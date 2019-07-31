 وجهة نظر: الإمارات.. من دولة رائدة إلى بؤرة مشاكل | سياسة واقتصاد | DW | 05.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

وجهة نظر: الإمارات.. من دولة رائدة إلى بؤرة مشاكل

ما من صراع في المنطقة العربية إلا وانخرطت فيه الإمارات، لكن هذا سيرتد عليها حتماً بنتائج قد تكون وخيمة، كما يقول يرى راينر هيرمان، محرر الشؤون السياسية في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، في هذا التعليق.

Saudi-Arabien Riad Prinzen Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Mohammed bin Salman (picture-alliance/AA/B. Algaloud)

لا تجري الرياح في المنطقة العربية هذه الأيام بما تشتهي سفن الإمارات العربية المتحدة. البلد الثري والمتواضع من حيث المساحة صار لاعباً أساسياً في أكثر من موقع في الدول العربية. في اليمن أعلنت الإمارات عن انسحابها من المشهد أو –كما أعلنت رسمياً- إعادة تموضع قواتها. وفي ليبيا ما زال خليفة حفتر المدعوم من قبل الإمارات يراوح على أبواب العاصمة الليبية. وفي السودان ما زالت راية المتظاهرين ترفرف في وجه حلفاء الإمارات من العسكر.

هذه الأزمات وربما غيرها أيضاً طالت أكثر مما كان يتوقع أصحاب القرار في أبو ظبي عندما قرروا التدخل فيها. والآن ازدادت التكاليف المرتبطة بهذه التدخلات، كما تدفع الإمارات ثمناً سياسياً أيضاً: حيث يرتفع على الصعيد الداخلي ما يعرف بـ "القمع المالي" المرتبط بسعر الفائدة وسط تراجع شعبية الإمارات على الصعيد الدولي.

مختارات

باستمرار التعاون الحدودي بينهما، تبقى العلاقات بين الإمارات وإيران مثيرة للجدل، فأمام التصريحات العدائية، يرتبط الطرفان بعرى وثيقة، لدرجة أن هناك من يتحدث عن خروج أبو ظبي من جلباب الرياض. فما صحة هذا الوصف؟ (31.07.2019)

من المستبعد أن تؤثّر المعركة القضائية بين الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين وزوجها رئيس حكومة الإمارات، على العلاقات السياسية بين عمّان وأبوظبي، لكنها قد تكون مصدر إزعاج لقيادتي البلدين في وضع إقليمي حرج يتطلب تقاربهما. (31.07.2019)

كانت احد أكثر المجتمعات العربية ليبرالية

كانت الإمارات كانت ولفترة طويلة عقب تأسيسها عام 1971 المكان الذي كان يحلم الكثيرون – من منطقة الشرق الأوسط ومن خارجها - بالعيش فيه، فهو البلد الذي وجد كل شخص في عهد مؤسسه الشيخ زايد فرصته، التي لم تُتاح له في بلده الأصلي. وكان المجتمع هو الأكثر ليبرالية، وكان الحفاظ على التوازن السمة المهيمنة، داخلياً وخارجياً. أما اليوم فتريد الإمارات تحت القيادة الجديدة وعلى رأسها محمد بن زايد أن تصبح أشبه بشرطي في المنطقة العربية. وفي الداخل صار القمع هو الصبغة التي حلت محل الانفتاح السابق.

ثلاثة عوامل كان لها الأثر الأكبر في هذه التغيرات البطيئة عبر العقود الماضية. أول تهديد وجودي أحس به حكام الإمارات جاء إثر الغزو العراقي للكويت. فبدأت الإمارات بإيلاء التسلح اهتماماً خاصاً، تزامن ذلك مع صعود محمد بن زايد صاحب الخلفية العسكرية والذي تخرج عام 1979 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، ليصبح ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات. ثانياً، بدأت ملاحقة الإخوان المسلمين الذين كان مسكوتاً عنهم فترة طويلة خاصة بعد النجاحات التي حققتها الجماعة في برلمانات الكويت والبحرين. وأخيراً كان سقوط أنظمة حليفة في المنطقة عقب ما عُرف بـ "الربيع العربي" في عام 2011.

النتيجة الأولى تمثلت في ظهور الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية كشرطي في المنطقة والمسؤول عن بقاء الحال على ما هو عليه. وأصبحت الدولتان بإمكانياتهما العسكرية والمالية الضخمة قائدتين للثورات المضادة. أحد الأهداف كان الحيلولة دون تنظيم انتخابات، كذلك كان من الأهداف القضاء على الحركات الإسلامية التي كان من الممكن أن تفوز في انتخابات حرة . والعمل على رفع مستوى التسلح خاصة بفضل الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا كان له الفضل في تقديم الإمارات كجبهة قوية في الأزمة مع إيران.

