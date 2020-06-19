 وجبات غذائية تساعدك في مواجهة الأوقات الصعبة | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 20.06.2020

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علوم وتكنولوجيا

وجبات غذائية تساعدك في مواجهة الأوقات الصعبة

يحاول كثير من الأشخاص تجنب الأدوية الكيميائية في علاج الأمراض وخصوصاً في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية. وقد كشف باحثون عن وجبات غذائية يمكن أن تساعد في محاربة الاكتئاب بعيداً عن العلاجات الدوائية. تعرف على أهمها:

اغذية غنية بالبروتين

هناك أغذية قد تساعد الدماغ في إنتاج هرمون السعادة، وفي الواقع لقد استخدمت التغذية كوسيلة للشعور بتحسن حيال أنفسنا لسنوات،

 قد يبدو من الطبيعي ارتفاع نسبة الإصابة بالاكتئاب في هذا العام الذي شهد وما يزال العديد من الصعوبات من أبرزها مكافحة فيروس كورونا وتداعياته التي طالت الاقتصاد وتسببت بفقدان الكثير من الوظائف وبالتالي الضغوطات المالية والعنصرية واضطرابات أخرى مختلفة.

مختارات

بعيداً عن مضادات الاكتئاب الدوائية، هناك أغذية قد تساعد الدماغ في إنتاج هرمون السعادة، وفي الواقع لقد استخدمت التغذية كوسيلة للشعور بتحسن حيال أنفسنا لسنوات، بحسب ما نشره موقع "longevity" الأميركي. كما استخدمت ثقافات مختلفة إعداد وجبات الطعام كوسيلة لإظهار حبهم واهتمامهم لشخص ما دون قول كلمة واحدة حتى، الأمر الذي أثبت علمياً مؤخراً، حيث أظهرت دراسات عدة وجود روابط بين أغذية معنية وقدرتها في تخفيف أعراض الاكتئاب. ووفقاً للدكتورة ريا باتاغلينو المختصة في الطب النفسي التكاملي الغذائي هناك بعض الأغذية التي ينصح بها لدعم الصحة النفسية:

أسماك مجمدة أو معلبة مع الخضار الورقية:

أحد أفضل الأطعمة للصحة النفسية والدماغ هو الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونا، لأنها غنية بأوميغا 3. علاوة على ذلك، الأحماض الدهنية مفيدة لصحة الدماغ والقلب ولديها قدرة على المساعدة في حالات الاكتئاب وحالات ومشاكل نفسية أخرى. كما أن الخضار الورقية، تعد مصدراً مثالياً المغنيسوم الذي يرتبط أيضاً بمكافحة الاكتئاب.

زبدة الفستق أو الفول السوداني على قطعة خبز من القمح الكامل:

لاحتوائها على الكثير من المغنيسيوم، فإن شطيرة زبدة الفستق هي عبارة عن وجبة مغذية وشهية لا تحتاج للطبخ وبالتالي لا تتطلب مجهوداً أو وقتاً طويلاً. إذ توفر المكسرات دهوناً صحية وبروتيناً للمساعدة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

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أجهزة وتطبيقات لتتبع الحالة المزاجية

المعكرونة النباتية والسبانخ:

فييما يشتهر السبانخ بفوائده الغذائية، فأن اقتراح المعكرونة قد يبدو غريباً. ولكن هناك العديد من بدائل المعكرونة الصحية ما عليك سوى اختيار نوع معكرونة تحتوي على نسبة غذاء جيدة ونسبة منخفضة من السكر.

حساء الفاصولياء البيضاء مع مخلل الملفوف:

الفاصولياء البيضاء غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، كما أن الأطعمة المخمرة مرتبطة علمياً بتحسين المزاج لأنها غنية بالبروبيوتيك الذي يساعد في تعزيز صحة الأمعاء والمعدة ويحمي من القلق والاكتئاب.

 إضافة إلى هذه الأطباق، هناك العديد من أنواع الحساء مثل "حساء ميسو" الياباني، وهي سهلة التحضير وغنية بالبروتين والبروبيوتيك التي من شأنها أن تساعد في تحسين المزاج. بحسب ما نشره موقع "مايكروسوفت نيوز". 

ر.ض/ ص.ش

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    ما هو الاكتئاب الشتوي؟

    هبوط مفاجئ في المزاج وإرهاق مستمر ونقص في الطاقة والحاجة الى النوم المفرط والشهية المفرطة. هي أعراض شائعة لدى الكثيرين في الشتاء وتذهب بحلول فصل الربيع. يرجع خبراء الأمراض النفسية أسباب هذه الأعراض إلى الإصابة باكتئاب موسمي والمعروف أيضا باكتئاب الشتاء.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    أعراض غير مقلقة

    وبحسب رأي خبراء الأمراض النفسية فإن معالجة هذه الأعراض ليس ضروريا، إلا إذا استمر الشعور بهذه الأعراض لفترات طويلة، فهنا ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    أين يكثر انتشاره؟

    وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشتوي في أوروبا حوالي 9 بالمائة وتختلف أعراضه من شخص لآخر. وهو مرض يكثر انتشاره في الدول الاسكندنافية وألمانيا بينما ينخفض في البلدان المطلة على البحرالأبيض المتوسط .

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    تشخيص ليس بالسهل

    ولا يعد تشخيص الاكتئاب الشتوي أمرا سهلا. وترجع صعوبة التشخيص إلى ضرورة تمييز أعراض الاكتئاب المعتاد والذي غالبا ما يبدأ بفقدان الشهية والأرق.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    علاج الاكتئاب الشتوي ضوئيا

    يؤكد خبراء الأمراض النفسية أن للضوء دور كبير في علاج الاكتئاب الشتوي على عكس الاكتئاب العادي، إذ يتم استخدام مصابيح خاصة تبلغ استطاعتها القصوى حوالي 10 آلاف درجة يتم تسليطها على المريض لمدة 30 دقيقة في الجلسة الواحدة. وتختلف شدة الإضاءة بحسب درجة الاكتئاب. ويحتاج العلاج الضوئي مدة أسبوعين. وللحصول على أفضل نتائج للعلاج ينصح الأطباء بإجراء المعالجة صباحا، وتتميز هذه الطريقة بعدم وجود أعراض جانبية.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    نصائح يومية

    ويشدد خبراء الأمراض النفسية على ضرورة إجراء بعض التغييرات في روتين الحياة اليومي. ولدى البقاء لفترات طويلة في المنزل ينصح خبراء الأمراض النفسية بالنظر من خلال النوافذ أو القيام بتغيير مكان العمل وإنارة المكاتب بشكل كاف.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    الاختلاط بالآخرين

    على الرغم من نقص الطاقة الذي يميز اكتئاب الشتاء، يوصى خبراء الأمراض النفسية بالاختلاط مع الناس والابتعاد عن العزلة.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن

    يوصي خبرا الأمراض النفسية بتناول أطعمة مركبة من الكربوهيدرات المعقدة، بحيث تكون عملية الهضم طويلة ويحافظ الجسم على نسبة السكر في الدم وعلى نسبة السيروتونين في حالة مستقرة لفترة طويلة.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    ممارسة الرياضة بشكل متكرر

    أحد التفسيرات لظهور الاكتئاب في فصل الشتاء هو التغيرات الهورمونية في الجسم، بما في ذلك انخفاض مستوى السيروتونين الذي يسبب الاكتئاب. القيام بنشاط رياضي يزيد من مستوى السيروتونين، ما يعني أنه بمثابة مضاد طبيعي للاكتئاب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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