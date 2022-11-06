وجدة المغربية.. شاهد حي على مآسي المهاجرين نحو أوروبا!

مدينة وجدة شمال شرق المغرب، تعد نقطة عبور للمهاجرين نحو أوروبا. معظم الوافدين إليها، مروا بظروف صعبة وقد يعلق كثيرون بها. تقرير دنيا صادقي، مراسلة القناة الألمانية الأولى في الرباط، يسلط الضوء على معاناتهم.
معبر "زوج بغال" المغلق منذ عام 1994 يقع على الطريق بين مدينة وجدة شرق المغرب ومدينة مغنية غرب الجزائر
في الأشهر الأخيرة، وصل المزيد من المهاجرين من السودان وجنوب السودان. يعيش العديد منهم في الشوارع ويقتاتون من القمامة. وقبل بضعة أشهر فقط وتحديداً في 24 يونيو/ حزيران الماضي، توفي ما لا يقل عن 23 مهاجرا أثناء عبورهم الحدود إلى جيب مليلية الإسباني. ووصف شهود عيان الأحداث بأنها "معركة بين مهاجرين ومسؤولين أمنيين مغاربة". غير أن هذا لا يردع الوافدين الجدد إلى وجدة.
بجانب جسر في مدينة وجدة الحدودية المغربية مع الجزائر في شمال شرق المملكة، يقف يوسف شملال. وهو ينظر إلى قاع النهر الجاف، حيث رميت مراتب وبلاستيك وبعض الملابس الممزقة - تنبعث منها رائحة القمامة والبول. ويوضح يوسف شملال: "تحت جحيم حرارة النهار التي تصل إلى ما بين 35 و 40 درجة، والحشرات والبعوض المنتشر بكثرة خلال الليل كان يعيش السودانيون. وبقليل من الأمل، يحاول هؤلاء الأشخاص بطريقة ما إدارة الحياة اليومية هنا ".
المحطة الأخيرة الأكثر صعوبة!
غادر الآن جميع المهاجرين الذين كانوا يقيمون تحت هذا الجسر. تم تطهير المكان بالكامل. ينتمي يوسف شملال إلى منظمة غير حكومية ترعى المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى وجدة. يوزعون منشورات إعلامية، ويساعدون في طلبات اللجوء، ويشرحون المخاطر، ويحددون أقارب المتوفين حتى يمكن دفنهم بأسمائهم في وجدة.
تعد المدينة البالغ عدد سكانها 500 ألف نسبة في شمال شرق المغرب، مدينة عبور للعديد من المهاجرين، على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الجزائرية. من هنا يستعد معظمهم للمحطة الأخيرة، متجهين شمالاً عبر البحر الأبيض المتوسط أو إلى الجيوب الإسبانية في سبتة ومليلية. هذه المحطة الأخيرة هي الأكثر صعوبة أيضاً. ويشير شملال إلى أن الفشل في الوصول إلى الحدود النهائية مع وضع الهدف في الاعتبار أمر محبط للغاية - وهذا ما جعل الكثيرين في المغرب يشعرون بأنهم محاصرون.
ويقول: "ما يرونه من قصص يمثل مآسي حقيقية عن معاناتهم. يتم استغلالهم على الحدود من قبل مافيا التهريب. الجزائر لا ترغب بوجودهم، والسلطات المغربية لا تريدهم - ولذا فهم عالقون في المنطقة المحرمة ".
شباب المغرب بدوره يعاني!
من وجهة نظر مغربية، يمكن تفسير هذه الأرض المحرمة على النحو التالي: المغرب ليس لديه مصلحة في رعاية المزيد من الشباب العاطلين عن العمل الذين قد يبقون في البلاد. كما يوجد الكثير منهم في المغرب: منذ سنوات، أصدرت البلاد تصاريح إقامة للعديد من المهاجرين في البلاد. ولكن ذلك حدث منذ فترة طويلة، والآن تقوم الحكومة بترحيل المزيد منهم، كما يقول هانيس شتيغمان، مدير المنظمة الدولية "كاريتاس" في المغرب، التي تعنى بالوافدين إلى هناك.
ويوضح شتيغمان: "الوضع ليس كما هو عليه الحال في ألمانيا أو أوروبا بصفة عامة، حيث المجتمع متقدم في السن وعلى دراية من أن مصلحتهم في قدوم المهاجرين، لأن شخصاً ما يجب أن يدفع الكرسي المتحرك، بتعبير ساخر. في أوروبا، إذاعملنا بعقلانية، فإننا في الواقع نبحث بشدة عن المهاجرين. هذا ليس هو الحال على الإطلاق في المغرب. يجب على المجتمع المغربي أولاً أن يثقف ويعلم شعبه ".