راينر هيرمان، محرر الشؤون السياسية في صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية

راينر هيرمان، محرر الشؤون السياسية في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية

عندما يكون الطموح أكبر من الإمكانيات

 

كانت طموحات الإمارات أكبر من قدراتها ومواردها بكثير ، ففي اليمن كان الهدف الرئيسي من التدخل هو طرد جماعة أنصار الله الحوثية الموالية لإيران وتقطيع أوصال جماعة الإخوان المسلمين. لكن الإمارات اضطرت في نهاية المطاف إلى التراجع عن هذا النهج. خاصة مع ازدياد نظرة الازدراء إليها كقوة احتلال. فاضطرت هذه الأخيرة إلى تبني استراتيجية جديدة ربما يسهل معها السيطرة على الموقف فصارت تسوق لانفصال الجنوب، مستغلة بذلك ميليشيات يمنية مناصرة لهم.

كان للإمارات الدور الأكبر في الحصار المفروض على قطر. لكنه أيضا فشل وانقلب على قطر قوة داخلية وخارجية ولم ينل من الحدث المرتقب في عام 2022 والمتمثل في تنظيم بطولة العالم لكرة القدم.

مليارات الدولارات التي ضختها الإمارات إلى مصر بهدف تثبيت دعائم الحكم لنظام السيسي هناك، ما زالت لم تأت أكلها بعد. فالنظام لم يتمكن من إيجاد فرص عمل مستدامة للمصريين الذين يزداد عددهم بمليونين ونصف المليون نسمة كل عام. علاوة على القمع والاضطهاد المتزايدين في مصر.

ثنائي يفقد بريقه

الأزمات في اليمن وليبيا والسودان ومصر وقطر هي الأهم التي تضطلع فيها الإمارات بدور محوري. لكن الخطر الفعلي سيكون في حال ارتداد الفشل في دولة منها أو أكثر على قادة أبو ظبي.

محمد بن زايد لا يزال ممسكاً بزمام الأمور بقوة، ويشكّل اليوم مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الثنائي الذي يقود العالم العربي. لكن حتى محمد بن سلمان نفسه يبدو اليوم وقد فقد بريقه، فهو الذي كان له الدور الأكبر في إشعال فتيل الحرب في اليمن. تلك الحرب التي تحولت إلى أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث. هذا بالإضافة إلى الجريمة البشعة التي أودت بحياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي لا تزال أصابع الاتهام فيها تشير إلى محمد بن سلمان. الخروقات التي تشهدها السعودية في مجال حقوق الإنسان كلها ترتبط بشكل أو بآخر بمحمد بن سلمان.

لم تعد الإمارات ذلك البلد الذي كان يُضرب فيه المثل. فقد أصبح الشغل الشاغل لقادة البلد الوقوف في وجه تغيير فات أوانه في الدول العربية. وهو الأمر الذي سترتد نتائجه في وقت ما على منفذه.

راينر هيرمان

  • Francois Hollande Receives King Mohammed VI of Morocco - Paris (picture-alliance/abaca/L. Christian)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    محمد السادس.. خطوات إصلاحية

    قام ملك المغرب، محمد السادس، بخطوات إصلاحية. فقد جعل قانون الأسرة أكثر انفتاحاً، وأصبحت اللغة الأمازيغية في عهده لغة رسمية في البلاد. كما أنشأ "هيئة الإنصاف والمصالحة" بعد الحكم الاستبدادي في عهد أبيه، الحسن الثاني. وقد جاءت كثير من خطواته الإصلاحية بعد احتجاجات "الربيع العربي" التي بدأت في عام 2011. ويتهمه معارضون بأنه يعمل على تحويل الدولة إلى ملكية عائلية استبدادية.

  • Deutschland Jordaniens König Abdullah II erhält Westfälischen Friedenspreis (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    عبدالله الثاني: ملك على دولة فقيرة

    يقود ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، بلده -الذي يعتبر من أفقر البلدان العربية- في وقت تواجه فيه المملكة تحديات كبيرة. فخزائن الدولة فارغة وأزمة اللاجئين القادمين من الدول المجاورة تثقل كاهل ميزانية الدولة وقطاعاتها الخدمية. ويعمل الملك عبدالله الثاني من خلال أسلوبه المرن في الحوار على مواجهة الأصولية الدينية في المملكة.

  • König Salman Bin Abdul Aziz Al Saud und Kronprinz Mohammed Bin Salman Al Saud (picture-alliance/abaca/B. Press)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    سلمان بن عبدالعزيز وابنه: استبداديون

    بعد أن عين الملك سلمان بن عبدالعزيز ابنه محمد ولياً للعهد، يحكم محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية بيد من حديد. ورغم أن بن سلمان يعمل على انفتاح المملكة، على الأقل ثقافياً واجتماعياً، لكن هذا الانفتاح لا يشمل الجانب السياسي. وفي وقت يحاول فيه ولي العهد الشاب تحديث اقتصاد المملكة، إلا أنه يتمسك بقوة بالهيكل التقليدي للسلطة، وتوجه إليه اتهامات في قضية مقتل الصحفي خاشقجي.

