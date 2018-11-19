وجهة تدريبية جديدة لزين الدين زيدان!

منذ رحيله المفاجئ عن ريال مدريد، أشارت تقارير صحفية عديدة إلى أن أكبر الأندية الأوروبية، تسعى للظفر بخدمات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استطاع في وقت وجيز تقديم أوراق اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة، وقاد "الميرنغي" إلى تسيد القارة الأوروبية في السنوات الأخيرة.

ومن بين الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات زين الدين زيدان، هناك بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس. غير أن تقارير صحفية حديثة، تشير إلى أن المدرب الفرنسي قد يتولى تدريب فريق فرنسي عريق ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

فقد ذكر موقع "سبورت"، أن زين الدين زيدان قد يشرف على تدريب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي بداية من الموسم القادم، وأضاف الموقع الفرنسي أن زيدان لن يبقى مدة طويلة بعيداً عن عالم التدريب، وأردف أن زين الدين قريب من تدريب فريق أولمبيك مارسيليا خلفاً للمدرب الفرنسي رودي غارسيا.

هذا ويرتبط زين الدين زيدان بعلاقة خاصة مع مارسيليا، حيث رأى الأسطورة الفرنسية النور في هذه المدينة، كما تعلم زيدان في هذه المدينة أبجديات كرة القدم، ليشد بعدها الرحال إلى وجهات آخرى داخل فرنسا وخارجها، ويصنع اسمه كواحد من أحسن اللاعبين في العالم.

في المقابل، يُعاني مارسيليا هذا الموسم من تذبذب واضح في المستوى، إذ يحتل الفريق المرتبة السادسة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، ويبتعد عن المتصدر باريس سان جيرمان بـ 20 نقطة كاملة.

الجدير ذكره أن زيدن الدين زيدان (46 عاماً)، يلتزم الصمت حيال وجهته التدريبية المقبلة، إذ يريد الابتعاد حالياً عن ضغوطات عالم كرة القدم، وقضاء أكبر وقت ممكن مع عائلته.