 وجبات منعشة ينصح بها الخبراء في أيام الصيف الحارة! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

وجبات منعشة ينصح بها الخبراء في أيام الصيف الحارة!

بينما يفضل البعض تناول الآيس كريم ومختلف أنواع المثلجات في أيام الصيف الحارة، ينصح الخبراء بوجبات منعشة أخرى تساعد الجسم على مقاومة الحرارة. فما هي أهم هذه الوجبات؟

ينصح الخبراء بتناول سلطة الفواكه في الصيف

لا يحب الجميع إضافة الفواكه إلى سلطة الخضروات التقليدية، وهؤلاء يمكنهم تناول سلطة فواكه تحتوي على فاكهتهم المفضلة.

مع ارتفاع درجات الحرارة يتجه الكثيرون لتناول الآيس كريم ومختلف أنواع المثلجات والمشروبات الباردة لترطيب الجسم، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الوجبات تأتي عادة بنتائج عكسية، وينصحون بتناول الأغذية التي تتناولها شعوب المناطق الحارة وخاصة دول البحر المتوسط. فما هي الأطعمة التي ينصح بها الخبراء في أيام الصيف الحارة؟

أغذية تحتوي على سوائل

 يعتقد البعض أن المشروبات الباردة هي الحل لمواجهة حرارة الصيف المرتفعة، لكن بحسب موقع "فوكوس أونلاين" قد تتسبب هذه المشروبات في الشعور بالحر بشكل أكبر. ويعود السبب في ذلك بحسب الموقع إلى بذل الجسم لمجهود كبير من أجل هضم هذه السوائل الباردة، مما يؤدي لارتفاع درجة حرارته. لذلك ينصح الخبراء ببدائل أخرى كالخيار، البطيخ، الخس والفراولة. ويضيف موقع "فوكوس أونلاين" الطماطم والكوسا بالإضافة إلى السبانخ والتوت بأنواعه والخوخ والنعناع.

حساء الغازباتشو الإسباني

حساء الغازباتشو الإسباني

حساء الغازباتشو الإسباني

ينصح موقع "فوكوس أونلاين" بتقليد سكان الأندلس الذين تعودوا على موجات الحر، وذلك عن طريق تناول حساء الغازباتشو الإسباني المنعش. وبحسب "سي إن إن" فإن هذا الحساء سهل الإعداد ويتم تقديمه بارداً خاصة في فصل الصيف. ويتكون الحساء من الطماطم، الخيار، الفلفل، البصل، الثوم وزيت الزيتون. كما يضيف إليه الإسبان بقايا الخبز لديهم، وهو ما يعطي الحساء مقامه السميك، بحسب موقع "سي إن إن".

حساء الخيار والزبادي الإيراني

يقول موقع "فوكوس أونلاين" إن حساء الخيار الزبادي والخيار الإيراني (يسمى آبدوغ خيار باللغة الفارسية)، هو من الوجبات الأساسية في فصل الصيف عند الإيرانيين. وينصح موقع "نيويورك تايمز" بهذا الحساء لسهولة تحضيره في الأيام الحارة وتقديمه بارداً مما ينعش الجسم. ويعطي الموقع وصفة الحساء الإيراني المكونة من الخيار والزبادي ويضاف إليهم البهارات مثل الريحان والنعناع والبصل والثوم والقليل من الخل.

حساء الخيار البارد

حساء الخيار البارد

السلطة

السلطة من الأطباق التي لا غنى عنها في الصيف، فهي مغذية ومنعشة وسهلة التحضير. وينصح موقع "فوكوس أونلاين" بإضافة الخضروات ذات الأوراق الداكنة إلى السلطة، وذلك لاحتوائها على السوائل المرطبة. كما ينصح الموقع بإضافة الجزر والخيار والفلفل والفجل والكرنب، ويشجع على إضافة الفواكه إلى السلطات من أجل طعم مختلف. أما موقع "فاين داينينغ" فيوصي بالسلطة اليونانية بالجبن أو سلطة "كابريزي" الإيطالية.

سلطة الفواكه

لا يحب الجميع إضافة الفواكه إلى سلطة الخضروات التقليدية، وهؤلاء يمكنهم تناول سلطة فواكه تحتوي على فاكهتهم المفضلة. وينصح موقع "فوكوس أونلاين" بإضافة القليل من عصير الليمون أو النعناع إلى مزيج الفواكه من أجل طعم منعش. وينصح موقع "سي إن إن" بفاكهة "دوريان"، والتي ينتظرها سكان القارة الآسيوية كل عام في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. لكن ينبغي الحرص عند تناول فاكهة "دوريان" بسبب الرائحة الكريهة التي تخلفها.

