وجدة المغربية.. شاهد حي على مآسي المهاجرين نحو أوروبا!

في الأشهر الأخيرة، وصل المزيد من المهاجرين من السودان وجنوب السودان. يعيش العديد منهم في الشوارع ويقتاتون من القمامة. وقبل بضعة أشهر فقط وتحديداً في 24 يونيو/ حزيران الماضي، توفي ما لا يقل عن 23 مهاجرا أثناء عبورهم الحدود إلى جيب مليلية الإسباني. ووصف شهود عيان الأحداث بأنها "معركة بين مهاجرين ومسؤولين أمنيين مغاربة". غير أن هذا لا يردع الوافدين الجدد إلى وجدة.

بجانب جسر في مدينة وجدة الحدودية المغربية مع الجزائر في شمال شرق المملكة، يقف يوسف شملال. وهو ينظر إلى قاع النهر الجاف، حيث رميت مراتب وبلاستيك وبعض الملابس الممزقة - تنبعث منها رائحة القمامة والبول. ويوضح يوسف شملال: "تحت جحيم حرارة النهار التي تصل إلى ما بين 35 و 40 درجة، والحشرات والبعوض المنتشر بكثرة خلال الليل كان يعيش السودانيون. وبقليل من الأمل، يحاول هؤلاء الأشخاص بطريقة ما إدارة الحياة اليومية هنا ".

المحطة الأخيرة الأكثر صعوبة!

غادر الآن جميع المهاجرين الذين كانوا يقيمون تحت هذا الجسر. تم تطهير المكان بالكامل. ينتمي يوسف شملال إلى منظمة غير حكومية ترعى المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى وجدة. يوزعون منشورات إعلامية، ويساعدون في طلبات اللجوء، ويشرحون المخاطر، ويحددون أقارب المتوفين حتى يمكن دفنهم بأسمائهم في وجدة.

تعد المدينة البالغ عدد سكانها 500 ألف نسبة في شمال شرق المغرب، مدينة عبور للعديد من المهاجرين، على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الجزائرية. من هنا يستعد معظمهم للمحطة الأخيرة، متجهين شمالاً عبر البحر الأبيض المتوسط أو إلى الجيوب الإسبانية في سبتة ومليلية. هذه المحطة الأخيرة هي الأكثر صعوبة أيضاً. ويشير شملال إلى أن الفشل في الوصول إلى الحدود النهائية مع وضع الهدف في الاعتبار أمر محبط للغاية - وهذا ما جعل الكثيرين في المغرب يشعرون بأنهم محاصرون.

ويقول: "ما يرونه من قصص يمثل مآسي حقيقية عن معاناتهم. يتم استغلالهم على الحدود من قبل مافيا التهريب. الجزائر لا ترغب بوجودهم، والسلطات المغربية لا تريدهم - ولذا فهم عالقون في المنطقة المحرمة ".

شباب المغرب بدوره يعاني!

من وجهة نظر مغربية، يمكن تفسير هذه الأرض المحرمة على النحو التالي: المغرب ليس لديه مصلحة في رعاية المزيد من الشباب العاطلين عن العمل الذين قد يبقون في البلاد. كما يوجد الكثير منهم في المغرب: منذ سنوات، أصدرت البلاد تصاريح إقامة للعديد من المهاجرين في البلاد. ولكن ذلك حدث منذ فترة طويلة، والآن تقوم الحكومة بترحيل المزيد منهم، كما يقول هانيس شتيغمان، مدير المنظمة الدولية "كاريتاس" في المغرب، التي تعنى بالوافدين إلى هناك.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا مصر: بلد عبور يثير القلق في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا مصر: موقف متحفظ أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا ليبيا: هاجس بدون حل تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا ليبيا: موقف رافض في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا تونس: رفض معسكرات المهاجرين لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا الجزائر: أكبر دول المنطقة الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا الجزائر ترفض مراكز الاستقبال تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا المغرب: عودة الهجرة بقوة عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا المغرب: حسابات سياسية ومالية منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية. الكاتب: إيمان ملوك



ويوضح شتيغمان: "الوضع ليس كما هو عليه الحال في ألمانيا أو أوروبا بصفة عامة، حيث المجتمع متقدم في السن وعلى دراية من أن مصلحتهم في قدوم المهاجرين، لأن شخصاً ما يجب أن يدفع الكرسي المتحرك، بتعبير ساخر. في أوروبا، إذاعملنا بعقلانية، فإننا في الواقع نبحث بشدة عن المهاجرين. هذا ليس هو الحال على الإطلاق في المغرب. يجب على المجتمع المغربي أولاً أن يثقف ويعلم شعبه ".

