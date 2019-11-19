 وجهة نظر: القوة تسبق القانون لا سيما في سياسة الشرق الأوسط | سياسة واقتصاد | DW | 20.11.2019

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: القوة تسبق القانون لا سيما في سياسة الشرق الأوسط

الولايات المتحدة الأمريكية تفكك أسس سياسة الشرق الأوسط التي تستند إلى القانون الدولي. والتعليل الأخير لبناء المستوطنات الاسرائيلية ما هو إلا خطوة إضافية. والأوروبيون ينظرون عاجزين، كما جاء في تعليق باربارا فيزل.

Israel | Siedlungsbau (imago images/UPI Photo)

التحول الأخير في سياسة الشرق الأوسط الأمريكية ليس إلا متناسقا. ففي السنة الماضية عرَفت حكومة ترامب مجددا الوضع القانوني المثير للجدل للقدس من جانب واحد، معنلة نقل سفارتها. وبعدها في الخريف تم الاعتراف لاسرائيل بسيادتها على مرتفعات الجولان. والآن يعلن وزير الخارجية بومبيو بأن حتى بناء المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية لم يعد "غير متسق مع القانون الدولي".

وتعليل بومبيو هو تحويل المعاني الساخر للحقائق إلى مواقف قانونية. وصحيح أن الاعتماد على القانون الدولي لم يمنع اسرائيل من بناء مستوطنات في الضفة الغربية. لكنه منح الفلسطينيين المهجرين هناك على الأقل من الناحية القانونية موقفا تفاوضيا. لكن الحكومة الأمريكية تريد الآن تجريدهم من ذلك.

الولايات المتحدة الأمريكية تنهي عملية السلام

إعلان المستوطنات بأنها غير شرعية لم يدفع عملية السلام إلى الأمام، كما أضاف بومبيو. وهذا صحيح لكن ذلك لن يدفع عملية السلام إلى الأمام بإعلان عواقب القوة العسكرية الإسرائيلية بأنها قانونية. وبالفعل تنهي واشنطن بهذه السلسة من القرارات الموالية لإسرائيل من جانب واحد أي عملية سلام تستحق هذا اللقب.

ففي 2016 حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل على وقف شامل لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة ـ لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الأمم المتحدة على كل حال مؤسسة غير مجدية. فلماذا ستبالي إذن واشنطن بالثرثرة الغبية للجمتع الدولي، فيما لا تهم فقط القوة التي تصدر من فوهات المسدسات. إنها عودة السياسة الدولية إلى ظروف زمنية سابقة كانت جيوش المرتزقة تفرض فيها الواقع السياسي.

Barbara Wesel Kommentarbild App *PROVISORISCH*

باربارا فيزل

والأوروبيون رفضوا فورا تحول النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية، معلنين أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وتدمر قدرة تحمل حل الدولتين وآفاق سلام دائم، كما قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فديريكا موغريني. لكن هذه التصريحات لا تستحق حتى الورق الذي طُبعت عليه، لأن الأوروبيين يفتقدون للقوة التي تمنحها صلاحيتها.

الاتحاد الأوروبي مجبر على المشاهدة وفرك اليدين

لكن بعدما تفعل واشنطن تحت ترامب كل شيء لمساعدة حكومة نتانياهو في كفاحها من أجل البقاء والترويج "لصفقة الشرق الأوسط الكبرى"، لم يعد يوجد للاتحاد الأوروبي حتى كوسيط في جولة جديدة من عملية السلام أي دور. والتطور الأخير بالنسبة إلى الأوروبيين هو في معناه المزدوج انتكاسة إضافية: فمن جهة هو يبين مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي في السياسة الدولية ليس نمرا، بل في أحسن الأحوال قطة أليفة. وينجح بصعوبة في حل النزاعات داخل صفوفه. إضافة إلى ذلك فإن قوة فاعلية الاتحاد الأوروبي لا تتناسب في أي حال مع أهميته الاقتصادية.

والجانب الثاني هو أن قاعدة الاتحاد الأوروبي كمجموعة قيم وقانون توضع منهجيا على المحك. فإذا لم يعد القانون الدولي يصلح لحل النزاعات، فهل لا يجب على الأوروبيين بعدها التسلح حتى الأسنان لمنح الاعتبار لمصالحهم بالقوة؟ فعلى المنصة الكبرى حيث تناضل شعوب صغيرة مثل الأكراد والفلسطينيين من أجل مستقبلهم، لا يمكن للأوروبيين إلا فرك اليدين في حيرة. من جهة لأنهم تنقصهم القوة العسكرية ومن جهة أخرى لأنهم أضاعوا الفرصة في العقد الماضي لبناء دبلوماسية قوية بإمكانها أن تضمن لهم دورا في النزاعات الدولية الكبرى. فهناك نقص في التكاتف والوعي بالمصالح المشتركة. وحتى الانتقاد الأخير من رئيس فرنسا ماكرون لن يغير شيئا في ذلك. فهو يناشد الأوروبيين بإلحاح القيام بدورهم السياسي العالمي. وانطلاقا من وضعهم الحالي في الضعف السياسي الخارجي لا يمكن لهم إلا التفرج في غضب مرتبك كيف تقوم واشنطن تلقائيا بإعلان الباطل في الشرق الأوسط كقانون جديد.

باربارا فيزل

  • Die israelische Siedlung Palgey Maim in Westjordanland. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية

    تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

  • In Har Homa wird eine neue Siedlung gebaut. (Foto: picture alliance/newscom/D. Hill)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    لا فرصة للسلام؟

    حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

  • Bei der Abstimmung im Parlament sind alle Abgeordneten anwesend. (Foto: Reuters/A. Awad)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة

    يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

  • Ein Mobilehome wird von einem Kran abgerissen. (Foto: Getty Images/AFP/T. Coex)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    هدم مستوطنة أمونا العشوائية

    القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

  • Vermummte Jugendlichen rennen vor Polizisten weg. Schutt liegt auf der Straße und ein großes Feuer brennt hinter einem LKW. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    متاريس واحتجاجات

    قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

  • Vermummte Jugendliche laufen durch Qualm. Auf der Straße liegen große Steine. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري

    المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.

  • Ein Jugendlicher fährt mit seinem Rad an Reihenhäusern vorbei. (Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    سكن جديد

    تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة

  • Eine Frau und ein Mann tragen Gegenstände aus einem Haus. Auf einem Fensterladen ist die israelische Fahne gemalt. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إفراغ إجباري في عفرة

    لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.


 

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بعد اعتراف واشنطن بالمستوطنات: نتنياهو ينوي ضم وادي الأردن

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الاتحاد الأوروبي ينأى بنفسه عن موقف واشنطن من المستوطنات الإسرائيلية

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