 وجبة ″الشاورما″ الشهيرة تحلق قريبا فوق السحاب! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 07.02.2020

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منوعات

وجبة "الشاورما" الشهيرة تحلق قريبا فوق السحاب!

"سندوتش الشاورما" يتمتع بشعبية كبيرة في دول عديدة، فهو المنقذ في ساعات الليل المتأخرة، كما يفي بالغرض لسد الجوع بين الوجبات. شركة طيران قررت ضم الأكلة المحببة لقائمة طعامها أثناء رحلات الطيران. قرار أثار سخرية وتساؤلات.

سندوتش الشاورما أو الدونر من الوجبات السريعة الشهيرة في ألمانيا

سندوتش الشاورما أو "الدونر" يحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا

خبر جيد لعشاق الشاورما، إذ يمكنهم في القريب العاجل تناول وجبتهم المفضلة "أرضا أو جوا"، على الأقل عند استخدام شركة "يوروينغس" الألمانية، التي أعلنت أنها ستقدم سندوتشات الشاورما (المعروف في ألمانيا بالدونر كباب) على متن رحلاتها.

أثار إعلان "يورو وينغس" على تويتر، ردود فعل تنوعت بين السخرية وبين التشكك في إمكانية تناول هذه الوجبة أثناء الطيران وردود فعل باقي المسافرين، ممن لا يفضلون بالضرورة الرائحة القوية للشاورما.

"سيخ الشاورما" على متن الطائرة؟

أول سؤال أثاره إعلان الشركة: هل ستمر المضيفات بـ"سيخ الشاورما" على الركاب؟ يورو وينغس أجابت على هذا الأمر موضحة أنه سيتم إعداد سندوتشات الشاورما قبل الطيران، وبالتالي فإن سيخ الشاورما الشهير لن يكون موجودا على متن الطائرة.

ولتقليل سقف التوقعات، قالت الشركة إن ساندوتشات الشاورما التي ستقدم على متنها لن تحتوي على شرائح البصل وصلصة الزبادي المعتاد تقديمها مع الشاورما، وفقا لتقرير نشرته مجلة "شتيرن" الألمانية. لن يتمكن الراكب أيضا من اختيار أنواع الصلصة الحارة أو الباردة التي يفضلها، ولن تكون هناك فرصة أن يطلب من المضيفة وضع شرائح معينة من الخضروات على الشاورما، كما هو المعتاد في محلات الوجبات السريعة.

ضرر لباقي الركاب؟

على موقع "تويتر" علق أحد المغردين : "نعم الشاورما لذيذة، لكني أعتقد أن الفكرة مجرد دعابة فحسب، قطع اللحم والسلطة التي تتساقط من كل شخص أثناء تناول وجبته، تجعل تنفيذ الفكرة صعبا للغاية، علاوة على ذلك: كيف سيكون طعم اللحم الذي يتم تسخينه غالبا في الميكروويف".

مغرد آخر كتب: "عندما أرغب في الحصول على وجبة طعام ممتعة المرة المقبلة، سأستقل الطائرة وأطلب شاورما".

 

 

البعض رفض الفكرة لتأثير الروائح المنبعثة "أثناء وبعد" تناول الشاورما، على باقي الركاب، فيما تساءل آخرون عما إذا كان من الممكن الحصول على "ساندوتش شاورما" مجانا بعد 10 رحلات طيران.

بعيدا عن ردود الفعل الالكترونية، ستكشف التجربة عن مدى إمكانية تنفيذ الفكرة وتقبل الركاب لها.

ا.ف/ ع.ج.م   

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