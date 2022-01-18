وجهات غير كلاسيكية في أمستردام

"متحف الأوهام" ينشر الخدع البصرية والألغاز في قارات العالم

في "متحف الأوهام" البصرية باستطاعة أي شخص تقديم رأسه على طبق دون إراقة قطرة دم أو التقاط صورة لنفسه يمشي على السقف، يمكنه أن ينمو وينكمش كأليس في بلاد العجائب. وانتقلت الفكرة من زغرب لمدن عالمية أخرى بينها عربية.