وجبة الفطور ـ أطعمة يمكن تناولها على معدة فارغة لتعزيز الطاقة

من المعروف أن وجبة الفطور هي أهم وجبة خلال اليوم، كلام يؤكده خبراء التغذية. والسبب هو حاجة الجسم في الصباح إلى الكثير من المواد الغذائية لبدء اليوم بشكل جيد وطاقة ونشاط. ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن نوعية الأطعمة التي يتم تناولها على معدة فارغة في الصباح تلعب دورا أساسيا في التأثير الإيجابي أو السلبي على الجسم، إذ أن بعض الأطعمة قد تكون ثقيلة على المعدة مما يتسبب بإزعاجها .
إليك بعض الأطعمة المناسبة لتتناولها على معدة فارغة لبدء يومك بشكل أفضل:
البيض
يعتبر البيض مصدرا ممتازا للبروتين ويوفر العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامينات ب وفيتامين أ وفيتامين د، بالإضافة إلى الكالسيوم والفوسفور والحديد والصوديوم والبوتاسيوم. إن تناول بيضة مسلوقة أو أومليت على معدة فارغة أمر سهل على المعدة ويوفر طاقة لوقت أطول.
بذور الشيا
من المصادر الغنية بالألياف والعناصر الغذائية وتمنح شعورا بالشبع لفترة أطول. يمكن دمجها مع الزبادي اليوناني أو الجبن أو مخفوق البروتين. قد تساعد العناصر الغذائية الموجودة في بذور الشيا أيضا في إدارة مستويات الغلوكوز وخفض نسبة الكوليسترول ومنع الالتهاب، من بين فوائد أخرى. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.
الشوفان
يعتبر الشوفان خيارا رائعا لوجبة الفطور. وجبة غنية بالألياف وتضمن الشبع طويل الأمد. يحتوي الشوفان أيضا على الكربوهيدرات المعقدة التي تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة. ولكن يجب الانتباه إلى الكمية عند الرغبة بإنقاص الوزن.
خبز الحبوب الكاملة
وجبة فطور مغذية حيث يحتوي خبز الحبوب الكاملة على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تمنح جسمك بداية جيدة لليوم ويمنحك شعورا بالشبع لفترة أطول من الخبز الأبيض.
المكسرات
المكسرات هي قنبلة مغذية حقيقية ومثالية كوجبة خفيفة على معدة فارغة. تحتوي على الدهون الصحية والبروتين والألياف التي تساعد على قمع الشعور بالجوع واستقرار المعدة. كما أنها مفيدة بشكل خاص إذا كنت تعاني من حرقة المعدة. بحسب ما نشره موقع (سات 1) الألماني.
ر.ض
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الطماطم
فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
المواد الغنية بالألياف
ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الفراولة وأخواتها
هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الخضار خضراء اللّون
بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الحوامض
الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الدواجن عوض الأبقار
بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الجوز
الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الأسماك
تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
عدم الإكثار من الملح
تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح