق مروحيات عسكرية فوق جزيرة بينغتان الصينية قرب المناورات العسكرية الصينية الضخمة قبالة تايوان بعد زيارة نانسي بيلوسي إلى تايبيه

الرد الصيني

لم يكن أي مراقب على دراية جديدة بالأوضاع في آسيا يتوقع أن تبدأ الصين في قرع طبول الحرب بسبب زيارة مسؤول أمريكي لجزيرة تايوان حتى أن المعلقين الصينيين رغم الضجيج الذي أثاروه عقب الزيارة إلأ أنه قد ظهر عليهم الاندهاش من تسرع واندفاع الحكومة الصينية فيما يعد سلوكا استثنائيا داخل العملاق الأسيوي الذي يُعرف بتخطيطه الجيد للأجيال القادمة.

وقبل عشر سنوات، كان الغرب يحاول عدم إغلاق اقتصادياته في أزمات الديون المالية والسيادية فيما كانت الصين في الوقت نفسه تُصوَر نفسها باعتبارها "النموذج المستقبلي" للاقتصاد العالمي بالتزامن مع سيطرة قوة الصين "الناعمة"تدريجيا على آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتى البلقان.

أقامت الصين العديد من الطرق والموانئ والجسور وغيرها من ركائز البنية التحتية حول العالم في إطار القوة الناعمة للصين

أقامت الصين العديد من الطرق والموانئ والجسور وغيرها من ركائز البنية التحتية حول العالم في إطار "القوة الناعمة" للصين

تراجع ازدهار الصين

بيد أن أي مؤرخ جدير بالاحترام سوف يقول إن الدكتاتورية والازدهار الاقتصادي والنفوذ الدولي لا يمكنهم الاستمرار معا لفترة طويلة إذ من المفترض أن تضعف الديكتاتورية أو يتلاشى الرخاء أو يقل النفوذ. وهذا الأمر ما طرأ على الصين إذ أنه مع تنامي قوة الديكتاتورية فقد تضاءل ازدهارها ونفوذها. فاليوم، تقر الصين بأن ديونها بلغت 250٪ من إجمالي الناتج المحلي فيما يجب الإشارة إلى أن اليونان قد أعلنت إفلاسها عندما بلغت ديونها نسبة 127٪ من إجمالي الناتج المحلي.

كذلك يحذر الخبراء في الشؤون الصينية من وجود "دين خفي" يبلغ حوالي 44٪ من الدين الذي أقرت به الحكومة فيما بلغت ديون بلدان المنطقة 350٪ من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعد أمرا لا يُصدق ولا يتحمل في الوقت نفسه.

ومع عدم قدرة عشرات المصارف في المقاطعات الصينية على خدمة العملاء، جرى إرسال الدبابات للدفاع عن المصارف خوفا من العملاء الذين باتوا في حالة غضب شديدة.

حشد الدعم لكن بشكل عدواني

يتزامن هذا مع سعي شي جين بينغ إلى إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي، لكن لا يمكنه تحمل فكرة أن يترشح لهذا المنصب في الوقت الذي يُنظر إليه باعتباره السياسي الذي شاهد إفلاس الاقتصاد. وإزاء ذلك، فقد قرر أن يحذو حذو بوتين ويعمل على حشد الدعم لكن بسلوك عدواني.

احتجاجات في مدينة تشنغتشو الصينية بسبب تجميد المصارف الودائع

احتجاجات في مدينة تشنغتشو الصينية بسبب تجميد المصارف الودائع

وإزاء ذلك، لم نعد نرى الصين الدولة الواثقة بأن المستقبل يصب في صالحها وإنما نرى نظاما استبداديا فاشلا بات على شفا الهلع.

فشل مجموعة بريكس

ويقدم التفجير الذي استهدف قاعدة ساكي الروسية في شبه جزيرة القرم تصورا مماثلا عن موسكو.

