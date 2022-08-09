وثائق ترامب".. ما المعروف عنها حتى الآن؟

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في الولايات المتحدة.. تسريبات تكشف عن وثائق بالغة السرية والحساسية عَثر عليها محققو مكتب التحقيقات الفدرالي"إف بي آي" خلال مداهمتهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا.. ما مضمون هذه الوثائق؟ وأي تداعيات لها سياسيا وأمنيا؟
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن مكتب التحقيقات الفدرالي داهم مقر إقامته في منتجع مارالاغو بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام"، بفيما امتنعت وزارة العدل التعليق على المداهمة.
أعلن وزير العدل الأميركي أنه "صادق شخصيا" على مذكّرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مشددا على وجود "سبب محتمل" للخطوة غير المسبوقة.
الوثائق القضائية التي كشفت مصادرة أفراد أمن لوثائق حكومية أمريكية سرية من منتجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مارالاغو سلط الضوء على مخاوف الأمن القومي المستمرة التي يشكلها الرئيس السابق ومنزله.
ساعات تفصلنا عن يوم تاريخي في واشنطن: حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. الحدث ليس عادياً لعدة أسباب، أبرزها اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونغرس وما سبقها من تشكيك ترامب بنزاهة الانتخابات.
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