وجبات أوروبية: البطاطا المقلية

هذه الأطعمة تتسبب في تآكل خلايا "دماغك" قبل جسمك!

يعلم كثيرون أن الوجبات السريعة مضرّة بالصحة. غير أن ما لا يعرفه كثيرون هو أن البرغر والبطاطا المقلية والبيتزا يمكن أن تسبب أيضاً في تلف الدماغ. توصل باحثون الآن إلى وجود صلة بين الوجبات السريعة و مرض الخرف.