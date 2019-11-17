 وجهة نظر: الكراهية وحرية التعبير ـ لا للصمت! | سياسة واقتصاد | DW | 25.11.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: الكراهية وحرية التعبير ـ لا للصمت!

من الناحية القانونية يمكن اعتبار الكراهية رأيا. لكن المجتمع لا يمكن ولا يحق له قبول الكراهية، لأنه يدمر بذلك الاجماع الديمقراطي، كما يرى ماتياس كفينت في تعليقه التالي.

مجسم الذئب في مدينة كمنيتس الألمانية كرمز ضد النازية

مجسم الذئب في مدينة كمنيتس الألمانية كرمز ضد النازية. في الخلف كتبت عبارة معناها: المكان الذي يجري فيه التأليب (ضد الآخرين) سيكون لاحقا مكانا للدوس (عليهم)

منذ اغتيال فالتر لوبكه رئيس حكومة مدينة "كاسل" في يونيو/ حزيران، يدور في البلاد نقاش حول الكراهية والعنف اليميني. مرة أخرى، وفي جميع أنحاء ألمانيا يتم الإبلاغ عن تهديدات لسياسيين في بلديات وولايات وداخل البرلمان. مستغلون ومتطرفون متشجعون يبعثون بتهديدات قتل ويتسببون في انعدام جماعي للأمن. وهذا يطال مثلا أشخاصا تولوا في بلديات صغيرة منصب العمدة الشرفي. ولهذا يصبح من الصعب بشكل متزايد العثور على متطوعين مستعدين لتحمل المسؤولية من أجل الصالح العام، عندما يوسع أفراد أو أقلية عالية الصوت الضغوط والتهديدات ضد عمليات سياسية راسخة.

من يضع نفسه رهن التصرف؟

والعواقب بالنسبة إلى الثقافة الديمقراطية قد تكون وخيمة: فمن يريد، بغض النظر عن الواثقين إيديولوجيا، وضع نفسه رهن تصرف مهام ومناصب سياسية عندما يكون الثمن لذلك هو الخوف والاحتقار؟ وهذا لا يحتاج فقط إلى حماية حكومية أفضل من التهديد والعنف، بل أيضا الاعتراف بالالتزام التطوعي من كافة المجتمع ـ حتى تجاوزا لحدود الأحزاب. والحقيقة تشمل أيضا القول بأن السياسة تركت الكراهية طوال سنوات تنمو وتتوغل. وعندما طال رصاص النازيين المهاجرين والمشردين أو اليساريين، فالدولة لم تتحرك. وعندما أقدم نازيون جدد على قتل مهمشين وأجانب ومثليين سكت الكثيرون. ومنذ 1990 تم قتل 198 إنسانا على الأقل على أيدي جناة يمينيين، كما أحصت مؤسسة أماديو أنطونيو. وعدد السياسيين العاملين بينهم كان واحدا. والآن فقط تتحرك الحكومة والشرطة الاتحادية لترد على الخطر القديم من أقصى اليمين. ولكي تمس الإجراءات الراديكاليين اليمينيين، يجب على الولايات أن تساير الركب، فيما يتصل بتقوية الشرطة والعدالة المسؤولتين في عين المكان عن الملاحقة الجنائية وحماية جميع الناس من الكراهية والعنف.

نظرة إلى أعماق مجتمعنا

منذ أن بات سهلا بفضل الانترنت مضايقة الناس وإهانتهم وتهديدهم بالقتل، يمكن لنا في كل وقت مشاهدة التدهور الإنساني داخل مجتمعنا. لكن من شاهد المهرجانات الخطابية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي أو حركة "بغيدا" وكيف يتم الصراخ فيها والهجوم على صحفيين ورجال شرطة ومتظاهرين مضادين يخلص إلى نتيجة أن تلك التعليقات ليست فقط سطحية تصدر بسرعة من قبل مجهولين. فالكراهية موجودة بشكل أعمق وأعمق.

IDZ-Direktor Dr. Matthias Quent (picture-alliance/dpa/B. Schackow)

ماتياس كفينت، عالم اجتماع ومدير معهد الديمقراطية والمجتمع المدني في يينا

ومن الناحية القانونية يمكن النظر إلى الكراهية على أنها رأي. فحرية الكلام مكسب ثمين ومتناقض في آن واحد: فهي تحمي أيضا التصريحات المهينة والعدوانية في مواجهة الدولة ـ ما دامت تلك التصريحات لا تخرق القوانين المعمول بها. كما أن الكلام الشجاع المضاد لذلك كله محمي أيضا وكذلك الاعتراض وانتقاد معاداة السامية والعنصرية والتمييز أو التحيز الجنساني وغيرها من الأيديولوجيات الأخرى والممارسات، النابعة من عدم المساواة.

