وجبات أوروبية: بيتزا نابولي

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كيف يمكن إعداد بيتزا طيبة المذاق في المنزل؟ هذا هو التحدي الحقيقي. الطاهية فيليسيتاس تين تكشف عن حيلها - من تحضير العجين إلى طريقة الخبز الصحيحة، بدون فرن خشبي.
قد لا يوجد حب يضاهي حب الإيطاليين للبيتزا، وخاصة في منطقة كامبانيا جنوب غرب البلاد، لكن فيروس كورونا خلال ذروة انتشاره في إيطاليا اضطرهم إلى الابتعاد عن تناول وجبتهم المفضلة في المطاعم، فكيف تعاملوا مع هذا الأمر؟
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