وجبات صحية أفضل: بروتينات نباتية للعضلات

التغير المناخي... كيف تقلص البصمة الكربونية لطعامك؟

التقليل من الرحلات الجوية واستخدام وسائل النقل العام والاستهلاك الحذر للمياه هي سبل معروفة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، لكن الكثير منا ينسى مدى الاختلاف الذي يمكننا إحداثه من خلال تغيير العادات الغذائية.