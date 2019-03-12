 وجهة نظر: تراجع بوتفليقة ـ انتصار للشعب الجزائري؟ | سياسة واقتصاد | DW | 12.03.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: تراجع بوتفليقة ـ انتصار للشعب الجزائري؟

رغم إعلان الرئيس بوتفليقة بعد أسابيع من الاحتجاجات السلمية تخليه عن الترشح لولاية خامسة، خرج آلاف الناس للتظاهر مجددا في شوارع الجزائر. وهناك سبب وجيه يدفع المحتجين للقيام بذلك كما يرى راينر زوليش في تعليقه.

Algerien | Bouteflika verzichtet auf Kandidatur (Getty Images/AFP/R. Kramdi)

على مدى ثلاثة أسابيع تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين ضد ولاية خامسة لرئيسهم. والآن يبدو أنه تم الإصغاء إليهم. "تابعت التطورات وأتفهم أسباب الكثير من المواطنين الذين يستخدمون هذا النوع من التعبير"، كما أعلنت وكالة الأنباء الحكومية في الجزائر باسم الحاكم على الدوام عبد العزيز بوتفليقة. ثم صدر بعدها تصريح باسم الرجل البالغ من العمر 82 عاما جاء فيه:" لن يكون هناك ولاية خامسة".

هذا بالتحديد ما طالب به الناس ـ وهذا ما حصلوا عليه أيضا، حتى ولو أنه من غير المؤكد أن بوتفليقة المريض فعل هذا بشكل فعلي أم أن آخرين تحدثوا باسمه. وفي التلفزيون الحكومي ظهرت مجددا الصور بدون صوت للرجل المريض في الجزائر العاصمة الذي قرأ آخرون النص الذي قبل أنه حرره بنفسه.

هدية مسمومة

ويمكن للجزائريين أن يفتخروا بدفع رئيسهم غير القادر على الحركة ـ حتى الآن على الأقل ـ بوسائل سلمية في الغالب وثقافة احتجاج مدنية نموذجية إلى التراجع عن سدة الحكم. وهم بذلك وبشكل ملفت يؤكدون أنهم يتطلعون بحزم إلى إصلاح النظام السياسي ولا يريدون مستقبلا مصادرة مطالبهم باستخدام حيل رخيصة. ولذلك خرجوا اليوم الثلاثاء ( 12 مارس 2019) مجددا بالآلاف إلى الشارع، لأن "الهدية" التي تم قُدمت لهم باسم الرئيس الجالس على كرسي متحرك مسمومة بلا شك، فالرئيس الذي يتم التهكم عليه  "كمومياء" أو "دمية" لا يريد الترشح لولاية خامسة. إلا أن الانتخابات الجديدة التي أراد الترشح لها في أبريل/ نيسان سيتم تأجيلها لصالح عملية إصلاح وطنية موعودة. وبشكل ملموس يمكن القول بأن فترة حكم بوتفليقة الرابعة الحالية سيتم تمديدها على الأقل حتى 2020. ويمكن تفهم أن يستقبل المتظاهرون بشك كبير هذا الجزء من الإعلان الرسمي. ويحكم بوتفليقة البلاد منذ 1999.

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راينر زوليش

وفيما يتعلق بكيف ستسير الأمور الآن، فهذا يبقى مفتوحا. ومع رئيس الوزراء أحمد أويحيى تم إبعاد سياسي من المنصب استحضر للجزائر "سيناريو سوري" ـ إذن الحرب الأهلية ـ وهذا تم فهمه ضمنا كتهديد في البلد الذي عايش في التسعينات حربا أهلية حصدت حسب التقديرات حتى 200.000 ضحية. وهناك أيضا تكهنات تفيد أن الدبلوماسي المعترف به ووسيط الأمم المتحدة السابق لسوريا، الأخضر الإبراهيمي قد يلعب مستقبلا  دورا أكبر في السياسة الجزائرية. وهذا قد يضفي الهدوء على الوضع، إلا أن هذا غير مؤكد، ليس فقط لأن الآلاف توافدوا مجددا إلى الشوارع في الجزائر العاصمة بعد يوم واحد على تراجع بوتفليقة المرحلي. وقد تم الإعلان عن تنظيم احتجاجات جماهيرية الجمعة المقبلة.

استعداد فعلي لبداية جديدة؟

ويبقى أن نأمل بأن تبقى هذه الاحتجاجات سلمية وأن لا يتم توظيفها من طرف له مصلحة في إشاعة الفوضى. وهنا يتحمل المتظاهرون المسؤولية ايضا، غير أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكام! وكل جزائري يدرك أن بوتفليقة مُحاط منذ سنوات كثيرة بدائرة سلطة محكمة من العسكر ورجال الأعمال وأعضاء الحزب وأفراد من العائلة، وهذه تقوم إلى جانب السيطرة السياسية بتوزيع الثروات الاقتصادية فيما بينها. السؤال هنا، هل هذه القوى مستعدة فعلا لبداية جديدة؟ وهل ستتخلى فعلا عن الامتيازات السياسية والاقتصادية لإيجاد فرص العمل وفتح الآفاق للشباب الجزائري المتمرد؟ نتمنى ذلك للجزائر، لكن الشكوك تبقى ملائمة، لأنه لا يمكن استبعاد أن تنتقل مسرحية الدمى الجزائرية فقط إلى جولة جديدة.

راينر زوليش

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    الجنرال أحمد قايد صالح

    رجل الجزائر الأقوى بعد بوتفليقة كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السابعة عشر. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962. ينافسه على النفوذ الجنرال بشير طرطاق، والجنرال محمد مدين.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abderrazak Makri (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    عبدالرزاق مقري

    رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Ali Benflis 2014 (Imago/Chahine Sebiaa)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    علي بن فليس

    هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Geschäftsmann Rachid Nekkaz (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    رشيد نكاز

    رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى ابعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abdelmadjid Tebboune (Imago/PanoramiC)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    عبد المجيد تبون

    جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن اصلاحات وصفها أنها تريد الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Chakib Khelil (Imago/Imagespic Agency)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    شكيب خليل

    شكيب خليل من رجال النخبة السياسية المحيطة بالرئيس بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس بوتفليقة انقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.

  • Wahlen Algerien 2014 Louisa Hanoune gibt ihre Stimme ab (Reuters)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    لويزه حنون

    لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد اعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019. وتصنف حنون بأنها يسارية وتستهدفها حملات الإسلاميين بشدة بسبب نشاطها المتفرد.

  • Algerien Spezialeinsatzkommando im Training ARCHIVBILD (Reuters)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    الجنرال المتقاعد علي غديري

    ابن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن

    يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ الشعب يرفض الولاية الخامسة، ويهتف "سلمية، سلمية"، وقد يقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء .

    الكاتب: ملهم الملائكة


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