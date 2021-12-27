 وجبات أوروبية: البطاطا المقلية | يوروماكس | DW | 01.05.2022

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يوروماكس

وجبات أوروبية: البطاطا المقلية

لاتشبه البطاطا المقلية المُحضرة في المنزل ما يُقدم في مطاعم الوجبات السريعة عادة. لكن الطاهية في قناة الدويتشه فيله ستقدم ثلاث نصائح عملية لتحضير بطاطا مقلية بدون الكثير من الزيت.

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