وحاليا يدور في ألمانيا نقاش مُنْفَعِل حول ما إذا كان ذلك يشكل تقويضا لحرية الرأي عندما تصطدم أشكال تمييز وتحقير لم تلق إلى حد الآن الاعتراض بالرفض في خضم التوعية الإجتماعية والسياسية. فحزب البديل من أجل ألمانيا مثلا يجرح بشكل منهجي كرامة الإنسان ولذلك يواجه النقد مرارا وتكرارا. ومن يهاجمون القانون الأساسي (الدستور الألماني) يتخيلون إذن نهاية حرية التعبير ويستأنسون بلعب دور الضحية.

نطاق الرأي في ألمانيا يزداد اتساعا

مختارات

أجرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية مقابلة مع المستشارة ميركل بمناسبة مرور ثلاثين عاما على سقوط جدار برلين. ميركل تطرقت إلى الوضع في شرق ألمانيا واستياء بعض المواطنين من الوضع مشددة على أنها لن تتسامح مع "الكراهية والعنف". (05.11.2019)

شاركت المستشارة أنغيلا ميركل إلى جانب شخصيات حكومية واجتماعية في احتفالات الذكرى الثلاثين لسقوط الجدار في برلين بعدة مراسم احتفالية بالمناسبة ودعت في خطاب إلى مزيد من الحزم في مواجهة الكراهية والعنصرية ومعاداة السامية. (09.11.2019)

لكن في الواقع يتوسع مجال الرأي في ألمانيا. فالأصوات التي تم تجاهلها في السابق ولم يتم سماعها لا يمكن قمعها لفترة أطول. فداخل مجتمع يزداد تنوعه تتبارى بنجاح أصوات وقصص النساء والأقليات والمضطهدين في مجالهم العام. فالصحفي كريستيان بانغيل مثلا ساعد من خلال هاشتاغ #Baseballschlägerei في منح صوت لكل أولئك الذين تعرضوا في السنوات الأخيرة للهجوم من طرف نازيين، ليس فقط في شرق ألمانيا. وأنا أيضا أنتمي إلى هؤلاء الناس. وبالنسبة لنا فإن الكراهية والعنف والخوف والإقصاء ليست بأشياء جديدة.

ومن المنطقي أن تكشف جميع أصوات المتحررين والمهمشين والمقهورين عباءة الجهالة واللامبالاة وأن تضع علامة استفهام في النهاية على سيطرة أولئك، الذين تمكنوا طيلة عقود، عبر هيمنتهم الثقافية، من إزاحة وجود المضطهدين إلى خارج الوعي العام. عدد متزايد من الناس في ألمانيا يفهمون أن الهجمات من اليمين تستهدف الإجماع الديمقراطي. فكل تعليق كراهية ضد المهاجرين والنساء أو اليهود هو خرق للقانون الأساسي. والعالم الليبرالي لجميع الديمقراطيين ـ سواء أكانوا مواطنين أو سياسيينـ يواجه هجوم الكراهية. ولهذا وجب على الغالبية الالتزام معا متجاوزين للحدود الحزبية من أجل تضامن حقيقي والاعتراف "بالآخر". وتعلمنا من التاريخ أنه قد لا يوجد في وقت ما شخص قادر على التدخل عندما تتسع دائرة الكراهية.

ماتياس كفينت

*** الدكتور ماتياس كفينت عالم اجتماع ومدير معهد الديمقراطية والمجتمع المدني في يينا. وصدر له في أغسطس/ آب كتاب حول اليمين المتطرف وتطلعه لنيل السلطة وكيفية منع ذلك.

  • Skulptur über der Außenmauer der KZ-Gedenkstätte Dachau

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    بدأت أعمال العنف ضد اليهود في ألمانيا والنمسا بمذبحة التاسع من نوفمبر 1938. وبدأ حينها المعسكر الذي يبعد عن ميونيخ بـ20 كلم يستقبل الأفواج الأولى من اليهود والمعارضين للنظام النازي.

  • Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    كانت فيلا "مارلييه" ببحيرة "فانزيه" ببرلين أحد مراكز التخطيط للمحرقة ضد اليهود. في 20 يناير 1942 اجتمع أعضاء من حكومة الرايخ داخل الفيلا لمناقشة إجراءات إبادة اليهود. ويوجد حاليا داخل إحدى غرف الفيلا نصب تذكاري لذلك اللقاء.

  • Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    ابتداء من 1933 حتى بداية الحرب العالمية الثانية كان مبنى الكونغرس النازي بمدينة نورنبيرغ مسرحا لأكبر خطابات وحملات الدعايىة للنازيبن. وكانت تنظم داخل المبنى الشاسع مسيرات ومؤتمرات الحزب النازي التي يحضرها ما يصل إلى مئتي ألف شخص.

