وجبات صحية لنوم عميق وهادئ

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كيف يمكن للكرز أو الموز أو العدس تحسين جودة النوم لدينا.
يمكن لبعض المأكولات أن تساعدنا في الحصول على نوم هادئ في الليل، بينما تستطيع أطعمة أخرى أن تعكر صفو نومنا أو حتى أن تحرمنا من النوم. فما هي إذن العناصر التي يجب أن تتضمنها وجبة العشاء كل مساء للتمتع بنوم أفضل؟
مع تزايد عدد الأشخاص حول العالم الذين يحصلون على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يثار التساؤل حول المواد الغذائية المسموح تناولها قبل وبعد اللقاح. فهل هناك أطعمة محددة يفضل تناولها وأخرى علينا تجنبها؟
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