وجهة نظر: المحاكم هي الحل الأمثل لمكافحة التغير المناخي

ليس من المستغرب أن ندرك مرة آخرى أنالاحتباس الحراري الناجم عن النشاط البشري كان وراء الفيضانات وحرائق الغابات غير المسبوقة التي ضربت أوروبا قبل أسابيع.

وجاء تقرير حديث صدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ليؤكد على هذا الأمر خاصة وأن التقرير الأممي اعتمد على بيانات حديثة وأكثر شمولية. وذكر التقرير أن ضخ المزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يفسد مناخ الكرة الأرضية بشكل كبير وبوتيرة لا رجعة فيها.

لذا فإننا نسمع بأن درجة حرارة كوكب الأرض قد ترتفع بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بـ 1900 في غضون خمسة عشر عاما وهو الأمر الذي كان يمكن تفاديه حتى نهاية هذا القرن إذ استطعنا خفض الانبعاثات كما اتفق عليه في باريس عام 2015.

ورغم ذلك، يتم إبلاغنا مجددا بأنه ما زال أمامنا فرصة للتحرك ولم يفت الأوان خاصة إذا استطاع العالم الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فإن درجة الحرارة سوف تتجاوز فقط عتبة 1.5 درجة مئوية قبل أن تستقر. وفي هذا السيناريو، سوف تنخفض درجات الحرارة بحلول عام 2100.

بيد أن هذا الأمر يستوجب إرادة سياسية، فهل لدينا هذه الإرادة لتحقيق الهدف المنشود؟ حتى الآن، كافة الأدلة تشير إلى غياب هذه الإرادة. فعل سبيل المثال، نصت اتفاقية باريس للمناخ على تعهدات يائسة وغير كافية بشأن دفع البشرية صوب مسار لارتفاع في درجات حرارة الكرة الأرضية عند 3 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الجاري.

وفي الوقت الحالي، فقد ارتفعت درجات الحرارة إلى 1.1 درجة مئوية فيما تعصف بدول العالم حرائق غابات مدمرة وفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر وفي حالة وصولنا إلى 3 درجات مئوية، فإننا سنكون حقا في ورطة كبيرة.

يتعين خفض الانبعاثات الآن وأيضا تحقيق الأهداف الهامة بشأن خفض الانبعاثات بحلول 2030. وفي حالة عدم تحقيق هذا الأمر، فإن درجات الحرارة سترتفع خلال العام الجاري عقب انخفاض طفيف خلال العام الماضي جراء وباء كورونا.

الوضع الراهن لمستوى الكربون الحالي

واقترح برنامج الأمم المتحدة للبيئة العام المنصرم بأنه من خلال الاستثمار في خلق وظائف وإنشاء بنية تحتية تحافظ على البيئة وتبني سياسات صديقة للبيئة، يمكن لزعماء العالم خفض الانبعاثات بمقدار ربع ما يمكن أن تكون عليه الحال بحلول عام 2030.

وتضمنت اقتراحات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضا إنهاء تقديم الدعم لمشروعات الوقود الأحفوري وحظر المحطات التي تعمل بالفحم فضلا عن إعادة تشجير الغابات. بيد أنه وبدلا من ذلك، شرعت معظم الدول الغنية في المضي قدما في دعم "الوضع الراهن لمستوى الكربون الحالي"، وفقا لما ذكره برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

الصحافي المتخصص في شؤون البيئة في DW ستيوارت براون

ورغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ في تغيير السياسات الكارثية بشأن الوقود الأحفوري التي أقدم عليها سلفه دونالد ترامب، لكن يبدو أن الشيطان يكمن في التفاصيل الخاصة بالتعهد بالوصول إلى الحياد الكربوني والذي تعهدت به الولايات المتحدة. إذ تعد الأخيرة أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات الكربونية في العالم.

وفي غضون ذلك، قد يكون التزام الصين بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 قد تأخر كثيرا.

في المقابل رفضت أستراليا التي تمتلك ثاني أعلى معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الالتزام بالحياد الكربوني بحلول 2050. ليس هذا فحسب، بل أقدمت على الترويج لانتعاش اقتصادي بعد وباء كورونا يقوم على الغاز رغم أنهاتعرضت خلال عامى 2019 و2020 لحرائق غابات مدمرة.

محاسبة الملوثين للبئية؟

ولحسن الحظ، فقد طرأت أساليب حديثة ترمي إلى خفض الكربون بوتيرة أسرع إذ سيتوجه نشطاء البيئة والشباب إلى المحاكم من أجل مقاضاة الحكومات والشركات التي تستخدم الوقود الأحفوري. ويؤكد النشطاء أن ملوثي البيئة يهددون مستقبلهم ومن ثم حقوقهم الإنسانية.

وقد اضطرت الحكومة الألمانية إلى وضع أهداف مناخية أكثر طموحا. أما شركات النفط الكبرى مثل شل فقد تلقت أوامر بخفض الانبعاثات بمعدل 45 بالمائة في غضون عشر سنوات أو دفع المليارات في شكل غرامات. وجاء الرد سريعا إذ انتفض المساهمون في هذه الشركات وطالبوا بتبني سياسات مناخية.

ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟ فيضانات عارمة في أوروبا خلفت الفيضانات غير المسبوقة في أوروبا دمارا كبيرا في بلدان غرب القارة فضلا عن مقتل ما لا يقل عن 209 أشخاص في ألمانيا وبلجيكا. وجاءت الفيضانات نتيجة هطول أمطار استمر لنحو يومين بما يعادل مقدار هطول أمطار لنحو شهرين. وخلال ساعات امتلأت الممرات المائية الضيقة لتتدفق مياه الفيضانات هادرة وتدمر في طريقها الكثير من المباني قديمة، فيما تقدر تكلفة إعادة بناء البنية التحتية المدمرة بمليارات اليورو.

ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟ مواسم أمطار شديدة تضررت مناطق كثيرة في الصين والهند جراء فيضانات قياسية فاقت قدرة السدود والمصارف وأغرقت شبكة مترو الأنفاق في تشنغتشو بوسط الصين. وأسفرت الفيضانات عن مقتل العشرات فيما كان مقدار تساقط الأمطار أكثر من معدلاتها الحالية. وتوقع علماء أن ظاهرة التغير المناخي ستزيد من خطر الأمطار والفيضانات إذ أنها تتسبب في زيادة معدل دفء الغلاف الجوي ليحتفظ بمزيد من الرطوبة ما يؤدي إلى زيادة عزارة الأمطار.

ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟ موجات حرارة غير مسبوقة في كندا وأمريكا باتت موجات الحر غير المسبوقة أمرا شائعا في عدد من ولايات أمريكا كواشنطن وأوريغون وكذلك مقاطعة "بريتيش كولومبيا" الكندية أواخر يونيو/ حزيران. وتسببت المستويات القياسية من الحرارة الناجمة عن "قبة حرارية" نادرة القوة حيث حُبس الهواء الساخن لأيام، في وفاة المئات. سجلت قرية ليتون الكندية درجة حرارة بلغت 49.6 درجة مئوية هي الأعلى على الإطلاق على مستوى البلاد.

ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟ عواصف رعدية.. والسبب حرائق الغابات انتهت موجة الحرارة في جنوبي ولاية أوريغون الأمريكية، لكن الظروف الجافة التي خلفتها زادت من خطر اندلاع موسم هو الأسوأ من مواسم حرائق الغابات في تلك المنطقة. وأدى حريق "أوريغون بوتليج" إلى إحراق مساحة تقترب من مساحة مدينة لوس أنجلوس في غضون أسبوعين ليصل الدخان إلى نيويورك. ووفقا لدراسة حديثة فإن هذا الطقس السيء كان من المستحيل حدوثه بشكل عملي لولا ظاهرة التغير المناخي الناجمة عن الأنشطة البشرية.

ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟ غابات الأمازون .. مصير مجهول تعاني مناطق وسط البرازيل من أسوأ موسم جفاف منذ 100 عام، ما ضاعف من مخاطر حرائق الغابات وأيضا إزالة أشجار ونباتات غابات الأمازون المطيرة بوتيرة أكبر. وقال باحثون مؤخراً إن مساحات كبيرة من الغابات تحولت من امتصاص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض المعروفة باسم "الاحتباس الحراري" لتصبح مصدرا لهذه الانبعاثات، ولتقترب غابات الأمازون بدورها من نقطة تحول كبيرة.

ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟ "على شفا الموت جوعا" بعد سنوات من الجفاف الحاد يعاني قرابة 1.14 مليون شخص في مدغشقر من انعدام الأمن الغذائي إذ يضطر كثيرون إلى أكل الصبار وأوراق الأشجار وحتى الجراد في وضع يرقى إلى المجاعة. ويقول العلماء إن الوضع المتردي في مدغشقر يشكل أول مجاعة في التاريخ الحديث يكون سببها الرئيسي ظاهرة "التغير المناخي"، إذ لا يعود سبب هذه المجاعة إلى كوارث طبيعية أو صراع سياسي أو حتى تدمير المحاصيل جراء الجفاف.

ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟ نازحون بسبب المناخ وصل عدد النازحين جراء الصراعات والكوارث الطبيعية في 2020 إلى أعلى معدل له في عشر سنوات إذ بلغ رقما قياسيا تجاوز عتبة 55 مليون شخص فروا إلى أماكن أخرى في بلادهم. كذلك اضطر قرابة 26 مليون شخص إلى عبور حدود بلادهم واللجوء إلى دول أخرى. ووفقا لتقرير نشرته منظمات تعنى بشؤون اللاجئين في مايو/ أيار، فإن ثلاثة أرباع من اضطروا إلى النزوح في بلادهم كانوا ضحايا الظروف المناخية القاسية. مارتن كويبلر/ م.ع



وفي أستراليا أبلغت محكمة عليا وزارة البيئة بأن على عاتقها واجب يتعلق بحماية الأطفال الأستراليين الذين قد يعانون من "ضرر كارثي"جراء الموافقة على تمديد العمل بمنجم للفحم. وفي ذلك، قالت كايزا كوسن التي تعمل في منظمة "السلام الأخضر" إنها تعتزم رفع التقرير الصادر من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى المحاكم عقب نشره.

وأضافت "الانتصار القانوني التاريخي الأخير ضد شركة شل في هولندا قد جعل الأمر ممكنا بفضل الطرح العلمي الوارد في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ."

ورغم كافة النوايا الحسنة التي ظهرت جلية في الشوارع من التلاميذ والطلاب خاصة "تظاهرات يوم الجمعة من أجل المستقبل"، إلا أن ضغط الشعوب لن يرغم البرلمانات على التحرك.

بيد أنه من خلال موجة كبيرة من التقاضي بشأن تغير المناخ حول العالم، يمكن للمواطنين بأنفسهم الدفع نحو خفض الانبعاثات الكربونية ومن ثم تجنب الاحتباس الحراري الكارثي على مستوى العالم.

ستيوارت براون / م.ع