  • Gedenkstätte Bergen-Belsen

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    معسكر الاعتقال بيرغن - بيلسن بولاية ساكسونيا السفلى كان أول معسكر مخصص لأسرى الحرب. وفي السنوات الأخيرة من الحرب استقبل المعسكر السجناء المرضى من معسكرات أخرى. من بين المعتقلين الأكثر شهرة الفتاة اليهودية آن فرانك التي كانت من بين 50 ألف حالة وفاة. واكتسبت فرانك شهرة عالمية بسبب مذكراتها التي نشرت بعد موتها.

  • Deutschland ehemaliges Konzentrationslager Buchenwald (Getty Images/J. Schlueter)

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    معسكر "بوخنفالد" القريب من مدينة فايمار بولاية تورينغن كان من بين أكبر معسكرات الاعتقال في ألمانيا. ففي الفترة ما بين 1937 وأبريل 1945 اختطف النازيون حوالي 270 شخص من جميع أنحاء أوروبا وتم الزج بهم في المعتقل. وكانت حصيلة الذين قتلوا منهم 64 ألفا.

  • Bendlerblock - Ehrenhof der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في العاصمة الألمانية برلين شيد داخل فناء مبنى "بندلر بلوك " تذكار يخلد ذكرى المقاومة الألمانية المسلحة ضد النازية. ففي الـ 20 من يوليو/تموز 1944 فشل العقيد غراف فون شتافنبرغ وضباط آخرون في محاولة اغتيال هيتلر. وفي نفس الليلة تم إعدام بعض المتورطين رميا بالرصاص داخل المبنى.

  • Gedenkstätte Hadamar

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    ابتداء من عام 1941 بدأ النازيون في بلدة هادمار الواقعة بولاية هيسن كان النازيون بقتل المصابين بالأمراض العقلية وذوي الاحتياجات الخاصة. واعتبر النازيون أن حوالي 15 ألف شخص "لا يستحقون البقاء على قيد الحياة". ووصل عدد قتلى ما كان يُطلق عليه "القتل الرحيم" إلى 70 ألف شخص. ويخلد هذا التذكار في هادمار تلك الجرائم الانسانية.

  • Holocaust Denkmal Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    النصب التذكاري لضحايا النازية من اليهود في العاصمة برلين، يعد من أهم النصب التذكارية. تم افتتاح هذا النصب التذكاري القريب من بوابة براندنبورغ في 10 مايو 2005. وصممه المهندس المعماري بيتر إيزنمان حيث يشبه مقبرة وفيه 2711 لوحًا خرسانيًا بأحجام مختلفة.

  • Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في برلين أقيم أيضا نصب تذكاري للمثليين الذين تعرضوا للاضطهاد على يد النازيين. النصب التذكاري الذي افتتح في 27 مايو 2008 يتوفر على شاشة تُظهر مثليين يتبادلون القبل.

  • Gedenkstätte für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Berlin

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    قرب مبنى "الرايخستاغ" في برلين شيد عام 2012 تذكار على شكل حديقة تكريما لأرواح 500 ألف من القتلى الغجر خلال فترة الحكم النازي. وعلى حافة نافورة الحديقة يمكن للزوار قراءة قصيدة تذكر بتلك المأساة بعنوان "أوشفيتز" للشاعر سانتينو سبينيللي بالإنجليزية والألمانية وبالغة الرومانية.

  • Stolperstein in Hamburg

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في تسعينيات القرن الماضي أطلق الفنان الألماني غونتر ديمنيغ مشروعًا خاصا لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست. ووضع أمام البيوت التي كان يسكنها الضحايا أحجارا نحاسية نقشت عليها أسماء الضحايا وتاريخ ولادتهم ووفاتهم. وتجاوز عدد هذه الأحجار النحاسية في ألمانيا 45 ألفا.

  • Der ehemalige Führerbau

    معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

    في 30 أبريل 2015 ـ وبمناسبة ذكرى تحرير ميونيخ من النازيين ـ تم افتتاح مركز توثيق جديد لجرائم النازيين في قصر ميونيخ التاريخي المعروف ب "البيت البني". القصر كان إحدى مقرات الحزب وكان يضم مكتب أدولف هتلر. الكاتب: ايله سيمون/ عبد الرحمان عمار


مختارات

معسكرات الاعتقال النازية .. شاهدة على الجرائم والمعاناة

في 29 أبريل 1945 حررت القوات الأمريكية 200 ألف شخص داخل معسكر الاعتقال "داخاو" الذي فتح أبوابه بعيد وصول هلتر إلى السلطة. وفي عموم ألمانيا شيدت تذكارات لتكون شاهدة على جرائم النازيين. هذه الجولة المصورة تعرفنا على بعضها. (29.04.2019)  

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