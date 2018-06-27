 وجهة نظر: ″المانشافت″ هو دوما مرآة لألمانيا | سياسة واقتصاد | DW | 26.06.2018

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: "المانشافت" هو دوما مرآة لألمانيا

بطريقة مدهشة يعكس منتخب كرة القدم الألماني دوما الأجواء الاجتماعية السائدة. وبالتالي فإن هذا الفريق أقرب إلى الألمان بالمعنى الإيجابي والسلبي.

DW Kick off FIFA World Cup 2018

توني كروس مسجل هدف يوم السبت، المواطن العالمي الهادئ القادم من مدريد وغرايفسفالد قالها بعد المباراة مع السويد:" كان لدي الانطباع بأن الكثيرين سيكونون في ألمانيا سعداء لو تم إقصاؤنا اليوم". وهذا يرن مثل إعلان حرب. لكنها بشكل خاص وببساطة ملاحظة صحيحة، لأن البلاد منقسمة على حالها بشكل يجعل الألمان غير متوحدين حتى بشأن فريقهم. فبالنسبة إلى الشعبويين اليمينيين من حزب البديل من أجل ألمانيا يشارك الكثير من المسلمين والزنوج في اللعب، ولاعبون من جذور تركية ـ عن قصد أو لا ـ يقومون بالدعاية للحاكم المستبد اردوغان. ويثيرون بذلك غضب من لهم مواقف إيجابية. إنها ألمانيا في عام 2018.

المعجزة الاقتصادية ـ الطريد يصبح بطلا عالميا

المانشافت والبلاد ـ علاقتهما كانت دوما تعكس صورة الآخر. في كأس العالم 1954 كان الألمان بدون حظوظ كما كان حال عموم الجمهورية الاتحادية. مجموعة من أطفال الحرب والعائدين منها تهزم في المقابلة النهائية في برن المجري، الفريق الكبير لتلك الحقبة. وفي الذهن تبقى صورة عميد الفريق فريتس فالتر كيف يتلقى بتواضع وخشية كأس البطولة. نحن من جديد هنا ـ لكن بهدوء وسلم. تعلمنا الدرس، لا للحرب أبدا. وربما لم يكن الارتباط بين الفريق والشعب أوثق من هذه المرة.

ثم وفي سبعينيات القرن الماضي: بطل أوروبا لامع في 1972 ورمز النهضة لتلك السنوات. الخطوات الكبيرة لغونتر نيتسر، وشعره المتطاير في الريح. تجرأ مزيد من الديمقراطية. لكن بعد سنتين ، يتعذب الفريق في طريقه لنيل لقب بطولة العالم في بلده. بعد استعداد في ظل الإرهاب اليساري والحصار داخل معسكر التدريب في ولاية شليسفيش هولشتاين. وفي الجولة الأولى هزيمة أمام المانيا الديمقراطية. الثورة انتهت.

بعد سقوط الجدار ـ بعيدا عن الهزيمة طوال سنوات؟

وفي 1990 يفوز الفريق الأخير للألمان الغربيين ببطولة العالم ـ كل شيء بات الآن ممكنا. وكيف يكون الوضع مختلفا إذا كانت معجزات مثل سقوط الجدار تحصل؟ وفرانتس بكنباور يعلن أنه لا يمكن التغلب لسنوات على هذا الفريق. شعور سائد لدى الألمان في ذلك الوقت.

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يينس ثوراو

رغم ذلك كان الأمر خطأ. والوحدة أصبحت متعبة أكثر مما كان متوقعا، ومرة أخرى ينال الفريق في 1996 لقب البطولة الأوروبية. ثم تطقطق وتتأرجح المانشافت طوال سنوات. مثل البلاد. وتستمر حقبة كول للأبد حتى 1998. وفي السنوات بعدها: صحيفة أجنبية تسمي ألمانيا "الرجل المريض في أوروبا". الإرهاب يعود، وهذه المرة هو إسلاموي. ونسبة البطالة مرتفعة.

