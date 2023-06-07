وجبات سريعة - الجانب المظلم لصناعة الأغذية

يعتبر السكر من أقوى المواد التي يمكن أن تسبب الإدمان بشكل كبير. تعرف شركات صناعة الأغذية العملاقة هذا جيدا. لهذا تستخدم السكر والدهون ومحسنات النكهة في منتجاتها لجعل الناس يشترونها وتزيد بذلك من أرباحها. والنتيجة هي معاناة المزيد من الناس حول العالم من زيادة الوزن أو السمنة. لهذا تزداد الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. فكيف يمكن تغيير استراتيجيات شركات صناعة الأغذية أو وضع حد لها؟

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