المغرب نفسه بلد أغلبية سكانه من الشباب لا يستطيع سوق العمل استيعابهم. وبطالة الشباب مرتفعة. لهذا السبب يريد العديد من المغاربة الشباب الهروب - إذا استطاعوا، بتأشيرة وطائرة ، وإذا اضطروا إلى ذلك بالقارب عبر البحر الأبيض المتوسط أو إلى الجيوب الإسبانية.

يوسف شملال يدخل المدينة القديمة. في شارع جانبي، يجلس حوالي 12 شاباً من ذوي البشرة السمراء على كراسي بلاستيكية صغيرة في مقهى صغير، ويتحدثون باللغة العربية ويشربون الشاي - لقد جاءوا من السودان. يقول أحدهم إن بعضهم كان في المدينة لفترة قصيرة فقط ، والبعض الآخر في المدينة منذ عدة أشهر. ويقول أحد المهاجرين الشباب من السودان: "نعم ، لدي أوراق طلب اللجوء. كثيرون هنا لديهم أوراق لجوء، لكن ليس لديهم مكان للإقامة. ما ينقصنا هو السكن ، فنحن ننام في الشارع. إذا كان لدينا مكان للإقامة ، فلن نتسكع هنا في المقهى. نحن نفتقر للمساعدات الإنسانية والحمامات وأماكن للنوم والنظافة ".

المئات من اللاجئين يغرقون سنويا في مياه البحر المتوسط وهم في طريقهم إلى أوروبا، إلى متى تستمر هذه التراجيديا؟

مآسي مهاجرين من السودان

قصص هؤلاء الشبان متشابهة. معظمهم مر بظروف شبيهة بالعبودية والعنف وسوء المعاملة. طريق الهروب عبر ليبيا، حيث احتجز المئات منهم في السجون ولم يُفرج عنهم إلا بعد دفع ما يصل إلى 1000 يورو. ثم عادوا عبر الجزائر، عبر الحدود إلى المغرب مقابل عدة مئات من اليورو - وفي حالة لم يتم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الجزائرية، يتركون في الصحراء باتجاه النيجر. والمحطة الأخيرة للكثيرين هي وجدة: في الوقت الحالي، لا تكفيهم الإمكانيات المالية من أجل مواصلة الرحلة.

في البلدة القديمة خلف أحد الأسوار، على قطعة أرض خالية، وضعت مراتب بجانب شاب يخلط مسحوق الغسيل الأبيض بالماء على كيس بلاستيكي منبسط على الأرض ويغسل ملابسه. هذه البقعة تصلها الشمس، ولهذا يحاول الشباب تظليلها بأغطية وملابس بلاستيكية. حوالي 30 شابًا يجلسون ويتكئون على جدار في الظل المتناثر. هل سمعت بما حدث في مليلية خلال الصيف؟ في نهاية يونيو /حزيران، توفي ما لا يقل عن 23 مهاجرا أثناء محاولتهم تسلق الأسوار الخاضعة للحراسة المشددة في الجانب الإسباني. وقد وصف شهود عيان المشاهد بأنها "معركة بين مسؤولي الحدود المغاربة والمهاجرين".

مهاجر سوداني من هؤلاء يقول: "الصور، العنف. هذا أخافنا. منذ أن علقت هذه الصور في رأسي، لم أجرؤ على السفر أكثر نحو مليلية. سأحاول الدخول عبر سبتة ".إذا لم تكن مليلية، هناك طريق آخر نحو أوروبا، فالكثيرون هنا يستمرون في قول ذلك. لكن ما لا يحبه الشباب على الإطلاق، هو كيفية تصويرهم في الأماكن العامة من قبل السلطات. ومهاجر شاب سوداني آخر من المجموعة يوضح عن معاملة السلطات معهم وكذلك الموقف الأوروبي: " يقولون إننا عنيفون، لكننا لسنا كذلك. الحكومة هنا تصرفت بشكل سيء تجاه المهاجرين على الحدود. قتلوا الناس، وضربوهم، وانتهى الأمر بالعديد منهم في المستشفى. كما أن (موقف الاتحاد الأوروبي) غير عادل وغير إنساني. الناس في أوروبا لديهم الكثير ويغلقون أبوابهم فقط. هذا ليس جيدا".

لكن يكفيهم إلقاء نظرة على هواتفهم، حتى يحفزهم ذلك على مواصلة رحلتهم. ولا سيما صور اللاجئين من أوكرانيا، الذين تم استقبالهم بتعاطف في ألمانيا، تحفز المهاجرين هنا في وجدة. وتجعلهم يتسألون ، "إذا تم الترحيب، فلما لا يُرحب بنا نحن أيضاً؟".

دنيا صادقي- مراسلة القناة الألمانية الأولى في الرباط / إ.م