ثم تأتي أسطورة صيف 2006. بطل العالم في الوطن. لاعبون جيدون وشباب. أجواء ارتياح وفرحة، ومسموح نهائيا التلويح بأعلام ألمانية والتغني بالنشيد الوطني. لاعبون بجذور من بلدان متعددة يشكلون الفريق. ألمانيا جديدة ومنتعشة، والاقتصاد يزدهر. لقب واحد فقط كان ينقص. والتتويج يأتي ثمان سنوات لاحقا: مع لاعبين بأسماء بواتينغ وخضيرة وأوزيل تحققت تحفة الانتصار بسبعة مقابل واحد أمام البرازيل في النصف النهائي. الاندماج ممكن وناجح. وصور سلفي في حجرة تبديل الملابس مع المستشارة. ألمانيا الجديدة تبزغ في العالم وبرلين تتحول إلى مغناطيس سياحي وجذابة أكثر من ذي قبل. وبطل العالم يتم استقباله في أجواء نصر في العاصمة، والطائرة تدور قبلها فوق سماء المدينة، وتعرف عليها الجميع. سنة أخرى قبل بداية ما نسميه اليوم "أزمة اللاجئين". وسنتين ونصف إلى أن يصبح دونالد ترامب رئيسا أمريكيا.

بعد أزمة اللاجئين ـ المانشافت تحت الضغط

والآن؟ الفريق يحقق في وسط الدوري التحول وتدور التساؤلات أكثر فأكثر حول بطل العالم 2014. وفي برلين تقع المستشارة تحت توتر لم يسبق له مثيل. أنصارها ينتفضون ضدها. والفريق لا يظهر في تلك الفرحة والاسترخاء المعهودين من البرازيل، إذ أن المانشافت تواجه ضغوطا كما يبدو. وكما يحنّ الألمان إلى الوضوح وايجاد الاتجاه في عالم متشعب، فالتوهج يعكس بوضوح ما أثاره هدف كروس ضد السويد: تحقق في آخر ثانية بعد أخطاء وانتكاسات. وبعدد أقل من اللاعبين. ضد كل احتمال.

وهذا ما افتقدته السياسة وكذلك المجتمع: هذه الإرادة لتحويل الأشياء إلى الايجابي بعكس كل التحفظات والتخوفات والترددات. ويحصل الكثير من التبرم والتذمر في البلاد والأجواء الطاغية عنيفة. ربما تتخذ البلاد والحكومة هذه المرة من الفريق مثالاً.

يينس ثوراو

  • Sami Khedira (Deutschland), Mesut Özil (Deutschland) und Bundestrainer Joachim Löw (imago/Team 2)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    بعد تعرضهما لانتقادات شديدة، استبعد يواخيم لوف كلا من مسعود أوزيل وسامي خضيرة من تشكيلة ألمانيا الأساسية. وكان المدرب لوف قد رفض انتقاد لاعب دون غيره، أو ركوب موجة الانتقادات بحقهما، وقال : "لماذا أشك بلاعبي فريقي؟ نحن جميعا نواجه الانتقادات وهو أمر طبيعي ولكن في حالة اللاعبين الذين كانوا على أعلى مستوى لمدة ثلاث أو أربع سنوات، لا ينبغي أن يتم تدمير ثقتهم بعد مباراة واحدة".

  • WM Quali Playoffs Italien vs. Schweden (Reuters/M. Rossi)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    لم يغب عن بال الألمان المصير القاتم الذي رسمه الاسكندينافيون لمنتخب إيطاليا، حاملة اللقب أربع مرات، بعد أن حرموه من بلوغ المونديال للمرة الأولى منذ 60 عاماً، بإقصائه من الملحق الأوروبي.

  • 10. Bildergalerie Tschö Philipp - Höhepunkt der Karriere als Nationalspieler... (picture-alliance/dpa/M. Brandt)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    تلقى لاعبو المانشافت رسائل دعم من لاعبين دوليين سابقين. فيليب لام، قائد المانشافت في مونديال 2014 قال: "كل شيء لا يزال ممكناً"، بينما أعرب لوكاس بودولسكي عن "إيمانه القوي بهم".

