 وجبات صحية أفضل: بروتينات نباتية للعضلات | صحتك بين يديك | DW | 22.07.2022

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صحتك بين يديك

وجبات صحية أفضل: بروتينات نباتية للعضلات

البروتينات هي اللبنات الأساسية للألياف والأنسجة العضلية. إنها تعطي إحساساً بالامتلاء وتدعم جهاز المناعة أيضًا. تحتوي اللحوم مثلاً على بروتينات، لكن توجد أيضاً بدائل جيدة.

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