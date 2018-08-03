 وجهة نظر: ألمان من أصول تركية وأردوغان.. كفانا كلام! | سياسة واقتصاد | DW | 06.08.2018

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: ألمان من أصول تركية وأردوغان.. كفانا كلام!

منذ مدة والرئيس التركي حاضر في وسائل الإعلام الألمانية، وفي الغالب عندما يتم التركيز على المواطنين من أصل تركي. والكثير يعبر عن أستياءه لتقليصهم في هذا الموضوع فقط. وهم على حق، كما يعتبردانييل هاينريش في تعليقه التالي:

Deutschland Köln Pro-Erdogan-Demonstration (picture alliance/dpa/O. Berg)

مؤخرافي كولونيا ومحاولة إجراء استطلاع للرأي بين الألمان من أصل تركي حول زيارة الدولة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى ألمانيا. رجل شاب في الثلاثين يرتدي بدلة وقميصا يبتسم في وجهي. ويكف عن الابتسامة عندما سمع السؤال ويقول: " لا. الآن مجددا؟ من جديد اردوغان؟ أليس لكم شيء آخر تقومون بتغطيته؟"

على ما يبدو ليس لنا ذلك. منذ أسابيع وشهور، بل منذ سنوات والرئيس التركي حاضر في وسائل الإعلام الألمانية، وليس لأي زعيم دولة أن ينافسه في ذلك. ويعود التركيز بالطبع على الرجل البالغ من العمر 64 عاما أيضا إلى العلاقة التاريخية بين ألمانيا وتركيا. فالإمبراطورية الألمانية والامبراطورية العثمانية لم تكونا فقط "إخوة في الروح"، كما يبرهن على ذلك حمل السلاح المشترك في الحرب العالمية الأولى. وبعد الحرب العالمية الثانية كان تاريخ العمالة التركية الذي ساهم في توطيد العلاقة بين البلدين المختلفين.

واليوم يوجد نحو ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي في ألمانيا يشعرون في الماضي القريب نظرا لسياسة الحاكم المطلق في أنقرة بخضوعهم لمراقبة إعلامية مستمرة. ويبدو أن "مع" أو "ضد اردوغان" تحول إلى تعويذة لصورة متحجرة "للتركي الجيد" أو "السيء". وكراهية المجموعة الأخرى مضمونة للشخص الذي يتحدث بصراحة أمام ميكرفون. وبكل صراحة: هل ستكون لهم رغبة كبيرة تحت هذه الظروف في الحديث علنا؟

اردوغان اكتشف الألمان من أصل تركي

رجب طيب اردوغان شعبوي ماهر، وهو استغل بكل مهارة حقيقة أن مجموعة الناس من أصل تركي تم إهمالها طوال عقود من الزمن من المعارضة التركية وكذلك السياسة الألمانية. وكان هو أول سياسي قال للأتراك في ألمانيا بأنه يمنحهم الاهتمام. وقد جعل من الممكن أن يشاركوا انطلاقا من ألمانيا في الانتخابات في تركيا. وهل فعل ذلك لأسباب انتخابية أم انطلاقا من قناعة حقيقية، فهذا يبقى ثانويا. ووعده للألمان من أصل تركي المتمثل في أن " تركيا حاضرة من أجلهم"، يبقى قائما لدى الكثير من الناس.