تبولة برغل

تبولة برغل

التبولة

التبولة من الوجبات المحبوبة في البلاد العربية، وينصح بها موقع "فاين داينينغ" بشكل خاص في الأيام الحارة. وتتكون التبولة بشكل أساسي من البرغل والبقدونس، وتضاف إليها مكونات أخرى مثل الطماطم والبصل والنعناع وعصير الليمون وزيت الزيتون والكثير من التوابل.

الشكشوكة

تنتشر الشكشوكة بشكل كبير في دول شمال أفريقيا وخاصة مصر، كما تعد من الوجبات الأساسية في بلاد الشام وتركيا وبشكل خاص في الأيام الحارة. وبحسب موقع "نيويورك تايمز" يمكن تناولها كوجبة فطور أو غداء أو عشاء، ويعطي الموقع وصفة الشكشوكة التي تتكون من البيض الذي يضاف إليه صلصة طماطم مع فلفل وبقدونس وكزبرة وكمون. وبحسب موقع "إندبندنت" فإن تناول وجبات تحتوي على البهارات الحارة يخدع الجسم لاعتقاده بأنه يتعرض للتسخين، مما يجعله يحاول خفض درجة حرارته. لذلك ينصح الموقع بعدم الخوف من إضافة البهارات الحارة إلى الوجبات في الصيف لترطيب الجسم.

س.ح

  • Meat on a BBQ (picture-alliance/dpa/D. Maurer)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    الصيف.. فصل الشواء

    مثل العديد من البلدان الأخرى، يحب الألمان الشواء. ويفضلون النقانق بالطبع وأنواع اللحوم المختلفة، بالإضافة إلى الخضروات وجبنة الحلوم. كما يلتزم الكثيرون بطرق الشواء التقليدية على الفحم، وفي فصل الصيف تنتشر في الحدائق العامة حفلات الشواء.

  • Krautsalat (Colourbox)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    سلطة الكرنب

    كلمة "Kraut" كانت مهينة للألمان خلال الحربين العالميتين، فهي تعني أيضاً (أعشاب)، وتشير إلى نوع آخر من الخضروات (الملفوف)، ويوجد طبق ألماني آخر قريب من هذا الاسم وهو الملفوف المخلل والمقطع بدقة واسمه "زاوركراوت". ويضيف الألمان الخل إلى هذه السلطة عوضاً عن الصلصة، وبعضهم يضيف إليها التفاح والبصل أيضا!

  • Potato salad (Colourbox/Bad Man Production)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    سلطة البطاطا

    توجد وصفات كثيرة جدا ومختلفة لتحضير سلطة البطاطا في ألمانيا. إذ يتبع الألمان غالباً في تحضير سلطة البطاطا وصفات الجدات، وبعض الوصفات التقليدية تضيف إليها عوضاً عن المايونيز والخل وزيت الزيتون.

  • Pellkartoffel mit Quark (imago)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    طبق آخر من البطاطا

    في حرارة فصل الصيف، لا رغبة لأحد بالطبخ. لذلك ابتكر الألمان وجبة خفيفة تعتمد على البطاطا أيضاً. ولتوفير الوقت تسلق البطاطا مع قشرتها، التي تُزال قبل الأكل. وتقدم مع لبن سميك شبيه بالزبادي، يخلط مع الأعشاب الطازجة.

  • Fleischsalat (imago)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    سلطة اللحوم

    الآن على النباتيين أن يغمضوا أعينهم. فقد تمكن الألمان من جعل اللحم مكونا أساسيا في بعض أنواع السلطة. بعض الأشخاص يضعونها على الخبز مثل سلطة السجق، حيث يقطع اللحم ويضاف إليه المايونيز والحامض والمخلل والبصل والتوابل.

  • Matjes, apple and potatoes (imago)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    تحدٍ آخر وسلطة غريبة!

    سلطة سمكة الرنجة المخللة، رغم من أنها لا ترضي جميع الأذواق، إلا أنها معشوقة الساحل الألماني الشمالي. في هذه الوصفة التقليدية، يجمع السمك المخلل مع مكعبات البصل والتفاح والشبت ومنتجات ألبان دسمة. ويقدم هذا الطبق الصيفي المنعش إلى جانب البطاطا.