فقبل عشر سنوات، بدأت الصين تسلك طريقها لأن تكون القوة الاقتصادية العظمى في المستقبل فيما بدأت روسيا تسلك طريقها لتكون قوة جيوسياسية ذات نفوذ كبير لدرجة أنها استطاعت تدشين تحالف "مجموعة بريكس" الذي يضم بالإضافة الى الصين وروسيا كلا من البرازيل والهند.

وتمثل الهدف المعلن لهذا التحالف في إنهاء الهيمنة الأمريكية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة فضلا عن العمل على تقويض المكانة الدولية للدولار الأمريكي من خلال تدشين عملة خاصة ببلدان المجموعة.

تزامن هذا مع بدء سيطرة "القوة الناعمة الهجينة" لروسيا على السياسة والثقافة والإعلام في القارة الأوروبية.

لكنه بحلول عام الفين وعشرين، بات من الواضح أن بلدان البريكس فشلت في تحقيق الأهداف المعلنة   فلم تستطع أن تستحوذ على مكانة الأمريكيين في مجال التكنولوجيا المتقدمة بل واخفقت في مزاحمة الدولار الأمريكي.

ذكر سلاح الجو الأوكراني في 10 أغسطس / آب أنه دمر تسع طائرات حربية روسية في سلسلة انفجارات استهدفت قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم

ذكر سلاح الجو الأوكراني في 10 أغسطس / آب أنه دمر تسع طائرات حربية روسية في سلسلة انفجارات استهدفت قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم

تضاءل قوة روسيا الناعمة

وفي سياق متصل، بدأ فشل القوة الناعمة لروسيا فقد خسر ترامب الانتخابات الرئاسية أمام بايدن فيما تراجعت الأحزاب الاستبدادية والشعبوية والتي حظيت بتمويل من بوتين.

ففي عام 2017 ، فاز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ضد مارين لوبان، التي يُنظر إليها باعتبارها حليفة بوتين فيما جرى تقويض حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف على يد حزب الخضر  خلال الانتخابات الإقليمية في ولاية بافاريا حيث أصبح الخضر ثاني أقوى حزب رغم التوقعات عن تحقيق حزب البديل فوز كبير.

وفي عام 2019، استقال هاينز كريستيان شتراخه، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا، من منصبه كنائب للمستشار النمساوي بسبب فضيحة فساد.

وفي بولندا والمجر ، بدأت الأنظمة تفقد السيطرة على المدن الكبرى في الانتخابات المحلية فيما لم تفز الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأوروبية عام 2019.

حلفاء بوتين في أوروبا يفقدون نفوذهم

وشهدت الأعوام الماضية، مساعي الأوروبيين في إزاحة حلفاء بوتين من السلطة واستبدالهم بتحالفات تضم أحزاب ليبرالية ومن الخضر ففي عام 2021 خسر اليمين المتطرف البرلمان في بلغاريا حيث اختار  الناخبون تحالفا يضم أحزاب الوسط والخضر فيما انتخبت ألمانيا حكومة ائتلافية تضم الحزب الاشتراكي والخضر والليبرالي.

وعندما أدرك بوتين تلاشي قوته الناعمة في بلدان العالم المتحضر، لجأ إلى قوته الصلبة باعتبارها الخيار الوحيد لكي يؤثر من خلالها على التغيرات الجيوسياسية.

وكان الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الموعد للبدء في استخدام القوة الصلبة لروسيا حيث كانت تقوم خطة بوتين على إخضاع أوكرانيا في غضون أيام ومن ثم يتجه غربا للبدء في إعادة رسم حدود الدول الأوروبية فيما كان يرمي إلى تحقيق الأهداف التي فشل في تحقيقها عبر القوة الناعمة ولكن هذه المرة على ظهر الدبابات.