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/D. Martinez)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    استهلت الماكينات الألمانية المباراة، التي استضافتها مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، ببداية قوية ضاغطة حاولت فيها مباغتة السويديين وإحراز التقدم عليهم. غير أن الأمور لم تسر على ما كان يتمناه الألمان.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/D. Martinez)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    إذ تعرض لاعب خط وسط بايرن ميونيخ سيبستيان رودي لإصابة خطيرة أجبرت المدرب على إخراجه وإدخال إيلكاي غوندوغان بديلاً عنه.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/H. McKay)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وبمرور الوقت تحسن الأداء السويدي بشكل ملحوظ حيث تخلى الفريق تدريجياً عن الأداء الدفاعي وبدأ يبادل ألمانيا الهجمات. قدم اللاعب "أولا تويفونين" سجلت أول أهداف السويد وذلك في الدقيقة 32 من اللقاء.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/S.Grits)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    في بداية الشوط الثاني ضغط الألمان وأفلحوا بتعديل النتيجة عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 48 من المباراة، وذلك إثر تمريرة من فيرنر فشل ماريو غوميز في استلامها لتصل الكرة إلى ريوس الذي سدد بثقة في الشباك.

  • WM 2018 - Deutschland - Schweden (picture-alliance/dpa/A.Gebert)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    بعد هدف التعادل بذل المنتخب الألماني جهودا حثيثة لتسجيل هدف ثان، غير أن الدفاع السويدي والحظ وقفا له بالمرصاد. وضاعت فرص خطيرة للفريق الألماني في الدقائق 50 و56 من قبل مولر وهيكتور. غير أن الفرصة الذهبية أهدرها ريوس في الدقيقة 60، بعد محاولته الاستعراض والتسديد بكعب القدم لتمر الكرة بعيداً عن الشباك.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/M. Dalder)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    أُجبر المانشافت على مواصلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتينغ في الدقيقة 82.

  • Russland WM 2018 Deutschland gegen Schweden (Reuters/)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف توني كروس نجم ريال مدريد هدف الفوز القاتل لألمانيا إثر ضربة حرة تبادل خلالها التمرير مع ماركو رويس قبل أن يسدد كرة صاروخية عرفت طريقها للشباك السويدية. الهدف أبقى على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.

  • Fussball WM 1938 - Italient gewinnt (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

    كانت ألمانيا تخشى أن يعيد التاريخ نفسه عندما فشلت في تخطي الدور الأول من مونديال فرنسا 1938، والذي ظفرت به إيطاليا. اليوم عززت ألمانيا حظوظها بالإفلات من ذلك المصير. وتحتاج ألمانيا للفوز على كوريا الجنوبية في المباراة الأخيرة مع انتظار نتيجة مباراة المكسيك والسويد لتحديد الأول والثاني في المجموعة السادسة. إعداد: خالد سلامة


مختارات

الصحف الألمانية تكيل المديح لمنقذ "المانشافت" توني كروس

نشرت صحف ألمانيا صورا لتوني كروس بطول صفحتها الرئيسية وأغدقت الثناء على لاعب خط وسط فريق ريال مدريد بعد تسجيل هدف الفوز القاتل في شباك السويد من ضربة حرة غير مباشرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة. (24.06.2018)  

كروس يلدغ السويد بهدف قاتل وينعش حظوظ ألمانيا في التأهل

منح توني كروس المنتخب الألماني النقاط الثلاث، التي كان أبطال العالم بحاجة ماسة إليها، وذلك بتسجيله هدف الفوز في مباراتهم المصيرية مع السويد. وبهذا الهدف أنعش كروز آمال المانشافت في التأهل للدور الثاني. (23.06.2018)  

بعد الأرجنتين..هل تصيب "لعنة الكبار" منتخب ألمانيا في المونديال؟

يبدو أن لمونديال روسيا لعنة تصيب المنتخبات الكبيرة. الأرجنتين خير دليل على ذلك بعد خسارتها أمام كرواتيا (3-0)، وقبل ذلك بدأ المانشافت مشواره بهزيمة أمام المكسيك، فيما ستؤدي هزيمة أخرى لخروج بطل العالم من البطولة. (22.06.2018)  

في صور.. بهدف قاتل كروس ينقذ ألمانيا من خروج مبكر

اقتنصت ألمانيا فوزاً تاريخيا من السويد، حيث سجل بعشرة لاعبين وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع هدفه القاتل. وبذلك أبقى على حظوظ ألمانيا للتأهل للدور الثاني في مونديال روسيا. أبرز مجريات المباراة في صور. (23.06.2018)  

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