  • Frankfurter grüne Sauce (imago)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    الأعشاب بالكريما

    ربما قد لاحظت الاتجاه الجديد للألمان. إذ يميليون إلى إضافة الصلصة إلى أطباق البطاطا، والبيض. وهذه الصلصة التقليدية الخضراء من فرانكفورت، تحتوي على الأعشاب الطازجة المتوفرة في فصل الصيف. وللصلصة أيضاً مواسم ومهرجانات خاصة تفتتح يوم خميس العهد قبل عيد الفصح.

  • Pear, beans and bacon in a plate (Colourbox)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    حساء الصيف

    الكمثرى والفاصولياء ولحم الخنزير المقدد، طبق قادم من شمال ألمانيا. تطهى هذه المكونات الثلاثة مالحة وحلوة، لتقدم وجبة صحية مع قليل من الدسم. تحافظ الكمثرى على شكلها اثناء الطهي.

  • Erdbeerkuchen (Imago/Eibner)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    منافسة نجوم الصيف

    ربما بإمكان بعض الألمان تخطي الوجبة الأساسية ببساطة، والاعتماد على الفاكهة طوال فصل الصيف، لأنه فصل أنواع التوت المختلفة والطازجة. والأكثر شعبية بين هذه الأنواع الفريز (الفراولة) والكرز والتوت البري والمشمش.

  • Zwetschgen cake (Imago/Chromorange)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    كعكة الخوخ

    فاكهة أخرى يعتمدها الألمان كثيراً في صنع كعكات مذهلة، الخوخ أو البرقوق. ولكن هناك نوع مميز خاص لصنع الكعكات يدعى تسفيتشه. والاختلاف هنا شكلي، حيث يكون هذا النوع صغير بيضوي بينما البرقوق التقليدي كروي.

  • Rote Grütze (picture-alliance/J. Haas)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    الحلوى الحمراء

    إذا شعرت بتوق لتناول هذا النوع من الحلويات، فقد تأقلمت مع المطبخ الألماني. وهذا الطبق الكلاسيكي عبارة عن فاكهة التوت الصيفية الحمراء المطبوخة مع السكر ونشاء الذرة. وتقدم هذه الحلوى مع صلصة الفانيلا والكريما أو الآيس كريم. إنها بسيطة جداً، غير أن الصيف في ألمانيا قد يبدو مختلفاً من دونها. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا


مختارات

نصائح بسيطة لتنعم بنوم هادئ في ليالي الصيف الحارة!

كثيرون يعانون التعب بسبب قلة النوم والحرمان من نوم هادئ في ليالي الصيف الحارة، لكن التغلب على ذلك ليس بالأمر المستحيل. إليك بعض النصائح البسيطة لتتغلب على حرارة الصيف وتنعم بنوم هادئ.  

في أطعمة منطقة البحر المتوسط أسرار قد تغيب عن الكثيرين

تكثر أنظمة الحمية الغذائية الصحية، لكن أحدث ما توصل إليه العلماء في هذا الخصوص هو أن الأطعمة القادمة من حوض البحر المتوسط تزيد من عمر الدماغ وتحد من تفاقم الزهايمر. فما سرّ هذه الأطعمة؟  

مواضيع ذات صلة

BG Deutsche Wörter, die es in andere Sprachen geschafft haben | Frau schläft auf Bett

نصائح بسيطة لتنعم بنوم هادئ في ليالي الصيف الحارة! 28.06.2020

كثيرون يعانون التعب بسبب قلة النوم والحرمان من نوم هادئ في ليالي الصيف الحارة، لكن التغلب على ذلك ليس بالأمر المستحيل. إليك بعض النصائح البسيطة لتتغلب على حرارة الصيف وتنعم بنوم هادئ.

England Strand in Bournemouth

شواطئ المرح الصيفي قد تنشر كورونا في أوساط الشباب! 26.06.2020

حلول موسم الصيف وتخفيف القيود بسبب كورونا، دفع ألوف الناس إلى الشواطئ، لكنّ هذا يتزامن مع ارتفاع في نسب الإصابة بفيروس كورونا بين من هم أصغر سناً عما كان معروفا في ميدان هذه الجائحة.

Sommerhitze in Europa - Bonn

تأهب في أوروبا بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة 25.07.2019

أوروبا تتصبب عرقاً في مواجهة موجة الحر الشديدة الثانية خلال هذا الصيف. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم غد. ودفعت موجة الحرَ بعض الحكومات إلى إطلاق تحذيرات واتخاذ بعض التدابير الاحترازية.

إعلان
Themenbild Facebook

 