وجبات صحية أفضل: بروتينات نباتية للعضلات

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البروتينات هي اللبنات الأساسية للألياف والأنسجة العضلية. إنها تعطي إحساساً بالامتلاء وتدعم جهاز المناعة أيضًا. تحتوي اللحوم مثلاً على بروتينات، لكن توجد أيضاً بدائل جيدة.
صالات الرياضة والتمارين القاسية وحدها لا تكفي للحصول على عضلات مشدودة والتمتع بصحة بدنية ولياقة عالية. يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات إلى جانب الرياضة. ما هي الأطعمة الغذائية المثالية لذلك؟
تتعدد الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية الكبرى للجسم. لكن خبراء التغذية حددوا منها 9 يجب تناول الكميات المقررة منها بصفة يومية. تتركز أغلبها في الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.
يحتاج الإنسان لفيتامينات معينة يتضمنها النظام الغذائي للحفاظ على توازن صحة الجسم. ونظرا لأن فيتامين "بي 12" هو الفيتامين الوحيد الذي لا يوجد في الفواكه والخضروات، نطلعك كيف تحصل عليه لتفادي أمراض مؤكدة!
التقليل من الرحلات الجوية واستخدام وسائل النقل العام والاستهلاك الحذر للمياه هي سبل معروفة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، لكن الكثير منا ينسى مدى الاختلاف الذي يمكننا إحداثه من خلال تغيير العادات الغذائية.
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