  • Abu Dhabis Kronprinz Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (picture alliance/Photoshot)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    محمد بن زايد: رجل الإمارات القوي

    رغم أن أخاه خليفة بن زايد هو رئيس دولة الإمارات، إلا أن ولي العهد محمد بن زايد هو الحاكم الفعلي لأبو ظبي. ويعمل رجل الإمارات القوي إلى جانب السعودية ومصر، على محاربة الإسلام السياسي الذي يرونه تهديداً وجودياً لبلدانهم والمنطقة. وتُتهم الإمارات وحلفاؤها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، بالإضافة إلى دعم قوات المشير حفتر في ليبيا، والمجلس العسكري في السودان.

  • Katar Emir Al Thani (Getty Images/S. Gallup)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    تميم بن حمد: أمير يحاصره الجيران

    يقود أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إمارته الصغيرة في أوقات عصيبة، حيث يقاطعها جيرانها الخليجيون بسبب علاقاتها الجيدة مع إيران، كما يتهمونها بـ"دعم الإرهاب" في الشرق الأوسط. وتتمتع قطر بعلاقات وثيقة مع تركيا، كما أن لديها اتصالات مع حركة حماس في قطاع غزة.

  • Bahrain l König Hamad bin Isa al-Chalifa in Manama (picture alliance/dpa/R. Jensen)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    البحرين.. الأولوية لحماية الملكية

    تولى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الحكم بعد وفاة والده عام 1999، بعد أن أصبح ولياً للعهد عام 1964 وعمره كان حينها 14 عاماً. في أوج أحداث "الربيع العربي" شهدت مملكة البحرين أحداثاً سياسية كادت أن تعصف بالأسرة المالكة لولا تدخل قوات درع الجزيرة. تأزم العلاقة مع المعارضة الشيعية وقمعها الشديد بالسجن والإعدامات، يضع الإصلاحات الموعودة على المحك في بلد يعيش تحت "عباءة" الشقيقة الكبرى: السعودية.

  • Scheich Sabah Al-Ahmed (Getty Images/M. Wilson)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    التوازن الصعب

    أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عمل وزيراً للخارجية لمدة 40 عاماً قبل أن يتولى السلطة عام 2006، بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح. نُقل إليه العرش بسبب مرض الشيخ سعد العبد الله الصباح، الذي لم يتول العرش سوى لأسبوعين فقط. يقود الشيخ صباح الإمارة الصغيرة وسط عدم استقرار حكومي، وخارجياً بسياسة أقرب ما تتصف بـ "التوازن الصعب" في جوار مضطرب بسبب الصراع الإيراني السعودي.

  • Sultan Qaboos bin Said (Getty Images)

    الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

    السلطان بن قابوس: رجل التوازنات

    منذ عام 1970 والسلطان قابوس بن سعيد يحكم سلطنة عمان بهدوء. وقد عمل على تطوير البلد الذي كان متخلفاً في السابق وجعله في حالة من الرخاء النسبي. وتوصف سلطنة عمان بأنها ليبرالية نسبياً، كما أنها تتوسط لحل العديد من الأزمات، مثل الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. كرستين كنيب/ م.ع.ح


مختارات

الملكيات العربية.. دكتاتورية أم إصلاحية؟

في وقت تمر فيه عدة دول عربية ذات نظام جمهوري بأزمات واضطرابات، تشهد الدول العربية ذات الأنظمة الملكية استقراراً نسبياً. فهل يوظف الملوك العرب نظام الحكم الملكي للقيام بالإصلاح أم لتعزيز سلطاتهم الفردية؟ (29.07.2019)  

مواضيع ذات صلة

Persischer Golf iranische Speedboote

أعداء أم أصدقاء.. ماذا يخفي لقاء حرس حدود الإمارات وإيران؟ 31.07.2019

باستمرار التعاون الحدودي بينهما، تبقى العلاقات بين الإمارات وإيران مثيرة للجدل، فأمام التصريحات العدائية، يرتبط الطرفان بعرى وثيقة، لدرجة أن هناك من يتحدث عن خروج أبو ظبي من جلباب الرياض. فما صحة هذا الوصف؟

Symbolbild Facebook

ما سبب إلغاء فيسبوك لمئات الحسابات من مصر والسعودية والإمارات؟ 01.08.2019

ألغت شركة فيسبوك مئات الحسابات على منصتي فيسبوك وانستاغرام في مصر والسعودية والإمارات بدعوى تورطها في حملات دعائية منسقة للتأثير على رأي مستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي. فما هي البلدان التي كانت تستهدفها هذه الحسابات؟

DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr VAE Soldaten Rückkehr

انسحاب الإمارات.. تَرْك السعودية وحيدة في "المستنقع اليمني"؟ 09.07.2019

ما كان مجرد تكهنات بات أمرا مؤكدا، فالإمارات أعلنت مؤخرا بدء سحب جزء من قواتها المنتشرة في اليمن. فماذا وراء القرار؟ وهل يشكل توريطا أكبر للشقيقة الكبرى السعودية وجعلها تغرق وحدها في "المستنقع اليمني" أم تم برتيب معها؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  