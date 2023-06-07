 وجبات سريعة - الجانب المظلم لصناعة الأغذية | تقارير جديدة | DW | 07.06.2023

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تقارير جديدة

وجبات سريعة - الجانب المظلم لصناعة الأغذية

يعاني 40٪ من سكان العالم من زيادة الوزن أو من السمنة. وهذا يرجع غالبا إلى الأغذية الصناعية المعالَجة إلى حد كبير. ومع ذلك تركز شركات صناعة الأغذية على منتجات تسبب الإدمان.

Dokumentation Junkfood - Die dunkle Seite der Lebensmittelindustrie

Dokumentation Junkfood - Die dunkle Seite der Lebensmittelindustrie

يعتبر السكر من أقوى المواد التي يمكن أن تسبب الإدمان بشكل كبير. تعرف شركات صناعة الأغذية العملاقة هذا جيدا. لهذا تستخدم السكر والدهون ومحسنات النكهة في منتجاتها لجعل الناس يشترونها وتزيد بذلك من أرباحها. والنتيجة هي معاناة المزيد من الناس حول العالم من زيادة الوزن أو السمنة. لهذا تزداد الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. فكيف يمكن تغيير استراتيجيات شركات صناعة الأغذية أو وضع حد لها؟

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 02 يوليو/تموز 2023 – 03:15 UTC
الأحد 02 يوليو/تموز 2023 – 11:15 UTC
الأحد 02 يوليو/تموز 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 03 يوليو/تموز 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 03 يوليو/تموز 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 03 يوليو/تموز 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 03 يوليو/تموز 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 04 يوليو/تموز 2023 – 15:15 UTC
الخميس 06 يوليو/تموز 2023 – 07:15 UTC
الخميس 06 يوليو/تموز 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 07 يوليو/تموز 2023 – 18:03 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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