المغرب نفسه بلد أغلبية سكانه من الشباب لا يستطيع سوق العمل استيعابهم. وبطالة الشباب مرتفعة. لهذا السبب يريد العديد من المغاربة الشباب الهروب - إذا استطاعوا، بتأشيرة وطائرة ، وإذا اضطروا إلى ذلك بالقارب عبر البحر الأبيض المتوسط أو إلى الجيوب الإسبانية.
يوسف شملال يدخل المدينة القديمة. في شارع جانبي، يجلس حوالي 12 شاباً من ذوي البشرة السمراء على كراسي بلاستيكية صغيرة في مقهى صغير، ويتحدثون باللغة العربية ويشربون الشاي - لقد جاءوا من السودان. يقول أحدهم إن بعضهم كان في المدينة لفترة قصيرة فقط ، والبعض الآخر في المدينة منذ عدة أشهر. ويقول أحد المهاجرين الشباب من السودان: "نعم ، لدي أوراق طلب اللجوء. كثيرون هنا لديهم أوراق لجوء، لكن ليس لديهم مكان للإقامة. ما ينقصنا هو السكن ، فنحن ننام في الشارع. إذا كان لدينا مكان للإقامة ، فلن نتسكع هنا في المقهى. نحن نفتقر للمساعدات الإنسانية والحمامات وأماكن للنوم والنظافة ".
المئات من اللاجئين يغرقون سنويا في مياه البحر المتوسط وهم في طريقهم إلى أوروبا، إلى متى تستمر هذه التراجيديا؟
مآسي مهاجرين من السودان
قصص هؤلاء الشبان متشابهة. معظمهم مر بظروف شبيهة بالعبودية والعنف وسوء المعاملة. طريق الهروب عبر ليبيا، حيث احتجز المئات منهم في السجون ولم يُفرج عنهم إلا بعد دفع ما يصل إلى 1000 يورو. ثم عادوا عبر الجزائر، عبر الحدود إلى المغرب مقابل عدة مئات من اليورو - وفي حالة لم يتم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الجزائرية، يتركون في الصحراء باتجاه النيجر. والمحطة الأخيرة للكثيرين هي وجدة: في الوقت الحالي، لا تكفيهم الإمكانيات المالية من أجل مواصلة الرحلة.
في البلدة القديمة خلف أحد الأسوار، على قطعة أرض خالية، وضعت مراتب بجانب شاب يخلط مسحوق الغسيل الأبيض بالماء على كيس بلاستيكي منبسط على الأرض ويغسل ملابسه. هذه البقعة تصلها الشمس، ولهذا يحاول الشباب تظليلها بأغطية وملابس بلاستيكية. حوالي 30 شابًا يجلسون ويتكئون على جدار في الظل المتناثر. هل سمعت بما حدث في مليلية خلال الصيف؟ في نهاية يونيو /حزيران، توفي ما لا يقل عن 23 مهاجرا أثناء محاولتهم تسلق الأسوار الخاضعة للحراسة المشددة في الجانب الإسباني. وقد وصف شهود عيان المشاهد بأنها "معركة بين مسؤولي الحدود المغاربة والمهاجرين".
مهاجر سوداني من هؤلاء يقول: "الصور، العنف. هذا أخافنا. منذ أن علقت هذه الصور في رأسي، لم أجرؤ على السفر أكثر نحو مليلية. سأحاول الدخول عبر سبتة ".إذا لم تكن مليلية، هناك طريق آخر نحو أوروبا، فالكثيرون هنا يستمرون في قول ذلك. لكن ما لا يحبه الشباب على الإطلاق، هو كيفية تصويرهم في الأماكن العامة من قبل السلطات. ومهاجر شاب سوداني آخر من المجموعة يوضح عن معاملة السلطات معهم وكذلك الموقف الأوروبي: " يقولون إننا عنيفون، لكننا لسنا كذلك. الحكومة هنا تصرفت بشكل سيء تجاه المهاجرين على الحدود. قتلوا الناس، وضربوهم، وانتهى الأمر بالعديد منهم في المستشفى. كما أن (موقف الاتحاد الأوروبي) غير عادل وغير إنساني. الناس في أوروبا لديهم الكثير ويغلقون أبوابهم فقط. هذا ليس جيدا".
لكن يكفيهم إلقاء نظرة على هواتفهم، حتى يحفزهم ذلك على مواصلة رحلتهم. ولا سيما صور اللاجئين من أوكرانيا، الذين تم استقبالهم بتعاطف في ألمانيا، تحفز المهاجرين هنا في وجدة. وتجعلهم يتسألون ، "إذا تم الترحيب، فلما لا يُرحب بنا نحن أيضاً؟".
دنيا صادقي- مراسلة القناة الألمانية الأولى في الرباط / إ.م