Daniel Heinrich Kommentarbild App PROVISORISCH

دانيل هاينريش محرر في مؤسسة DW

غالبية الألمان من أصل تركي تصوت لصالح اردوغان؟

وبخلاف الانطباع العام القائم، فإنه غير حقيقي أن غالبية الأتراك في ألمانيا انتخبت لصالح اردوغان، إذ يوجد هنا نحو 1.4 مليون شخص لهم حق الاقتراع في تركيا. ومن هؤلاء ذهب نحو النصف أي تقريبا 700.000 شخص إلى صناديق الاقتراع. ومن بين 700.000 انتخب حوالي 65 في المائة اردوغان. وتعكس هذه النسبة حوالي 450.000 شخص، إذن نحو ثلث الذين يحق لهم الانتخاب. وبالطبع يشكل هذا عددا مرتفعا. وبالطبع يوجد بين أولئك الذين ليس لهم حق الانتخاب في تركيا عدد كبير من مناصري اردوغان. لكن وحدها حقيقة أن يذهب نصف مجموع من يحق لهم الاقتراع إلى الانتخابات، فهذا يعكس أن تأثير الرئيس التركي على ألمانيا ليس كبيرا كما توحي بذلك أحيانا النظرة الأولى إلى صحف هذه الجمهورية.

وسائل الإعلام الألمانية تقفز فوق العصى

وعلى الرغم من ذلك عوض استغلال الفرصة أخيرا للدخول بجدية في حوار مع هؤلاء المواطنين في بلادنا، والتفاعل معهم وإقناعهم حقيقة بأنهم جزء بديهي من بلادنا، يقفز المشهد الإعلامي برمته فوق عصى كل شعبوي يضعها الرئيس التركي. وبشكل عفوي يقوم عقب كل عمل مستفز من اردوغان الصحفيون في كل البلاد بمساءلة الانتماء لأي مجموعة يصعب جزئيا إخفاء نبرتها العنصرية.

وبخلاف وصف للوضع ووصمة إضافية لا أعرف ما الذي يًراد تحقيقه بذلك. ولسرد الرجل الشاب من كولونيا: "لا. الآن مجددا؟ مرة أخرى اردوغان؟ أليس لكم شيء آخر تقومون بتغطيته؟". فهو محق تماما. في وقت ما يكفينا الحديث عن ذلك.

دانييل هاينريش

  • Junge Frau posiert vor Istanbul-Silhouette (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    اسطنبول لا يمكن حصرها في أية خانة

    اسطنبول هي المدينة الوحيدة في العالم التي تقع في قارتين: أوروبا وآسيا. وفي مدينة البوسفور يلتقي التقليد بالحداثة والدين بأسلوب الحياة العلماني. والكثيرون يقولون بأن هذا ما يطبع سحر المدينة.

  • Stadtansicht Istanbul und Bosporus (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    مدينة عالمية ضاربة في التاريخ

    اسطنبول يعود تاريخها إلى أكثر من 2600 سنة، وهذا يطبع إلى يومنا هذا مظاهر المدينة. حكام متعاقبون تنافسوا من أجل بسط السيطرة: فرس ويونانيون ورومان وعثمانيون. "القسطنطينية" كانت مركز الامبراطورية البيزنطية وبعدها العثمانية. انطلاقا من 1930 فقط غيرت المدينة اسمها إلى اسطنبول.

  • Familie macht Selfie auf einer der Bosporus-Fähren (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    بين ضفاف العالم

    البوسفور هو الروح الزرقاء لإسطنبول. هذا المضيق في البحر يفصل الشطرين الأوروبي والآسيوي للمدينة. في كل يوم تنقل عبارات عشرات الآلاف من الناس من ضفة إلى أخرى. 20 دقيقة تقريبا تطول الرحلة بين كراكوي في أوروبا وكاديكوي في آسيا.

  • Angler auf der Galata-Brücke im europäischen Teil lstanbuls (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    جسور تضمن التواصل

    ويمكن مشاهدة السفن بشكل جيد من جسر غالاتا. هنا يصطف الصيادون على أمل الحصول على صيد جيد. وفي تلك الرحاب نلتقي بالتجار والسياح وماسحي الأحذية. هذا الجسر الأول نشأ في 1845 حين كانت اسطنبول تحمل اسم القسطنطينية.

