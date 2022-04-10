وجبات أوروبية: بيتزا نابولي

الإيطاليون والبيتزا: غرام مستمر حتى في زمن كورونا

قد لا يوجد حب يضاهي حب الإيطاليين للبيتزا، وخاصة في منطقة كامبانيا جنوب غرب البلاد، لكن فيروس كورونا خلال ذروة انتشاره في إيطاليا اضطرهم إلى الابتعاد عن تناول وجبتهم المفضلة في المطاعم، فكيف تعاملوا مع هذا الأمر؟