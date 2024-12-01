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دين

وثائقي - يسوع - سر عائلته

٢١ ديسمبر ٢٠٢٤

في عام 2012، قلبت المؤرخة المعروفة كارين كينغ تاريخ المسيحية رأسًا على عقب. فقد عرضت قطعة صغيرة من بردية عمرها 1300 عام عليها نقش: "قال لهم يسوع: زوجتي... أنا أسكن معها".

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وعلى الرغم من دقة البردية إلا أن السلطات الدينية لم تعترف بها. ولكن بعد ذلك بعامين، أي في عام 2014، تم اكتشاف نص جديد في المكتبة البريطانية في لندن وقع كالصاعقة إذ إنه يحكي عن علاقة زوجية بين يسوع ومريم المجدلية، "زوجته". فهل يمكن أن يشير هذا الكشف إلى أن يسوع ومريم المجدلية كان لهما أطفال؟ يستخدم هذا الفيلم الوثائقي الرسوم المتحركة لإحياء القرائن وإلقاء نظرة علمية جديدة على الإثباتات العلمية. يتم فحص النقوش وتحليل نتائج الاختبارات العلمية من خلال فحص الآثار الموجودة - من المقابر المكتشفة حديثًا إلى المخطوطات القديمة. الهدف هو تسليط الضوء على أحد أقدم الألغاز في العالم.

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