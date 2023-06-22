 وجبات سريعة - الجانب المظلم لصناعة الأغذية | وثائقي | DW | 30.06.2023

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وثائقي

وجبات سريعة - الجانب المظلم لصناعة الأغذية

يعاني 40٪ من سكان العالم من زيادة الوزن أو من السمنة. وهذا يرجع غالبا إلى الأغذية الصناعية المعالَجة إلى حد كبير. ومع ذلك تركز شركات صناعة الأغذية على منتجات تسبب الإدمان.

يعتبر السكر من أقوى المواد التي يمكن أن تسبب الإدمان بشكل كبير. تعرف شركات صناعة الأغذية العملاقة هذا جيدا. لهذا تستخدم السكر والدهون ومحسنات النكهة في منتجاتها لجعل الناس يشترونها وتزيد بذلك من أرباحها. والنتيجة هي معاناة المزيد من الناس حول العالم من زيادة الوزن أو السمنة. لهذا تزداد الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. فكيف يمكن تغيير استراتيجيات شركات صناعة الأغذية أو وضع حد لها؟

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