  • Porträt eines Anglers auf der Galata-Brücke in Istanbul (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    "أوروبا هي إحساس"

    اسمي وقفي، يقول أحد الصيادين، ويشير إلينا بيده. "أشعر بأنني أوروبي. نحن نتمنى حرية أكثر، ولذلك وجب على تركيا والاتحاد الأوروبي التقارب فيما بينهما"، يضيف وقفي الذي هو متقاعد، والصيد هوايته ـ لكن يمثل دخلا إضافيا. فمقابل كيلوغرامين من السمك يحصل في السوق على نحو ثمانية يورو.

  • Der zentrale Taksim-Platz in Istanbul, Moschee-Bau im Hintergrund (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    صوامع في قلب المدينة

    في ساحة تقسيم في قلب المدينة ترتفع أصوات آلات البناء. في سرعة خارقة يتم هنا تشييد مسجد جديد ـ بقبة تعلو 30 مترا وصومعتين. ومن المتوقع الانتهاء من كل شيء حتى موعد الانتخابات في 2019. والمنتقدون يقولون: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يفرض على الساحة هوية أخرى: إسلامية محافظة وعثمانية حديثة عوض علمانية وأوروبية.

  • Straßenszene aus dem konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أوروبية وتقية

    الطابع المحافظ يسود بالأحرى في حي الفاتح بإسطنبول ـ وهذا رغم أن الفاتح يقع في الجزء الأوروبي للمدينة. والكثير من الناس الذين يعيشون هنا جاؤوا من الأناضول بحثا عن العمل وحياة أفضل. والبعض يسمي الفاتح أيضا " حي الأتقياء" ـ والكثيرون هنا أنصار أوفياء للرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية.

  • Marktszene im konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    التبضع في ظل المسجد

    في كل يوم أربعاء يُقام السوق بجنبات مسجد الفاتح. هنا يحصل التزاحم والتفاوض لبيع وشراء أدوات منزلية وألبسة وأغطية وخضر وفواكه. والأسعار منخفضة أكثر من أي مكان آخر. حتى سعر الإيجار. وفي الأثناء تعيش الكثير من العائلات السورية في الفاتح. أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ استقبلتهم تركيا منذ الحرب السورية في 2011 ـ عدد لم يتحمله أي بلد آخر.

  • Syrisches Restaurant im Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    سوريا الصغيرة وسط اسطنبول

    الفاتح بات في الأثناء مشهورا بمطاعمه السورية التي تقدم الوجبات السريعة التي بها قسط أوفر من الثوم. "مسافر" هي التسمية التي تُطلق رسميا على اللاجئين في تركيا. وتصنيف اللاجئ على غرار ما هو سائد في الاتحاد الأوروبي ليس موجودا هنا، لكن الحكومة وعدت عشرات الآلاف من السوريين بالحصول على الجنسية التركية. والمنتقدون يرون في ذلك محاولة لكسب مزيد من أصوات الناخبين.

  • Kneipenszene im Istanbuler Karaköy-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    الحياة الليلية في اسطنبول

    من يرغب في التجول والمتعة، يجب عليه التوجه إلى أحياء أخرى في اسطنبول: إلى كاديكوي على الجانب الآسيوي مثلا أو إلى هنا في كاراكوي أحد أقدم الأحياء. في المقاهي والمتاجر وقاعات العروض يلتقي السكان المحليون بالسياح. لا أحد هنا تعجبه السياسة الإسلامية المحافظة للحكومة.

  • Porträt einer jungen Frau im hippen Istanbuler Galata-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أمل استقبال مزيد من السياح

    اسطنبول تغيرت كثيرا، تقول عائشة غول شراجوغلو التي تعمل في متجر لمنتجات التصميم في حي غالاتا المحبب لدى السياح. "قبل سنوات كان يأتي عدد كبير من الأوروبيين لقضاء العطلة هنا"، والآن يأتي سياح من مناطق أخرى ومعظمهم عرب، لكن غياب الأوروبيين"سيء لتجارتنا، وآمل أن يتغير هذا قريبا".


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