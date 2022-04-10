 وجبات أوروبية: بيتزا نابولي | يوروماكس | DW | 10.04.2022

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يوروماكس

وجبات أوروبية: بيتزا نابولي

كيف يمكن إعداد بيتزا طيبة المذاق في المنزل؟ هذا هو التحدي الحقيقي. الطاهية فيليسيتاس تين تكشف عن حيلها - من تحضير العجين إلى طريقة الخبز الصحيحة، بدون فرن خشبي.

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