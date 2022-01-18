 وجهات غير كلاسيكية في أمستردام | يوروماكس | DW | 15.05.2022

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يوروماكس

وجهات غير كلاسيكية في أمستردام

تشتهر عاصمة هولندا بالقنوات الخلابة والمتاحف العالمية. ولكن ما الذي يمكن اكتشافه بصرف النظر عن الوجهات الكلاسيكية؟ فريق يوروماكس سأل السكان المحليين عن الأماكن التي تستحق الزيارة.

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