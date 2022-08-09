مسائية DW

وثائق ترامب".. ما المعروف عنها حتى الآن؟

في الولايات المتحدة.. تسريبات تكشف عن وثائق بالغة السرية والحساسية عَثر عليها محققو مكتب التحقيقات الفدرالي"إف بي آي" خلال مداهمتهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا.. ما مضمون هذه الوثائق؟ وأي تداعيات لها سياسيا وأمنيا؟