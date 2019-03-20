 وجهة نظر: بعد أسبوع من اعتداء كريستشيرش ..علينا الذهاب إلى المسجد | سياسة واقتصاد | DW | 21.03.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: بعد أسبوع من اعتداء كريستشيرش ..علينا الذهاب إلى المسجد

بعد الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا يزداد القلق بين المسلمين في ألمانيا من حصول أعمال عنف. الصحفي في DW كريستوف شتراك يقترح في تعليقه إصدار إشارة تضامن.

Deutschland Friedensgebet in Berlin (DW/C. Strack)

مر أسبوعان بالتحديد على المذبحة المروعة لرجل أبيض عنصري في مسجدين في كريستشيرش. وحصلت إيماءات مثيرة للتضامن. وعلى هذا النحو جمع أعضاء الكنيس اليهودي في بيتسبورغ الأمريكية الذين تعرضوا في أكتوبر 2018 لجريمة قتل عشوائي من تنفيذ عنصري أدت إلى وفاة أحد عشر شخصا، 30.000 دولار لذوي الضحايا في نيوزيلندا البعيدة. إنه أمر مثير. وفي المقابل ظلت في ألمانيا الإيماءات الكبيرة للتضامن، كما حصلت من ذاتها بعد حصول اعتداءات إرهابية في أوروبا منعدمة. وهذا مثير للقلق.

في كريستشيرش كان الاعتداء على مصلين، وعلى مؤمنين في دار للعبادة. وهذه المرة كانت مساجد إسلامية. وفي بيتسبورغ وأماكن أخرى كانت المواقع المستهدفة في السنوات الماضية مواقع يهودية بمصلين يهود عزل. وفي السنوات الماضية استهدف الإرهاب الدموي مجددا كنائس قبطية في مصر. وحتى في بلدان أخرى مثل باكستان أو نيجيريا ضربت الكراهية المميتة كنائس مسيحية.

التضامن مع الأقباط في 2011

وفي عام 2011 أقام أقباط في ألمانيا قداسهم في ليلة عيد الميلاد في خوف وتحت حماية الشرطة. فاعتداء إرهابي مروع نتج عنه ثلاثة وعشرون قتيل في الاسكندرية المصرية أدى إلى التوجس في بلدان أخرى، بينها ألمانيا من وقوع هجمات إضافية. وفي دوسلدورف شارك رئيس الكنيسة البروتستانتية السابق في ألمانيا، نيكولاوس شنايدر ورئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مازييك في القداس القبطي. وفي برلين ليتشنبيرغ شاركت أنا بالحفل بجانب وزير داخلية برلين السابق إيرهارت كورتينغ ومسلمون من منتدى الإسلام في برلين.

Deutsche Welle Strack Christoph Portrait (DW/B. Geilert)

كريستوف شتراك

وفي الجمعة الماضية حين فزع إرهاب كريستشيرش العالم كنت في صلاة الجمعة في مسجد ببرلين نويكولن. والمسجد كان ممتلئا، بل كان بعض المؤمنين في البهو الداخلي للمسجد. وأمام الباب لم يتواجد رجال شرطة وسكان آخرون من برلين ولا شموع ولا زهور. "اعتداء على مصلين في مسجد ـ قد يستهدف الجميع"، قال لي رجل مسن متأثر عند الخروج.

وفي الأثناء يضغط المجلس المركزي للمسلمين للحصول على حماية أفضل ـ حتى الحماية من الشرطة ـ للمساجد في ألمانيا. ليس فقط في برلين، ففي كثير من المدن الألمانية تحول وجود رجال الشرطة أمام المعابد اليهودية العديدة للأسف إلى مشهد اعتيادي على مدار الساعة وفي كل أيام السنة.

كل شخص بإمكانه إصدار إشارة تضامن 

وبغض النظر عن قضية الحماية من قبل سلطات الأمن، يمكن لكل شخص، ذكر أو أنثى إصدار إشارة. فليس هناك ما يتعارض مع الذهاب مرة الجمعة إلى مسجد أو كنيس يهودي للبرهنة على التضامن مع مجموعة خائفة أو أيضا مهددة. لا يجب بالضرورة أن يقوم بهذا أشخاص كثر. وليس هناك أيضا ما يتعارض مع تجمع شباب من مختلف الديانات وإظهار وجودهم أمام دور العبادة خلال أوقات الصلاة. فالأمر يتعلق فقط بالرسالة الوحيدة :"لستم وحدكم!"