شارك بوتين في اجتماع لمجموعة بريكس عبر الفيديو كونفرنس في يونيو / حزيران الماضي

شارك بوتين في اجتماع لمجموعة "بريكس" عبر الفيديو كونفرنس في يونيو / حزيران الماضي

روسيا لم تحقق نصرا سريعا في أوكرانيا

بيد أن نتائج الحرب لم تصب في صالح خطط بوتين ففي أغسطس / آب، فقد الجيش الروسي المبادرة وتحول إلى اتخاذ مواقع دفاعية فيما كشفت الانفجارات في شبه جزيرة القرم عن أن روسيا لا يمكنها الدفاع عن مواقع تمركز قواتها بالشكل السهل فيما يبدو أن الترجيحات تشير إلى أن روسيا في طريقها لخسارة هذه الحرب.

وبعد كل ذلك، أصبحت قوة روسيا الصلبة موضع للسخرية في العالم فيما فقدت قوتها الناعمة فلم تعد روسيا تمتلك اقتصادا قويا يدعم قوتها الناعمة.

وعلى إثر ذلك، نشهد في الوقت الحالي نهاية فكرة "العالم الروسي" و  "النموذج الصيني" حيث أصبح جليا أننا نعيش في عالم ديمقراطي ليس مضطرا أن يعيش في كنف هذه النماذج التي لا تتقدم بل تتراجع.

ترامب يواجه اتهامات جنائية

أما في الولايات المتحدة، فتدل مداهمة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب على تضاؤل ​​خطر الاستبداد داخل العالم الديمقراطي.

خسرت مرشحة اليمين مارين لوبان الانتخابات الرئاسية الفرنسية

خسرت مرشحة اليمين مارين لوبان الانتخابات الرئاسية الفرنسية

فقبل عشر سنوات، بدت الولايات المتحدة التي تعد بمثابة معقلا للديمقراطية، تترنح على حافة الهاوية إذ انتخب ترامب الذي كان يقدر الديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم، في عام 2016 رئيسا للبلاد.

وعلى إثر ذلك، شعر الناس بالقلق من أن أمريكا كانت في طريقها لأن تكون "نموذجا استبداديا"،  لكن اليوم لم يعد ترامب في البيت الأبيض بل أصبح يواجه تهما جنائية.

صربيا والمجر

وفي أوروبا، استوعبت بلدان معادلة الاستبداد والإجرام إذ لم يعد في القارة اليوم سوى نظامين استبداديين على رأس السلطة أحدهما في صربيا والآخر في المجر.

ففي صربيا، يبدو أن الرئيس ألكسندر فوتشيتش يحاول الخروج من عباءة روسيا فضلا عن تضاؤل قوته السياسية.

وفي المجر، لم يعد الرئيس فيكتور أوربان يروج لنموذج "الدولة غير الليبرالية" الذي يطمح في تدشينه في البلاد بل أصبح بمثابة مدير للمبيعات الخارجية لشركة غازبروم في أوروبا في موقف ليس مناسبا لسياسي مستبد ذات نفوذ قوي فيما يُتوقع ألا يحصل على دعم سكان المجر كما فعل سكان بلغاريا بإزاحة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف بعد 12 عاما في السلطة.

العد العكسي

وفي ضوء هذه المعطيات، فإن مداهمة منزل ترامب لا ترسل رسالة واحدة مفادها أن الوقت السياسي لهؤلاء القادة ممن على شاكلته قد ولى ولكن أيضا تبعث برسالة تؤكد زوال مستقبلهم السياسي.

بعض الوثائق التي عثر عليها عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي خلال مداهمة منزل ترامب في فلوريدا

بعض الوثائق التي عثر عليها عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي خلال مداهمة منزل ترامب في فلوريدا

لكن سيبقى قادة مثل بوتين وشي جين بينغ وممن على شاكلتهما لفترة طويلة، لكن أسلوب حكمهم لن يكون له مستقبلا.

والآن أصبح المستقبل في أيدينا ويتعين علينا الاستفادة من هذا العد العكسي من أجل تأمين مستقبل يظل فيه الشعب مصدر الحكومة ما يعني أن الشعب يمتلك اليد العليا.

إيفجيني داينوف 

*إيفغيني داينوف، الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة البلغارية الحديثة في صوفيا.

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


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