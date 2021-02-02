وثيقة داخلية: المفوضية الأوروبية تقترح تسريع ترحيل المهاجرين

كشفت وثيقة قالت وكالة رويترز إنها أطلعت عليها أن المفوضية الأوروبية أرسلت اليوم الأربعاء (العاشر من فبراير/شباط 2021) وثيقة لدول الاتحاد الأوروبي تقترح فيها تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يستوفون متطلبات اللجوء.

وبحسب الاقتراح، الذي ينص على أن الترحيلات ستكون طوعية وتهدف إلى المساعدة في إعادة دمج المهاجرين في بلدانهم، قد تفرض المفوضية أيضا غرامات على حكومات الاتحاد الأوروبي التي لا تنفذ قواعد الترحيل الجديدة المقترحة.

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وتقول الوثيقة، "ستطبق المفوضية نظاما مشتركا بين دول الاتحاد الأوروبي أفضل أداء للإعادات"، وهو التعبير الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي على عمليات الترحيل.

الاقتراح المكتوب في 12 صفحة جزء من خطة أوسع للمفوضية أطلقتها في سبتمبر أيلول الماضي لإصلاح قواعد الهجرة بهدف إنهاء سنوات من مشاعر المرارة بين دول الاتحاد الأوروبي والترحيب بشكل أفضل بالمهاجرين الفارين من الشرق الأوسط وأفريقيا.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز)