 وجهة تدريبية جديدة لزين الدين زيدان! | عالم الرياضة | DW | 03.01.2019

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عالم الرياضة

وجهة تدريبية جديدة لزين الدين زيدان!

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد يشرف على تدريب فريق يحتل مكانة كبيرة في قلبه. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة، في ظل توقعات بأن يحسم زيدان قريباً وجهته التدريبة المقبلة ويعود إلى عالم الساحرة المستديرة.

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

صورة من الأرشيف.

منذ رحيله المفاجئ عن ريال مدريد، أشارت تقارير صحفية عديدة إلى أن أكبر الأندية الأوروبية، تسعى للظفر بخدمات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استطاع في وقت وجيز تقديم أوراق اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة، وقاد "الميرنغي" إلى تسيد القارة الأوروبية في السنوات الأخيرة.

ومن بين الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات زين الدين زيدان، هناك بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس. غير أن تقارير صحفية حديثة، تشير إلى أن المدرب الفرنسي قد يتولى تدريب فريق فرنسي عريق ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

مختارات

بعدما حاصرت الشائعات مستقبله التدريبي مع مانشستر يونايتد، ذكرت تقارير صحفية أن إدارة "الشياطين الحمر" متمسكة بخدمات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ولا تنوي التعاقد مع زين الدين زيدان لتدريب الفريق الإنجليزي العريق. (08.11.2018)

فاجئ زين الدين زيدان الجميع بإعلانه الرحيل عن تدريب الريال نهاية الموسم الماضي. وفي ظل قيادة خليفته يعيش الريال أسوأ بداية له منذ 33 عاما. والآن كشفت صحيفة عن علاقة غاريث بيل باستقالة زيدان من تدريب النادي الملكي. (10.10.2018)

فقد ذكر موقع "سبورت"، أن زين الدين زيدان قد يشرف على تدريب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي بداية من الموسم القادم، وأضاف الموقع الفرنسي أن زيدان لن يبقى مدة طويلة بعيداً عن عالم التدريب، وأردف أن زين الدين قريب من تدريب فريق أولمبيك مارسيليا خلفاً للمدرب الفرنسي رودي غارسيا.

هذا ويرتبط زين الدين زيدان بعلاقة خاصة مع مارسيليا، حيث رأى الأسطورة الفرنسية النور في هذه المدينة، كما  تعلم زيدان في هذه المدينة أبجديات كرة القدم، ليشد بعدها الرحال إلى وجهات آخرى داخل فرنسا وخارجها، ويصنع اسمه كواحد من أحسن اللاعبين في العالم.

في المقابل، يُعاني مارسيليا هذا الموسم من تذبذب واضح في المستوى، إذ يحتل الفريق المرتبة السادسة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، ويبتعد عن المتصدر باريس سان جيرمان بـ 20 نقطة كاملة.

الجدير ذكره أن زيدن الدين زيدان (46 عاماً)، يلتزم الصمت حيال وجهته التدريبية المقبلة، إذ يريد الابتعاد حالياً عن ضغوطات عالم كرة القدم، وقضاء أكبر وقت ممكن مع عائلته.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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