وجبات أوروبية: البطاطا المقلية

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لاتشبه البطاطا المقلية المُحضرة في المنزل ما يُقدم في مطاعم الوجبات السريعة عادة. لكن الطاهية في قناة الدويتشه فيله ستقدم ثلاث نصائح عملية لتحضير بطاطا مقلية بدون الكثير من الزيت.
يعلم كثيرون أن الوجبات السريعة مضرّة بالصحة. غير أن ما لا يعرفه كثيرون هو أن البرغر والبطاطا المقلية والبيتزا يمكن أن تسبب أيضاً في تلف الدماغ. توصل باحثون الآن إلى وجود صلة بين الوجبات السريعة و مرض الخرف.
اعتباراً من بداية شهر أبريل/ نيسان ستختفي البطاطس المقلية من قائمة طعام العديد من المطاعم في ألمانيا. خبر سيء للعديد من عشاق هذا الطبق المرافق للعديد من الوجبات السريعة. فما السبب؟
الجري رياضة جيدة للتنحيف والتخلص من الوزن الزائد والحصول على قوام مثالي، ويقال بأنه يمكن حرق الكثير من السعرات الحرارية من خلال اتباع الجري كوسيلة تدريب، فهل هذا صحيح؟ وما هي الطريقة المثلى؟
إنها واحدة من أشهر المقولات انتشارا عن الطعام: "الأكل في وقت متأخر أو في المساء يجعلك بدينا". فهل هذة المقولة حقيقية؟ ولماذا يتناولها الناس في أحاديثهم بكل ثقة ويؤكدون على صحتها؟ خبراء يجيبون ويكشفون الحقيقة.
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