ومن أبرشية ليمبورغ يصدر النداء للتضامن مع المسلمين في صلاة الجمعة في هذا الأسبوع. " لا يجب أن يحصل الكثير في تلك الوقفة، ما عدا أن نكشف عن تعاطفنا ونبلغ جيراننا بأنهم ليسوا وحدهم"، كما ورد في البيان. "فأمن جميع المصلين داخل المعابد اليهودية والكنائس والمساجد ومواقع دينية أخرى غير قابل للمساس". فالأمر يتعلق بإصدار إشارة وعدم ترك أناس قلقين لوحدهم. والوقوف على أنه لا يحق أن تتحول القداديس وأماكن الصلاة إلى هدف للكراهية والإرهاب، في أي مكان من الأرض.

كريستوف شتراك

  • Terroranschlag Neuseeland Trauer Christchurch (picture-alliance/dpa)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    نصف ساعة هزت الصورة

    لطالما افتخرت نيوزيلندا بالأمن وقلة عدد الجرائم، إذ لم يسجل في عام 2017 سوى 48 جريمة حسب الشرطة، التي لا يحمل أفرادها عادة أسلحة أثناء خدمتهم. ويأتي البلد ثانياً بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي. لكن في 36 دقيقة فقط من بعد ظهر الجمعة (15 آذار/مارس 2019)، قتل إرهابي عنصري 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت.

  • Neuseeland - Polizei vor Moschee (picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lawson)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    هجرة مبكرة

    تعود بدايات حركة هجرة المسلمين إلى نيوزيلندا إلى نهايات القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن العشرين فرّ إلى البلد مسلمون من طغيان النظم الشمولية في ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ودول أخرى. وبعد ذلك جاءت موجة هجرة كبيرة من جزر فيجي في تسعينات القرن العشرين.

  • Christchurch Anschlag auf Moschee (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    قرابة خمسين ألف مسلم

    تبلغ نسبة المسلمين في نيوزيلندا حوالي 1% من مجموع عدد السكان البالغ 5 ملايين نسمة. وينحدر حوالي نصفهم من شبه القارة الهندية ومن الشرق الأوسط. ويتمركز المسلمون في مناطق ومدن أهمها أوكلاند وكريست تشيرش. وبنى المسلمون أول مسجد في سبعينات القرن العشرين في مدينة أوكلاند.

  • Neuseeland Referendum die alte Flagge bleibt (Reuters/R. Ben-Ari)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    "جنة" المهاجرين على الأرض

    البلد مقصد للمهاجرين الباحثين عن عمل وفرص النجاح من كل أصقاع العالم. وحسب السلطات الرسمية كانت الغالبية العظمى من مهاجري 2018 من الصين والهند وبريطانيا وأستراليا والفلبين. يصف المهاجرون نيوزيلندا بأنها بلد "منفتح وودي" تجاههم. في المقابل هناك تقارير عن حوادث عنصرية وأخرى معادية للمهاجرين تحدث بين الفينة والأخرى، لكنها لا تلفت انتباه وسائل الإعلام لأنها لا تمثل التيار السائد في البلاد.

  • Neuseeland Christchurch - al Noor Mosque (Reuters/SNPA/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    معاداة المسلمين؟

    في السنوات الأخيرة بدأ الكلام عن "معاداة" ما للمسلمين في البلد. ففي 2015 أورد تقرير لصحيفة New Zealand Herald أن المسلمين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على الرغم من أنهم أكثر تأهيلاً مهنياُ وأكاديمياً من المجموعات الدينية الأخرى. دراسة لجامعة فيكتوريا النيوزيلندية كشفت أن المهاجرين من دول مسلمة كباكستان وإندونيسيا يتعرضون للرفض من السكان الأصليين أكثر من الصينيين أو الفلبينيين.

  • Neuseeland nach Anschlag in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    1.5 مليون قطعة سلاح

    يمكن لمن تجاوز 16 عاماً اقتناء السلاح. وصرحت الشرطة العام الفائت أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وأن الشرطة لا تعرف "عدد قطع السلاح لدى المواطنين في نيوزيلندا". خبير في قوانين الأسلحة يذهب إلى أن عددها يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

  • Jacinda Ardern (picture-alliance/AP Photo/New Zealand Prime Minister Office)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    وعود بتشديد القوانين

    وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد الاعتداء الإرهابي بتشديد قوانين حيازة السلاح، التي لم تتغير منذ 1992، بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية. إعداد: خالد سلامة


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عنصرية هجوم نيوزيلندا موجودة في كل مكان

يبدو أن الخوف المزعوم من "إقصاء" العرق الأبيض كان دافع مرتكب هجمات مسجدي مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا. وهناك أوجه تشابه واضحة لهذه الافكار اليمينية مع "حركة الهوية" في ألمانيا أيضاً. (21.03.2019)  

جعفر، شو في؟ وكأن الإرهاب ضد المسلمين لا يعنينا!

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في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

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