وجهات غير كلاسيكية في أمستردام

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تشتهر عاصمة هولندا بالقنوات الخلابة والمتاحف العالمية. ولكن ما الذي يمكن اكتشافه بصرف النظر عن الوجهات الكلاسيكية؟ فريق يوروماكس سأل السكان المحليين عن الأماكن التي تستحق الزيارة.
بعد عزلة مطبقة استمرت لعقود بسبب الحروب وما أعقبها من موجات العنف، بدأ بعض السياح الأجانب بالعودة لاكتشاف العراق بمدنه وآثاره، لكن القطاع السياحي هناك ما زال يعاني من مشاكل عدة.
كشفت الداخلية التونسية أنها أحبطت "عملية إرهابية" خططت لها امرأة تلقت تدريبات في سوريا، وكانت تخطط لاستهداف مناطق سياحية بحزام ناسف. التحقيق كشف أيضاً تورط "عضو ارهابي" آخر من الجنسية التونسية في التخطيط لهذا الهجوم.
230 مليار دولار تقريبا أنفقتها قطر على مشروعات البنية التحتية في 11 عاما منذ فوزها باستضافة كأس العالم 2022. فهل يضمن هذا الإنفاق الضخم من عائدات الغاز لقطر تحقيق حلمها الاقتصادي فور انتهاء الحدث الذي يدوم نحو شهر؟
في "متحف الأوهام" البصرية باستطاعة أي شخص تقديم رأسه على طبق دون إراقة قطرة دم أو التقاط صورة لنفسه يمشي على السقف، يمكنه أن ينمو وينكمش كأليس في بلاد العجائب. وانتقلت الفكرة من زغرب لمدن عالمية أخرى بينها عربية.
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